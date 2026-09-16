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ना QR कोड स्कैनिंग, ना स्मार्टफोन, चीन में कमाल है पेमेंट का तरीका, खून की नसें होती हैं स्कैन

भारत में UPI की पेमेंट पर 2 हजार रुपये से अधिक की पेमेंट MDR चार्ज का ऐलान कर दिया है. क्या आप जानते हैं कि चीन में कौन सा पेमेंट सिस्टम मौजूद है. वहां पाम पेमेंट सिस्टम मौजूद हैं, जिसमें हथेली और हाथ की नसों को ट्रैक किया जाता है.

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Palm Payment सिस्टम की मदद से पेमेंट हो सकती है. (Photo: AI Generated)
Palm Payment सिस्टम की मदद से पेमेंट हो सकती है. (Photo: AI Generated)

भारत में UPI पेमेंट का तरीका काफी पॉपुलर है. UPI एक्टिवेट होने के बाद यूजर्स आसानी से QR कोड स्कैन करके मोबाइल से ही पेमेंट कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए स्मार्टफोन होना जरूरी है. चीन में भी एक कमाल का पेमेंट सिस्टम मौजूद है, जिसका पाम स्कैन पेमेंट सिस्टम नाम दिया है, जिसमें यूजर्स को सिर्फ कैमरे वाली मशीन के सामने अपनी हथेली दिखानी होती है. 

चीन में पाम स्कैनिंग बायोमेट्रिक पेमेंट के लिए स्मार्टफोन, क्यूआर कोड या फिर किसी पिन को एंटर करने की जरूरत नहीं होती है. यूजर्स को सिर्फ स्कैनर के सामने अपनी हथेली दिखानी होती हैं. कुछ सेकेंड के अंदर पेमेंट कंप्लीट हो जाती है. 

चीन के वीक्सिन पे (WeChat Pay) ने पाम डिजिटल पेमेंट सिस्टम को साल 2023 में लॉन्च किया था. यह बायोमेट्रिक पेमेंट सिस्टम हथेली और कलाई के अंदर मौजूद नसों को डिटेक्ट करते हैं, जिसके एक बार सिस्टम ऑथेंटिकेट होने के बाद पेमेंट कंप्लीट हो जाती है. 

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पाम पेमेंट के लिए कैसे करें रजिस्टर्ड? 

चीन में मौजूद पाम पेमेंट सिस्टम के तहत पहले यूजर्स को रजिस्ट्रेशन कराना होता है. इसके लिए यूजर्स को अपनी हथली को कंपेटेबल डिवाइस के साथ स्कैन कराना होता है और बैंक खाते को लिंक करना होता है. 

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एक बार स्कैनिंग कंप्लीट होने के बाद यूजर्स अपनी हथेली की मदद से स्टोर्स, ट्रांस्पोर्टेशन आदि पर पेमेंट कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: पुराना स्मार्टफोन करेगा 8,000 रुपये वाले डिवाइस का काम! ऐसे करें इस्तेमाल

ऑथेंटिकेशन के बाद ऑटोमैटिक पेमेंट 

सिस्टम की खास बात यह है कि जब भी यूजर्स अपनी कलाई को दिखाता है, तो सिस्टम फास्ट तरीके से हथेली और उसके अंदर मौजूद नसों को डिटेक्ट करता है. एक बार स्कैनिंग कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिक पेमेंट कंप्लीट हो जाती है. 

स्मार्टफोन लेकर घूमने की जरूरत नहीं

पाम पेमेंट सिस्टम के लिए यूजर्स को अपने साथ स्मार्टफोन लेकर घूमने की जरूरत नहीं है. यह  बिना फोन और QR कोड के भी पेमेंट करने की सुविधा देता है. 

यह भी पढ़ें: स्मार्टफोन की जिद बनी जानलेवा... दोस्तों के पास महंगा फोन देख अड़ी 15 साल की छात्रा, मां के मना करने पर उठाया आत्मघाती कदम

कंपनी ने बताया है कि इस पेमेंट सिस्टम को रिटेल स्टोर, शॉपिंग मॉल, जिम, मॉल, रेलवे स्टेशन, ऑफिश और कई कैंपस आदि में इस्तेमाल किया गया है. 

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