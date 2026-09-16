Chukandar Chilla Recipe: बच्चे नहीं खाते चुकंदर? बनाकर खिलाएं इसका क्रिस्पी चीला, मांग-मांगकर खाएंगे

Chukandar Chilla Recipe: सुबह नाश्ते में रोज-रोज एक जैसा खाना खाकर बोर हो गए हैं और कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं तो चुकंदर और सूजी से बना चीला आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. यह खाने में टेस्टी होने के साथ-साथ हेल्दी भी होता है और इसे सुबह की जल्दबाजी में आसानी से बनाया जा सकता है. इसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगा. अगर आपके बच्चे चुकंदर नहीं खाते हैं तो आप उन्हें चुकंदर का चीला बनाकर खिला सकते हैं. आइए जानते हैं कि चुकंदर का चीला कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

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इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

1 मीडियम साइज चुकंदर (कद्दूकस किया हुआ)

1 कप सूजी

1/2 कप दही

1 प्याज (बारीक कटा हुआ)

1 छोटी चम्मच अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट

2 बड़े चम्मच धनिया पत्ती (बारीक कटी हुई)

नमक, स्वादानुसार

तेल, सेंकने के लिए

पानी, जरूरत के अनुसार

चुकंदर से चीला बनाएं कैसे?

सबसे पहले एक बड़े बाउल में सूजी और दही डालें. इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह मिलाएं और घोल को करीब 10 मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि रवा अच्छी तरह फूल जाए. अब इसमें कद्दूकस किया हुआ चुकंदर, बारीक कटा प्याज, अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट, धनिया पत्ती और नमक डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. घोल न ज्यादा पतला होना चाहिए और न ही बहुत गाढ़ा. अब गैस पर तवा गर्म करें और उस पर थोड़ा तेल लगाएं. तवा गर्म होने के बाद एक करछी घोल डालें और इसे गोल आकार में हल्का पतला फैलाएं. ऊपर से थोड़ा तेल डालकर चीले को मीडियम गैस पर सेंकें. जब नीचे की तरफ से चीला सुनहरा और क्रिस्पी होने लगे तो इसे पलट दें और दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह सेंक लें. दोनों तरफ से अच्छी तरह सिक जाने के बाद चुकंदर रवा चीला तैयार है. इसे गरमा-गरम दही, हरी चटनी या अपनी पसंद की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं.

इन बातों का रखें ध्यान

सूजी और दही का घोल बहुत पतला या बहुत गाढ़ा न रखें, वरना चीला आसानी से नहीं फैलेगा.

चुकंदर को बारीक कद्दूकस करें, इससे बैटर अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा.

तवा अच्छी तरह गर्म होने के बाद ही बैटर डालें, वरना चीला तवे पर चिपक सकता है.

चीला बहुत ज्यादा मोटा न फैलाएं, इससे वह अंदर से कच्चा रह सकता है.

चीले को मीडियम आंच पर पकाएं, ताकि वह बाहर से जलने के बजाय अंदर तक अच्छी तरह सिक जाए.

चीला पलटते समय ध्यान रखें कि नीचे की सतह हल्की सुनहरी और सेट हो चुकी हो.

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