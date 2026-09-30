scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'हमारी नहीं, लेकिन बेस्ट ऑफ लक', पश्चिम बंगाल में नए ऑफिस पर TVK का बयान

पश्चिम बंगाल में TVK के नाम पर खुले दफ्तर से सी जोसेफ विजय की पार्टी ने साफ दूरी बना ली है. पार्टी ने कहा कि बंगाल में उसकी कोई आधिकारिक शाखा नहीं है, लेकिन स्थानीय समर्थकों की दिलचस्पी और पहल को देखते हुए उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहा है.

Advertisement
X
सीएम विजय की TVK ने कहा बंगाल में TVK ऑफिस उनकी नहीं. (Image: Social Media)
सीएम विजय की TVK ने कहा बंगाल में TVK ऑफिस उनकी नहीं. (Image: Social Media)

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता से नेता बने सी जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम यानी TVK का असर अब राज्य से बाहर भी दिख रहा है. पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान में TVK समर्थकों ने रविवार, 27 सितंबर को पार्टी का पहला ऑफिस खोलने का दावा किया. लेकिन अब TVK ने साफ कर दिया है कि बंगाल में खोला गया यह ऑफिस पार्टी का आधिकारिक ऑफिस नहीं है.

TVK की प्रवक्ता और वकील संकवी द्यानाह तुहिनसैमुअल ने आजतक से कहा कि पार्टी ने पश्चिम बंगाल में कोई आधिकारिक ऑफिस या संगठनात्मक शाखा नहीं खोली है. उनके मुताबिक, यह स्थानीय समर्थकों की स्वतंत्र पहल है और इसे तमिलनाडु में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की कोई आधिकारिक मंजूरी, समर्थन या संगठनात्मक जुड़ाव हासिल नहीं है.

यह भी पढ़ें: तमिलनाडु में उपचुनाव के बीच नवजातों को 1 ग्राम सोना! CM विजय की योजना पर EC में शिकायत

सम्बंधित ख़बरें

hotel bar lotus logo
शराब की दुकान पर लगाया कमल का लोगो, BJP ने विरोध कर ढकवाया
ED Raids
पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नेता दिलीप तुरी के घर रेड, सुबह-सुबह पहुंची ED टीम
NIA Detains Imam Piyar Mohammad Sheikh
पूर्व बर्धमान में NIA की बड़ी कार्रवाई, मस्जिद का इमाम हिरासत में
Milan Pradhan gets interim bail
नंदीग्राम उपचुनाव: कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को अंतरिम जमानत
nandigram bypoll hasirani rath
नंदीग्राम उपचुनाव: BJP की हसीरानी रथ की उम्मीदवारी नहीं होगी रद्द, HC का फैसला

बंगाल में समर्थकों ने क्या कहा?

आज तक बांग्ला की रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व बर्धमान के फागुपुर में TVK के नाम से ऑफिस का उद्घाटन किया गया. इस दौरान पश्चिम बंगाल के अलग-अलग हिस्सों से समर्थक पहुंचे. चैताली रॉय ने खुद को पार्टी की स्टेट कोऑर्डिनेटर बताया और दावा किया कि बंगाल में TVK के करीब 5 हजार समर्थक हैं.

Advertisement

चैताली रॉय ने कहा कि ऑफिस खोलने के लिए तमिलनाडु से निर्देश मिले थे. उन्होंने बताया कि शुरुआत में संगठन का फोकस राजनीतिक गतिविधियों के बजाय सामाजिक काम पर रहेगा. सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच बनाने और बाद में अलग-अलग जिलों में संगठन फैलाने की बात भी कही गई.

उन्होंने कहा कि संगठन शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर काम करेगा. साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में TVK पश्चिम बंगाल में चुनाव भी लड़ सकती है. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि इस बारे में आखिरी फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा.

यह भी पढ़ें: 'केस बंद क्यों किया गया, सर?' CM विजय ने वीरमणि मामले पर स्टालिन को घेरा, DMK पर लगाए गंभीर आरोप

TVK बोली- अभी तमिलनाडु पर ही फोकस

TVK प्रवक्ता संकवी ने कहा कि फिलहाल पार्टी का पश्चिम बंगाल या किसी दूसरे राज्य में संगठन फैलाने का कोई प्लान नहीं है. पार्टी अभी तमिलनाडु में अपनी राजनीतिक गतिविधियों, चुनावी घोषणापत्र को लागू करने और जनता से जुड़े कामों पर फोकस कर रही है.

उन्होंने बंगाल में पार्टी के नाम से ऑफिस खोलने वाले समर्थकों को लेकर कहा कि संभव है कि वे विजय और TVK की राजनीति से प्रेरित हों. उन्होंने पश्चिम बंगाल से मिल रहे समर्थन पर खुशी भी जताई और कहा कि विजय के वहां काफी प्रशंसक हैं.

Advertisement

बंगाल के समर्थकों ने विजय के राज्य दौरे की उम्मीद भी जताई है. चैताली रॉय के मुताबिक, अगर TVK तमिलनाडु में चल रहे उपचुनाव में सफल रहती है तो विजय के बंगाल आने की उम्मीद है. फिलहाल उनके दौरे की कोई तारीख तय नहीं हुई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    AI का नाम बदला, अब अमेरिका में चलेगा ‘सुपर इंटेलिजेंस’! सरकार ने जारी किया नया आदेश |
    मैसूर में एकतरफा प्यार में युवक ने खुद पर छिड़का पेट्रोल, गले लगाने पहुंच गया प्रेमिका के पास |
    कीड़े और स्नेल वाला सलाद! दून यूनिवर्सिटी के अलकनंदा हॉस्टल में बवाल, छात्राओं के विरोध के बाद मेस टेंडर निरस्त |
    Rajasthani Tamatar Mirch ke Tipore: टमाटर-हरी मिर्च से फटाफट बनाएं राजस्थानी स्टाइल टिपोरे, बोरिंग खाने का स्वाद होगा दोगुना, नोट करें रेसिपी |
    चाहते तो ले जाते सारी मछलियां, लेकिन... गाजियाबाद की भीड़ ने पेश की इंसानियत की मिसाल |
    Budh Gochar: 1 अक्टूबर से बुध की बदलेगी चाल, 12 दिन 6 राशियों को मिलेगा लाभ |
    बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय का टशन, बॉस लेडी लुक में छाईं, मां संग नहीं दिखीं आराध्या |
    कपड़े धोने के बाद ही क्यों पड़ती हैं सिलवटें, फिर आयरन से कैसे होती हैं गायब? |
    IAS का अनुभव + राजा भैया की जमीनी पकड़... दिव्या मित्तल पर ट्वीट ने बढ़ाई सियासी हलचल |
    'राक्षसी प्रवृत्ति वाले हैं राम के विरोधी...', तेलंगाना सीएम पर सुधांशु त्रिवेदी का पलटवार
    Advertisement