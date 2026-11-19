कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी में हुई बातचीत के दौरान कई बड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि भारत के इजरायल से अच्छे रिश्ते हैं और भारत उससे हथियार भी खरीदता है, लेकिन 1.5 अरब की आबादी वाले भारत की विदेश नीति वही होनी चाहिए जो उसके अपने हित में हो.



राहुल ने अक्टूबर में इजरायल में हुए आतंकी हमले की निंदा की और साथ ही इजरायल की कार्रवाई की भी निंदा की. उन्होंने कहा कि दुनिया का अगला ढांचा अकेले अमेरिका नहीं बनाएगा, उसमें चीन, भारत, मध्य पूर्व और रूस की भी भूमिका होगी. राहुल ने एक बार फिर वोट चोरी का आरोप दोहराया और चुनाव आयोग के अंदर से जानकारी मिलने का दावा किया. उन्होंने दिल्ली जैसे शहरों में बढ़ते प्रदूषण पर भी चिंता जताई.

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इजरायल और भारत की विदेश नीति पर क्या बोले

बातचीत में राहुल गांधी से इजरायल को लेकर भारत के रुख पर सवाल पूछा गया. जवाब में उन्होंने सबसे पहले यह माना कि भारत और इजरायल के रिश्ते अच्छे हैं. उन्होंने साफ कहा कि भारत इजरायल से हथियार खरीदता है. इसके बाद उन्होंने पूरे सम्मान के साथ अपनी बात रखी.



राहुल ने कहा कि भारत इजरायल से कहीं बड़ा देश है. भारत की आबादी 1.5 अरब है, इसलिए उसकी विदेश नीति इस आधार पर तय होनी चाहिए कि देश के लिए क्या अच्छा है, न कि इस आधार पर कि दूसरों के लिए क्या अच्छा है. यानी उनके मुताबिक भारत को अपने हितों को सबसे ऊपर रखना चाहिए और किसी दूसरे देश की सुविधा देखकर फैसले नहीं लेने चाहिए.

आतंकी हमले और इजरायल की कार्रवाई दोनों की निंदा

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राहुल गांधी ने अक्टूबर में इजरायल पर हुए आतंकी हमले को बेहद भयानक बताया. उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था और बेगुनाह लोगों की जान लेना पूरी तरह गलत है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि वह इजरायल ने जो किया, उसकी भी निंदा करते हैं.

नई वैश्विक व्यवस्था में कई देशों की भूमिका

दुनिया के भविष्य पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगला वैश्विक ढांचा सिर्फ एक देश नहीं बनाएगा. उन्होंने याद दिलाया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने ऐसा ढांचा तैयार किया था. राहुल के मुताबिक अब हालात बदल गए हैं. अब चीन, भारत, मध्य पूर्व और रूस भी इस नई व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाएंगे. यानी आने वाली दुनिया में ताकत एक जगह नहीं, कई जगह होगी और भारत भी उन देशों में शामिल होगा जो वैश्विक फैसलों को आकार देंगे.

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वोट चोरी के आरोप पर फिर बोले राहुल

राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम में एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया. उन्होंने दावा किया कि 2024 के चुनावों में गैरकानूनी और फर्जी वोटर थे. उनका सवाल था कि अगर ऐसा है तो वह चुनाव कानूनी कैसे माना जा सकता है. अपने दावे के समर्थन में उन्होंने एक उदाहरण दिया.

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#WATCH | Illinois, US | Video Source: Congress leader During an interaction at Chicago University, Lok Sabha LoP and Congress leader Rahul Gandhi says, "... For us, Indian democracy is sacred. For me to even say that there is a problem with Indian democracy is difficult, unless I have 100% proof... If we were to say that we are not going to participate in elections, Indian democracy would end that very instant. And we do not wish to dismantle the framework of Indian democracy. Therefore, our strategy is to bring everything that is happening out into the open and keep the conversation going among the people, until the Indian public realises that the entire system has been destroyed. However, we do not want to break the electoral framework; because if the opposition were to declare that it will not contest elections, the entire electoral process would become illegitimate in the eyes of the Indian public. We do not want that. Right? So, while we—and the entire opposition—have suffered greatly because of this, we are deliberately choosing not to take such a step. And we are absolutely certain—I say this to you quite clearly—that we are receiving information from within the Election Commission itself. It is now only a matter of time before this entire structure collapses. Senior officials within the Election Commission are now saying, "Look, we can no longer continue like this." It has been a long journey, but for us, at the very core of what it means to be Indian, lies our capacity... — ANI (@ANI) November 18, 2026



राहुल के मुताबिक ब्राजील की एक महिला, जो कभी भारत आई ही नहीं, उसने भारत में एक राज्य के चुनाव में 23 बार वोट डाला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस यही लड़ाई लड़ रही है और उन्हें खुशी है कि वे यह लड़ाई जीत रहे हैं. राहुल ने कहा कि अब यह सिर्फ समय की बात है, जब ये ढांचे हटने लगेंगे.

