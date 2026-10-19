विजय की पार्टी को मिले 13.3 करोड़, सिर्फ दो नेताओं ने दिए 99% डोनेशन

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) को वित्त वर्ष 2025-26 में 13.3 करोड़ रुपये का स्वैच्छिक चंदा मिला है. चुनाव आयोग को सौंपी गई जानकारी के मुताबिक, पार्टी को मिले कुल चंदे में से करीब 99 फीसदी रकम दो दानदाताओं से आई. ये दोनों दानदाता विजय सरकार में मंत्री आधव अर्जुन और आरवी रंजीतकुमार हैं.

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आंकड़ों के मुताबिक, खेल और लोक निर्माण मंत्री आधव अर्जुन ने पार्टी को 8.2 करोड़ रुपये दिए. वहीं, आरवी रंजीतकुमार ने 5 करोड़ रुपये का योगदान दिया. इस तरह आधव अर्जुन पार्टी के सबसे बड़े दानदाता रहे. उनका योगदान TVK को वित्त वर्ष के दौरान मिले कुल चंदे का 60 फीसदी से ज्यादा है.

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दो अन्य संस्थाओं ने भी दिया चंदा

चुनाव आयोग को दी गई जानकारी में दो अन्य दान भी दर्ज हैं. थूथुकुडी के लायंस टाउन में स्थित स्नो शो ने 5 लाख रुपये का चंदा डिमांड ड्राफ्ट के जरिए दिया. इसी पते पर रजिस्टर्ड स्नो एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ने भी डिमांड ड्राफ्ट से 5 लाख रुपये का योगदान दिया.

चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में AIADMK को करीब 161.35 करोड़ रुपये का स्वैच्छिक चंदा मिला. इसमें टाइगर एसोसिएट्स सबसे बड़ा दानदाता रहा, जिसने पार्टी को 135 करोड़ रुपये दिए.

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वहीं, DMK को इसी अवधि में करीब 191.19 करोड़ रुपये का चंदा मिला. इसमें भी टाइगर एसोसिएट्स सबसे बड़ा दानदाता रहा, जिसने 125 करोड़ रुपये का योगदान दिया.

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टाइगर एसोसिएट्स का लॉटरी कारोबारी से संबंध

कोलकाता स्थित लॉटरी कंपनी टाइगर एसोसिएट्स का संबंध लॉटरी कारोबारी सैंटियागो मार्टिन से एक साझा कारोबारी सहयोगी के जरिए बताया जाता है. कंपनी के नामित पार्टनर सुब्बायन नागराजन लंबे समय से मार्टिन के सहयोगी रहे हैं. कॉरपोरेट रिकॉर्ड के मुताबिक, दोनों एक अन्य फर्म में भी पार्टनर हैं.

मार्टिन की कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना रद्द किए जाने से पहले इस योजना के तहत सबसे बड़ी बॉन्ड खरीदार थी. योजना खत्म होने के बाद सार्वजनिक हुए आंकड़ों के मुताबिक, फ्यूचर गेमिंग ने चुनावी बॉन्ड के जरिए DMK को 509 करोड़ रुपये दिए थे.

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