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अरुणाचल के CM ने चीनी घुसपैठ से किया इनकार, सेना से मुलाकात के बाद जमीनी सर्वे का दिया भरोसा

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने टाक्सिंग सेक्टर में चीनी घुसपैठ के दावों को खारिज किया है. उन्होंने इन खबरों की जांच के लिए ग्राउंड सर्वे कराने की बात कही है.

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सीएम ने कहा- सरकार कोई भी टिप्पणी करने से पहले तथ्यों का पता लगाएगी. (PTI Photo/ file)
सीएम ने कहा- सरकार कोई भी टिप्पणी करने से पहले तथ्यों का पता लगाएगी. (PTI Photo/ file)

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपर सुबनसिरी जिले के टाक्सिंग सेक्टर में चीनी घुसपैठ के दावों को खारिज कर दिया है. उन्होंने स्थानीय लोगों और सेना के जवानों से मिलने के बाद जमीनी सर्वे का भरोसा दिलाया है. सीएम ने बताया कि सरकार टाक्सिंग सेक्टर में कथित चीनी घुसपैठ की खबरों की जांच करेगी.

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को कहा था कि उनकी सरकार किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले भारतीय सेना और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर अपर सुबनसिरी जिले के टाक्सिंग सेक्टर में कथित चीनी घुसपैठ की खबरों की जांच करेगी. CM ने जोर देकर बताया कि वे बिना तथ्यात्मक पुष्टि के ऐसी खबरों पर विश्वास नहीं करते हैं.

सीएम ने बताया कि 'मैंने नाह वेलफेयर सोसाइटी (NWS) के सदस्यों को बुलाया है और मैं व्यक्तिगत रूप से मामले की जांच करूंगा. मैं भारतीय सेना से भी बात करूंगा और इसकी पुष्टि करूंगा.

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सीमा पर सेना की तैनाती पर भरोसा जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना देश की सीमाओं की रक्षा की अपनी जिम्मेदारी प्रभावी ढंग से निभा रही है. उन्होंने जानकारी दी थी कि सरकार आगे कोई भी टिप्पणी करने से पहले तथ्यों का पता लगाएगी.

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बता दें, मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी NWS (एक स्थानीय संस्था) के उन आरोपों के बीच आई, जिनमें कहा गया था कि चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के जवान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) के पास टाक्सिंग सर्कल में याजा और टोगो गांवों के आस-पास के इलाकों में घुस आए थे. NWS के चेयरमैन केरू चाडर ने दावा किया कि चीनी सैनिक लगभग दरवाजे तक पहुंच गए थे.

(Input: Yuvraj Mehta)

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