पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता और क्रिकेट कोच योगराज सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है. इसमें वह अनाया बांगड़ के साथ क्रिकेट ट्रेनिंग को लेकर बातचीत करते नजर आ रहे हैं. मुलाकात के दौरान योगराज ने अनाया को बेहतर खिलाड़ी बनाने का भरोसा दिया. उन्होंने यह भी कहा कि उनके बीच पहले पिता-बेटी का रिश्ता बनेगा और उसके बाद कोच-खिलाड़ी का.

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वीडियो में योगराज अनाया से कहते हैं, 'मैं तुम्हें पूरी तरह एक अलग खिलाड़ी बनाऊंगा.' इस पर अनाया भी हामी भरती हैं. योगराज आगे कहते हैं कि उन्हें यह नहीं सुनना है कि वह थक गई हैं. वह चाहेंगे कि अनाया खुलकर बताएं कि वह क्या महसूस कर रही हैं.

योगराज कहते हैं, 'सबसे पहले पिता-बेटी का रिश्ता होना चाहिए. उसके बाद कोच का रिश्ता आता है. मैं अपने खिलाड़ियों से भावनात्मक रूप से काफी जुड़ाव महसूस करता हूं. अगर आप अपने खिलाड़ियों को लेकर भावनात्मक नहीं हैं, तो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते.'

इसके बाद योगराज अनाया की बल्लेबाजी की तारीफ करते हैं. वह उनके बैट फ्लो को अच्छा बताते हुए ट्रेनिंग सेशन की जरूरत पर जोर देते हैं. अनाया भी उनके साथ ट्रेनिंग करने के लिए तैयार नजर आती हैं.

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क्रिकेट खेलने की तैयारी कर रहीं अनाया

अनाया बांगड़ के क्रिकेट मैदान पर वापसी की राह ऑस्ट्रेलिया से खुल सकती है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने उनके मामले की विस्तृत समीक्षा के बाद अपनी नीति के तहत मार्च 2027 से उन्हें एलीट महिला क्रिकेट में खेलने की पात्रता दी है. हालांकि, इसके लिए उन्हें निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी.

अनाया पहले आर्यन बांगड़ के नाम से जानी जाती थीं. जेंडर ट्रांजिशन के बाद उन्होंने अनाया के रूप में अपनी पहचान सार्वजनिक की. सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है. इंस्टाग्राम पर उन्हें 10 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं.

कई स्तर पर क्रिकेट खेल चुकी हैं अनाया

अनाया ने जेंडर ट्रांजिशन से पहले आर्यन बांगड़ के नाम से क्रिकेट खेला था. उन्होंने मुंबई के स्थानीय क्लब क्रिकेट में इस्लाम जिमखाना की ओर से अपने करियर की शुरुआत की. इसके बाद 18 साल की उम्र में इंग्लैंड की लीसेस्टरशायर लीग में हिंकले क्रिकेट क्लब का प्रतिनिधित्व किया.

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2019 में उन्होंने पुडुचेरी की ओर से अंडर-19 कूच बिहार ट्रॉफी में हिस्सा लिया. इस टूर्नामेंट में पांच मैचों में 300 रन बनाए. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 150 रन रहा. उन्होंने दो अर्धशतक भी लगाए. गेंदबाजी में भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा और उनके नाम 20 विकेट रहे.

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अनाया के पिता संजय बांगड़ भारतीय क्रिकेट का जाना-पहचाना नाम हैं. वह टीम इंडिया के बल्लेबाजी कोच की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. फिलहाल कमेंट्री और कोचिंग से जुड़े हुए हैं.संजय बांगड़ ने भारत के लिए 12 टेस्ट और 15 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले. उनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 650 रन दर्ज हैं. गेंदबाजी में उन्होंने 14 विकेट भी हासिल किए.

योगराज सिंह का इंटरनेशनल करियर

68 वर्षीय योगराज सिंह चंडीगढ़ में क्रिकेट कोचिंग चलाते हैं. वह क्रिकेट से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय भी रखते रहते हैं. योगराज ने भारतीय टीम के लिए एक टेस्ट और छह वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले. उन्होंने 21 फरवरी 1981 को न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था. यह उनके करियर का इकलौता टेस्ट मैच था, जिसमें उन्होंने जॉन राइट को आउट किया.

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उनका वनडे डेब्यू भी न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 दिसंबर 1980 को ब्रिस्बेन में हुआ था. इस मुकाबले में उन्होंने दो विकेट लिए थे. योगराज ने भारत के लिए कुल छह वनडे खेले, जिनमें चार विकेट हासिल किए.

घरेलू क्रिकेट में भी उनका रिकॉर्ड रहा है. उन्होंने 30 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में 398 रन बनाने के साथ 66 विकेट लिए. वहीं 13 लिस्ट ए मैचों में उनके नाम 39 रन और 14 विकेट दर्ज हैं.

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