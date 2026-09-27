तमिलनाडु में उपचुनाव के बीच नवजातों को 1 ग्राम सोना! CM विजय की योजना पर EC में शिकायत

तमिलनाडु में इस समय उपचुनाव चल रहे हैं. इस बीच राज्य में सरकार की एक योजना लेकर विवाद खड़ा हो गया. दरअसल विजय सरकार ने सरकारी अस्पतालों में नवजात शिशुओं को सोने की अंगूठी बांटने की योजना शुरू की है. एक सोशल एक्टिविस्ट ने इसे फैसले को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है.

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सोशल एक्टिविस्ट सरवनन पलानीसामी ने चुनाव आयोग के पास इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई है. शिकायतकर्ता ने चुनाव आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में कहा है कि राज्य के दो विधानसभा क्षेत्रों- मदुरंतकम और धर्मपुरी में उपचुनावों के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू है.

उनके मुताबिक ऐसे समय में राज्य के 107 सरकारी अस्पतालों में नवजात बच्चों को 1 ग्राम सोने की अंगूठी मुफ्त बांटने वाली योजना लागू करना नियमों के खिलाफ है.

शिकायत में चुनाव आयोग के अधिकारियों और तमिलनाडु के प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करने की मांग की गई है.

सोमवार को CM विजय को करना था शुभारंभ

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय सोमवार को 'थाई मामन थंगा मोथिरम' (मामा का सोने का तोहफा) योजना का उद्घाटन करने वाले थे. इस योजना के तहत 22 जून 2026 से सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को 1 ग्राम की सोने की अंगूठी मुफ्त दी जानी है.

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शिकायतकर्ता का कहना है कि ये साफ नहीं है कि इस योजना को शुरू करने से पहले चुनाव आयोग से अनुमति ली गई थी या नहीं. क्योंकि उपचुनाव की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए इस तरह की योजनाओं का शुभारंभ मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है और ये आचार संहिता का खुला उल्लंघन है.

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