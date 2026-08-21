अलास्का में चार्टर प्लेन क्रैश, अमेरिकी सेना से जुड़े 8 लोगों की मौत

अमेरिका के अलास्का राज्य के सुदूर पश्चिमी इलाके में गुरुवार को एक चार्टर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें सवार सभी आठ लोगों की मौत हो गई. अमेरिकी सैन्य अधिकारियों और संघीय विमानन एजेंसियों ने इस दुखद घटना की पुष्टि की है.

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दुर्घटना केप न्यूएनहम लॉन्ग रेंज रडार साइट एयरपोर्ट पर हुई जो एंकरेज से करीब 725 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है. यह जगह बहुत दूरदराज की है. यहां सिर्फ सैन्य या मंजूरी प्राप्त चार्टर उड़ानें ही उतर सकती हैं. यह विमान एक सिविलियन-कॉन्ट्रैक्टेड चार्टर फ्लाइट था जिसे सिक्योरिटी एविएशन कंपनी संचालित कर रही थी.

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विमान का मॉडल सेसना 441 था जो दो इंजन वाला है. यह एंकरेज से केप न्यूएनहम की ओर जा रहा था. नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी एनटीएसबी के अलास्का क्षेत्रीय प्रमुख क्लिंट जॉनसन के अनुसार विमान में दो पायलट और छह यात्री सवार थे.

अमेरिकी एयर फोर्स के अलास्कन कमांड ने इसे सैन्य परिवार और समुदायों के लिए एक बड़ा नुकसान बताया. खोज और बचाव दल ने घटनास्थल पर पहुंचकर पुष्टि की कि कोई भी जीवित नहीं बचा. अलास्का रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर ने एफएए की अलर्ट मिलने के बाद तुरंत सर्च एंड रेस्क्यू मिशन शुरू किया था.

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यूएस एयर फोर्स लेफ्टिनेंट जनरल रॉबर्ट डेविस ने बयान में कहा कि यह हमारे सैन्य परिवार और जिन समुदायों की हम सेवा करते हैं उनके लिए विनाशकारी नुकसान है. उन्होंने मृतकों को समर्पित पेशेवर बताया जो चुनौतीपूर्ण वातावरण में मिशन अंजाम दे रहे थे. परिवारों और सहयोगियों को पूरा समर्थन देने को प्राथमिकता बताया गया.

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रडार साइट का महत्व और सुदूर इलाके की चुनौतियां

केप न्यूएनहम लॉन्ग रेंज रडार साइट अमेरिकी वायु रक्षा प्रणाली का हिस्सा है. यह उत्तरी अमेरिका की एयरोस्पेस डिफेंस में अहम भूमिका निभाती है. इतने दूर और दुर्गम इलाके में काम करने वाले कर्मियों को नियमित रूप से चार्टर उड़ानों से पहुंचाया जाता है.

मौसम की अनिश्चितता, पहाड़ी इलाके और सीमित बुनियादी सुविधाएं यहां उड़ान संचालन को हमेशा जोखिम भरा बनाती हैं. अलास्का में छोटे विमानों की दुर्घटनाएं पहले भी हुई हैं क्योंकि यहां मौसम तेजी से बदलता है. दृश्यता कम रहती है. अभी दुर्घटना का सटीक कारण पता नहीं चला है. एनटीएसबी जांच का नेतृत्व कर रहा है. एफएए भी सहयोग कर रही है.

अभी तक मृतकों की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है. अधिकारी परिवारों को सूचित करने और उन्हें सहयोग देने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. जांच में विमान के ब्लैक बॉक्स अगर उपलब्ध हुए तो उनके डेटा, मौसम की स्थिति, पायलट की रिपोर्ट और विमान की तकनीकी स्थिति का विश्लेषण किया जाएगा.

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अलास्का जैसे क्षेत्रों में विमानन सुरक्षा हमेशा चर्चा का विषय रहती है क्योंकि यहां कई उड़ानें छोटे एयरपोर्ट और रनवे पर होती हैं जहां आधुनिक सुविधाएं सीमित होती हैं. यह घटना याद दिलाती है कि सुदूर सैन्य ठिकानों पर काम करने वाले कर्मियों और उनके परिवारों को कितने जोखिम का सामना करना पड़ता है.

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