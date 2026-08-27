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कानपुर में ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट और को-पायलट की मौत, गंगा बैराज के पास हुआ हादसा

यूपी के कानपुर में गंगा बैराज के पास एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया. गुरुवार को हुए इस हादसे में प्लेन सवार पायलट और को-पायलट की मौत हो गई है.

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रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू (Photo: ITG)
रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के कानपुर् में गुरुवार को एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया. इस हादसे में ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट में सवार पायलट और को-पायलट की मौत हो गई है. रेस्क्यू टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं. प्लेन क्रैश की यह दुर्घटना कानपुर के गंगा बैराज के पास हुई है.

जानकारी के मुताबिक हादसे का शिकार हुआ ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गर्ग एविएशन का था. गुरुवार को गंगा बैराज के पास यह विमान हादसे का शिकार हो गया. कानपुर के नत्था खेड़ा इलाके में गंगा बैराज के पास ट्रेनिंग विमान क्रैश होने की सूचना इलाके के लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी. हादसे की सूचना पाकर कानपुर के चीफ फायर अफसर भी मौके पर पहुंच गए.

फायर ब्रिगेड की टीम के साथ ही इमरजेंसी सर्विस कानपुर नगर की टीमें भी मौके पर पहुंच गईं और तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया. क्रैश एयरक्राफ्ट के मलबे से दो लोगों को गंभीर हालत में रेस्क्यू किया गया. दोनों को गंभीर हालत में उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया.

इस हादसे में जान गंवाने वाले दोनों ही ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट में सवार पायलट और को-पायलट बताए जा रहे हैं.

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