'हमारी नहीं, लेकिन बेस्ट ऑफ लक', पश्चिम बंगाल में नए ऑफिस पर TVK का बयान

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता से नेता बने सी जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम यानी TVK का असर अब राज्य से बाहर भी दिख रहा है. पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान में TVK समर्थकों ने रविवार, 27 सितंबर को पार्टी का पहला ऑफिस खोलने का दावा किया. लेकिन अब TVK ने साफ कर दिया है कि बंगाल में खोला गया यह ऑफिस पार्टी का आधिकारिक ऑफिस नहीं है.

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TVK की प्रवक्ता और वकील संकवी द्यानाह तुहिनसैमुअल ने आजतक से कहा कि पार्टी ने पश्चिम बंगाल में कोई आधिकारिक ऑफिस या संगठनात्मक शाखा नहीं खोली है. उनके मुताबिक, यह स्थानीय समर्थकों की स्वतंत्र पहल है और इसे तमिलनाडु में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की कोई आधिकारिक मंजूरी, समर्थन या संगठनात्मक जुड़ाव हासिल नहीं है.

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बंगाल में समर्थकों ने क्या कहा?

आज तक बांग्ला की रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व बर्धमान के फागुपुर में TVK के नाम से ऑफिस का उद्घाटन किया गया. इस दौरान पश्चिम बंगाल के अलग-अलग हिस्सों से समर्थक पहुंचे. चैताली रॉय ने खुद को पार्टी की स्टेट कोऑर्डिनेटर बताया और दावा किया कि बंगाल में TVK के करीब 5 हजार समर्थक हैं.

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चैताली रॉय ने कहा कि ऑफिस खोलने के लिए तमिलनाडु से निर्देश मिले थे. उन्होंने बताया कि शुरुआत में संगठन का फोकस राजनीतिक गतिविधियों के बजाय सामाजिक काम पर रहेगा. सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच बनाने और बाद में अलग-अलग जिलों में संगठन फैलाने की बात भी कही गई.

उन्होंने कहा कि संगठन शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर काम करेगा. साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में TVK पश्चिम बंगाल में चुनाव भी लड़ सकती है. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि इस बारे में आखिरी फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा.

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TVK बोली- अभी तमिलनाडु पर ही फोकस

TVK प्रवक्ता संकवी ने कहा कि फिलहाल पार्टी का पश्चिम बंगाल या किसी दूसरे राज्य में संगठन फैलाने का कोई प्लान नहीं है. पार्टी अभी तमिलनाडु में अपनी राजनीतिक गतिविधियों, चुनावी घोषणापत्र को लागू करने और जनता से जुड़े कामों पर फोकस कर रही है.

उन्होंने बंगाल में पार्टी के नाम से ऑफिस खोलने वाले समर्थकों को लेकर कहा कि संभव है कि वे विजय और TVK की राजनीति से प्रेरित हों. उन्होंने पश्चिम बंगाल से मिल रहे समर्थन पर खुशी भी जताई और कहा कि विजय के वहां काफी प्रशंसक हैं.

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बंगाल के समर्थकों ने विजय के राज्य दौरे की उम्मीद भी जताई है. चैताली रॉय के मुताबिक, अगर TVK तमिलनाडु में चल रहे उपचुनाव में सफल रहती है तो विजय के बंगाल आने की उम्मीद है. फिलहाल उनके दौरे की कोई तारीख तय नहीं हुई है.

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