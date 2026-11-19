How To Style Old Shawl: सर्दियों का मौसम आते ही अलमारी से स्वेटर, जैकेट और शॉल निकलने लगती हैं. लेकिन कई बार अलमारी से निकलने कपड़ों को देखकर लगता है कि ये तो पुराना हो गया और उन्हें पहनने का मन नहीं करता. पुरानी शॉल के साथ ये चीज अक्सर देखने को मिलती है. घर में रखी पुरानी शॉल को महिलाएं पहनना पसंद नहीं करतीं. किसी को उसका डिजाइन पुराना लगता है, तो किसी को समझ नहीं आता कि उसे नए जमाने के कपड़ों के साथ कैसे कैरी करें. खासकर यंग लड़कियां शॉल को सिर्फ सूट या साड़ी के साथ ओढ़ना पसंद करती हैं.

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लेकिन क्या आप जानती हैं कि आपको हर साल सर्दियों में नई शॉल खरीदने की जरूरत नहीं है. सालों पुरानी शॉल भी आपके विंटर लुक को बेहद स्टाइलिश बना सकती है? कैसे? तो बता दें कि इसके लिए बस आपको शॉल पहनने का तरीका थोड़ा बदलना होगा. आप इसे जींस, स्वेटर से लेकर सूट और ड्रेस तक के साथ अलग-अलग अंदाज में पहन सकती हैं. आइए जानते हैं 5 ऐसे आसान तरीके, जिनसे आपकी पुरानी शॉल भी इस सर्दी फैशन स्टेटमेंट बन जाएगी.



1. बेल्ट के साथ पहनें शॉल: अगर आप अपनी पुरानी शॉल को मॉडर्न लुक देना चाहती हैं तो इसे बेल्ट के साथ पहना जा सकता है. इसके लिए शॉल को दोनों कंधों पर डालें और उसके दोनों सिरों को सामने की तरफ रखें. अब कमर पर एक स्टाइलिश बेल्ट लगा लें. इससे शॉल अपनी जगह पर भी रहेगी और आपका लुक भी काफी स्मार्ट लगेगा. आप शॉल को बेल्ट के साथ जींस, टॉप ही नहीं, बल्कि कुर्ती के साथ भी स्टाइल कर सकती हैं.



2. गले में स्कार्फ की तरह लपेटें: अगर आपको रोजाना एक जैसा विंटर लुक पसंद नहीं है तो शॉल को स्कार्फ की तरह पहन सकती हैं. इसके लिए शॉल को लंबाई में मोड़ लें और गले में लपेटकर इसके दोनों सिरों को आगे की तरफ छोड़ दें. चाहें तो एक सिरे को दूसरे सिरे के बीच से निकालकर हल्की गांठ भी बना सकती हैं. ये स्टाइल जींस, स्वेटर, कोट और जैकेट के साथ खूब जचेगा. ये आपके ऑफिस या कॉलेज लुक में अलग ही स्टाइल जोड़ सकता है.



3. एक कंधे पर डालकर पाएं क्लासी लुक: शादी, पार्टी या किसी खास फंक्शन में जाना है तो शॉल को दोनों कंधों पर ओढ़ने के बजाय एक कंधे पर डालें. इसके लिए शॉल का एक हिस्सा कंधे पर रखें और दूसरे हिस्से को सामने या पीछे की तरफ खुला छोड़ दें. ऐसा करने पर अक्सर शॉल फिसलती है तो छोटी सेफ्टी पिन या ब्रोच की मदद से इसे फिक्स कर सकती हैं. यह स्टाइल साड़ी, सूट और लॉन्ग ड्रेस के साथ बेहद खूबसूरत लगता है.



4. शॉल को केप स्टाइल में ओढ़ें: पुरानी शॉल को नया अंदाज देने के लिए केप स्टाइल भी ट्राई कर सकती हैं. इसमें शॉल को दोनों कंधों पर इस तरह डालना होता है कि वह पीछे और बाजुओं के आसपास फैली रहे. सामने से इसे खुला छोड़ दें या गर्दन के पास एक खूबसूरत ब्रोच लगाकर फिक्स कर लें. इस तरह आपकी नॉर्मल सी शॉल भी केप जैसी लगेगी और आपको मॉडर्न लुक देगी. इसे फिटेड स्वेटर, जींस और बूट्स के साथ पहनने पर काफी ट्रेंडी लुक मिलेगा.



5. शॉल को आगे से क्रॉस करके पहनें: अगर आप शॉल को बार-बार संभालने से परेशान रहती हैं तो इसे क्रॉस स्टाइल में पहन सकती हैं. इसके लिए शॉल को कंधों पर डालें और दोनों सिरों को सामने लाकर एक-दूसरे के ऊपर क्रॉस कर लें. फिर इन्हें हल्की पिन से फिक्स कर दें. इससे शॉल अपनी जगह पर टिकी रहेगी और आपको एक अलग लुक भी मिलेगा. ये तरीका कुर्ती, सलवार सूट और सर्दियों की सिंपल ड्रेस के साथ अच्छा लगता है.

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