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वे गैर लोकतांत्रिक भारत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं. उनके मुताबिक यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सोच नहीं है, बल्कि भारत के बड़े बहुमत की सोच है. उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत लोगों की अपनी बात कहने की क्षमता है. उनका कहना था कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि यह ताकत दोबारा जिंदा हो और हमेशा बनी रहे.

2014 से जुड़ी शंका और पार्टी के भीतर की हिचक

चुनाव और चुनाव आयोग पर बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वह थोड़ी बारीकी से अपनी बात समझाना चाहते हैं. उन्होंने बताया कि 2014 के चुनाव में ही उन्हें लगता था कि कुछ गलत है. वजह यह थी कि जीत के अंतर लोगों को समझ नहीं आ रहे थे. लेकिन उस समय उनके पास कोई सबूत नहीं था. राहुल के मुताबिक जब उन्हें सबूत मिला और उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के सामने उसे रखा, तब नेताओं ने उनसे कहा कि कृपया यह बात मत कहिए.

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राहुल ने समझाया कि कांग्रेस के लिए भारतीय लोकतंत्र पवित्र है. उनके लिए यह कहना भी मुश्किल है कि भारतीय लोकतंत्र में कोई समस्या है, जब तक 100, 200 या 300 प्रतिशत सबूत न हो. यही वजह है कि पार्टी के भीतर भी इस बात को सार्वजनिक रूप से कहने में हिचक रही.

चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं करना चाहती कांग्रेस?

राहुल गांधी ने कहा कि अगर विपक्ष के नेता अपने कार्यकर्ताओं से कह दें कि चुनाव मत लड़ो, तो उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा. उनके मुताबिक अगर विपक्ष चुनाव लड़ने से मना कर दे, तो उसी पल भारतीय लोकतंत्र खत्म हो जाएगा.



राहुल ने कहा कि वे भारतीय लोकतंत्र का ढांचा खत्म नहीं करना चाहते. इसलिए उनकी रणनीति है कि जो कुछ हो रहा है उसे उजागर किया जाए और तब तक मार झेली जाए, जब तक भारत के लोग यह न समझ लें कि सिस्टम पूरी तरह तोड़ दिया गया है.

उन्होंने कहा कि वे चुनावी ढांचे को तोड़ना नहीं चाहते. अगर विपक्ष कह दे कि वह चुनाव नहीं लड़ेगा, तो भारतीय लोगों के मन में यह पूरी प्रक्रिया ही गलत मानी जाने लगेगी. राहुल के मुताबिक कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती. उन्होंने माना कि इस रणनीति से उन्हें और पूरे विपक्ष को बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन वे जान बूझकर यह कदम नहीं उठा रहे हैं.

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चुनाव आयोग के अंदर से मिल रही जानकारी का दावा

राहुल गांधी ने कहा कि अब खुद चुनाव आयोग उन्हें अंदर से जानकारी दे रहा है. उनके मुताबिक आयोग के वरिष्ठ लोग अब कह रहे हैं कि वे यह सब और नहीं कर सकते. राहुल ने भरोसा जताया कि यह ढांचा गिरेगा और यह सिर्फ समय की बात है. यह बात राहुल गांधी का अपना दावा है, जो उन्होंने शिकागो की इस बातचीत में रखा.

जलवायु संकट और प्रदूषण पर चिंता

बातचीत में राहुल गांधी ने जलवायु संकट पर भी बात की. उन्होंने अपना निजी अनुभव बताया. राहुल ने कहा कि उनके घर में एयर प्यूरीफायर लगे हैं, फिर भी उन्हें सिरदर्द होता है. उन्होंने कहा कि वे भी इसकी चपेट में आ गए हैं. राहुल के मुताबिक अब समय नहीं बचा है. उन्होंने कहा कि पर्यावरण को हो रहा नुकसान बहुत खतरनाक असर डाल रहा है. दिल्ली जैसे शहरों में लोग इसकी वजह से परेशान हैं. छोटे बच्चों को फेफड़ों की बीमारियां हो रही हैं और लोग कैंसर से मर रहे हैं.

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