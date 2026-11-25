तमिलनाडु के मदुरै स्थित तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम जलाने को लेकर अवमानना का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. पहाड़ी पर स्थित दीपथून यानी पत्थर के दीपस्तंभ पर दीप जलाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने को लेकर हिंदू धर्म परिषद के कार्यकर्ता रामा रविकुमार ने अवमानना याचिका दाखिल की है. इसमें मदुरै जिला कलेक्टर, पुलिस आयुक्त, हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग (HR&CE) के आयुक्त और मंदिर प्रशासन के कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई है.

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इस मामले में मदुरै जिला कलेक्टर ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है. कलेक्टर ने कोर्ट को बताया है कि मंदिर के ट्रस्टियों ने दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति नहीं दी थी. कार्तिगई दीपम मामले में मदुरै कलेक्टर ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में दीपथून पर दीप नहीं जलाए जाने के लिए माफी भी मांगी है. उन्होंने कहा कि उन्होंने कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए पूरी ईमानदारी से सभी जरूरी कदम उठाए और जानबूझकर किसी निर्देश की अवहेलना नहीं की.

कलेक्टर ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पूरा सम्मान करते हैं और कोर्ट के हर निर्देश का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने मंदिर प्रबंधन की अनुमति लेने और दीपथून पर दीप जलाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन 24 नवंबर को ट्रस्टियों के बोर्ड ने प्रस्ताव पारित कर दीप जलाने के लिए पारंपरिक स्थान को चुना. कलेक्टर ने यह भी कहा कि वह सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ एक अतिरिक्त स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेंगे.

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श्रद्धालुओं की गिरफ्तारी और प्रवेश पर रोक का आरोप

अवमानना याचिका में कहा गया है कि स्थानीय प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है. कई श्रद्धालुओं को गिरफ्तार किया गया है. मंदिर में श्रद्धालुओं और आम जनता के प्रवेश को प्रतिबंधित करते हुए निषेधाज्ञा जारी की गई है.

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि अवमाननाकर्ता राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हैं और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं. वे बिना किसी डर के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन और अवहेलना कर रहे हैं. याचिका में कहा गया है कि संबंधित अधिकारी शुरू से ही संवैधानिक न्यायालयों के आदेशों और निर्देशों की जानबूझकर अवज्ञा करने पर आमादा हैं.

वकील ने की स्वत: संज्ञान लेने की मांग

सुप्रीम कोर्ट ने एक-बारगी और सीमित अनुमति के तहत तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी के दीपथून पर दीप जलाने का आदेश दिया था. याचिकाकर्ता के वकील आरएम अरुण स्वामीनाथन ने दीप नहीं जलाए जाने को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया और कोर्ट से स्वत: संज्ञान लेने की मांग की.

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जब पक्षकार ने अवमानना आवेदन दाखिल करने की बात कही, तो बेंच ने कहा कि आवेदन दाखिल किया जाए, जिसके बाद उस पर विचार किया जाएगा. वहीं, तमिलनाडु सरकार ने अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है. राज्य सरकार ने इसमें कानून-व्यवस्था और पारंपरिक प्रथाओं का हवाला दिया है.

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