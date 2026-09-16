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'भारत में रहना है तो कानून मानना होगा', UCC पर संगीत सोम का ओवैसी को जवाब, अखिलेश पर भी बरसे

देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर राजनीति जारी है. बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर कट्टरपंथी राजनीति करने का आरोप लगाया है. वहीं, उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर कहा कि वो ट्विटर की राजनीति कर रहे हैं.

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बीजेपी नेता संगीत सोम ने अखिलेश और ओवैसी पर हमला बोला. (Photo: File/ITG)
बीजेपी नेता संगीत सोम ने अखिलेश और ओवैसी पर हमला बोला. (Photo: File/ITG)

UCC को लेकर देश में सियासी पारा एक बार फिर चढ़ गया है. बीजेपी नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला है. संगीत सोम ने ओवैसी पर कट्टरपंथी राजनीति करने का आरोप लगाया.

संगीत सोम ने यूसीसी का समर्थन करते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता देश में समानता लाने का कानून है. उन्होंने ओवैसी पर हमला बोलते हुए कहा, 'ओवैसी जैसे लोग देश में असमानता फैलाना चाहते हैं और कट्टरपंथी राजनीति करते हैं. भारत में रहना है तो भारत के कानून को मानना ही पड़ेगा.'

वहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए संगीत सोम ने कहा, 'अखिलेश यादव सिर्फ ट्विटर की राजनीति करते हैं, जबकि ग्राउंड पर ट्विटर से राजनीति नहीं होती. अखिलेश यादव अब यूपी की राजनीति में गई कौड़ी साबित हो चुके हैं.'

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अखिलेश का तंज: 'UCC मतलब अंडरग्राउंड कम्यूनल कॉन्स्पिरेसी'

इससे पहले अखिलेश यादव ने यूसीसी को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला था. अखिलेश यादव ने कहा कि जनता समझ रही है कि BJP जिस यूसीसी की बात कर रही है, उसकी असल फुल फॉर्म 'Underground Communal Conspiracy .

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अखिलेश ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए कहा कि सरकार नया जुमला लाने के बजाय पहले अपने पुराने वादे पूरे करे. उन्होंने कहा, पहले 15 लाख रुपये खाते में पहुंचाओ, यूसीसी फिर बाद में लाओ. युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियां दिलवाओ, यूसीसी फिर बाद में लाओ.

ओवैसी का आरोप: विविधता खत्म करने की साजिश है UCC

वहीं, भोपाल के सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड में आयोजित जनसभा से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने भी यूसीसी का विरोध किया था. उन्होंने संविधान के आर्टिकल 14, 25, 26 और 29 का हवाला देते हुए कहा कि संविधान नागरिकों को समानता और अपने धर्म के पालन की आजादी देता है.

यह भी पढ़ें: 'शरीयत के खिलाफ कानून स्वीकार नहीं', UCC पर अरशद मदनी ने जताया विरोध, सपा भी भड़की

ओवैसी ने आरोप लगाया कि यूसीसी के जरिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों को खत्म करने की साजिश रची जा रही है. उन्होंने दावा किया, 'उत्तराखंड में लागू यूसीसी मॉडल को ही गुजरात, असम और मध्य प्रदेश में लागू किया जा रहा है. महाराष्ट्र में भी इसी तरह का कानून लाया जा रहा है, जिनमें सिर्फ अनुच्छेदों के नंबर बदले गए हैं.'

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