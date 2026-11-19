20 नवंबर देवउठनी एकादशी के दिन सूर्य देव नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं. इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि के स्वामित्व वाले अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. इसके बाद सूर्य यहां 3 दिसंबर 2026 तक रहेंगे. ज्योतिष गणना के अनुसार, सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन चार राशियों को धन, वैभव और करियर के मामले में जबरदस्त लाभ दे सकता है. इन राशियों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ेगा और जीवन में तरक्की के सुनहरे अवसर मिलेंगे. आइए इन भाग्यशाली राशियों के बारे में जानते हैं.

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मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का अनुराधा नक्षत्र में गोचर सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है. इस दौरान आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं. लंबे समय से अटके हुए काम दोबारा गति पकड़ सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं. जो लोग मनपसंद नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें भी अच्छी खबर मिल सकती है. कारोबारियों के लिए भी यह अवधि अनुकूल रह सकती है.

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन कई अच्छी संभावनाएं लेकर आ सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और प्रतिभा को पहचान मिलेगी. नौकरी और सामाजिक जीवन में मान-सम्मान बढ़ने के योग हैं. लंबे समय से रुके हुए जरूरी काम पूरे हो सकते हैं, जिससे मानसिक और आर्थिक राहत मिल सकती है. इस दौरान पुराने कर्ज से छुटकारा पाने में सफलता मिल सकती है. निवेश से भी अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है.

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कन्या राशि (Virgo)

आपकी धन से जुड़ी परेशानियां कम होने की संभावना है. नौकरी करने वालों को अपनी प्रतिभा दिखाने और बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता है. अचानक धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं. कामकाज के सिलसिले में की गई यात्राएं लाभदायक साबित हो सकती हैं. पुराने दोस्तों से मुलाकात होने की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. निजी और व्यावसायिक जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

धनु राशि (Sagittarius)

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर उनके काम के लिए सराहना मिल सकती है. पदोन्नति और वेतन वृद्धि के योग भी बन रहे हैं. इस दौरान आपका आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी, जिसका लाभ करियर में मिल सकता है. संपत्ति या वाहन खरीदने की योजना बना रहे जातकों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन सकती हैं. व्यापार में मुनाफा बढ़ सकता है और आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है.

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