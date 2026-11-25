22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को शायद ही कोई भारतीय इतनी आसानी से भूल पाएगा. बैसरन घाटी में 26 पर्यटकों और एक स्थानीय कश्मीरी की बेरहमी से हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था. उस घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा और पाकिस्तानी कलाकारों, फिल्मों और मनोरंजन से जुड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर देश में विरोध की आवाजें तेज हो गईं.

और पढ़ें

अब एक बार फिर पाकिस्तानी कंटेंट को लेकर सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा है. इस बार विवाद के केंद्र में दो नाम हैं- नेटफ्लिक्स की पाकिस्तानी सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' और पाकिस्तानी ड्रामा 'डर ए निजात'की दिल्ली में हुई फैन स्क्रीनिंग.

नेटफ्लिक्स की पाकिस्तानी सीरीज पर क्यों मचा बवाल?

सबसे पहले बात करते हैं नेटफ्लिक्स की पहली पाकिस्तानी ओरिजिनल सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' की. इस सीरीज में फवाद खान, माहिरा खान, अहद रजा मीर, इक़रा अजीज, सनम सईद, हानिया आमिर, हमजा अली अब्बासी और माया अली जैसे चर्चित पाकिस्तानी सितारे नजर आने वाले हैं. पोस्टर के मुताबिक, यह सीरीज 4 दिसंबर 2026 को दुनियाभर में रिलीज होने वाली है.

लेकिन जैसे ही इसके पोस्टर और कलाकारों के लुक सोशल मीडिया पर सामने आए, भारत में विरोध शुरू हो गया. लोगों का सवाल है कि जब पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी मनोरंजन कंटेंट को लेकर प्रतिबंध और सरकारी एडवाइजरी मौजूद है, तो फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स को भारतीय दर्शकों तक पहुंचने की अनुमति कैसे मिल सकती है?

Advertisement

हालांकि, नेटफ्लिक्स ने अभी तक भारत में इस सीरीज की रिलीज को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. पोस्टर नेटफ्लिक्स के विदेशी सोशल मीडिया हैंडल्स पर जारी किए गए हैं. इसका ट्रेलर भी हाल ही में जारी हुआ है. इस बीच ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भारत में इस सीरीज की स्ट्रीमिंग पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की है.

विरोध की एक वजह फवाद खान और माहिरा खान के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कथित बयानों को भी बताया जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फवाद ने भारत की कार्रवाई को 'शर्मनाक' और माहिरा ने 'कायरतापूर्ण हमला' कहा था. ऐसे में भारतीय यूजर्स का गुस्सा सिर्फ एक वेब सीरीज तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे भावनाएं, देश का सम्मान और मनोरंजन के कारोबार से जुड़े सवाल भी हैं.

दिल्ली के कैफे में पाकिस्तानी ड्रामे की स्क्रीनिंग, इंटरनेट पर छिड़ी जंग

दूसरा विवाद पाकिस्तानी ड्रामा 'डर ए निजात' को लेकर है. शहरीयार मुनव्वर, दुरेफिशान सलीम और नामीर नवाज खान स्टारर इस शो की भारत में भी अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग बताई जा रही है. यह ड्रामा पाकिस्तान में एरी डिजिटल पर प्रसारित हुआ और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है.

इसी बीच सोशल मीडिया पर दिल्ली के एक कैफे का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें इस ड्रामे के फैंस की वॉच पार्टी होती दिखाई दी. बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में ऑनलाइन सवाल-जवाब का सेशन भी रखा गया था, जिसमें निर्देशक साकिब खान के शामिल होने की बात सामने आई.

Advertisement

बस फिर क्या था! वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया. कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि पहलगाम हमले के बाद भी आखिर पाकिस्तानी ड्रामों के लिए भारत में इतनी दीवानगी क्यों है? कुछ यूजर्स ने इसे देश की भावनाओं के खिलाफ बताया, तो कुछ ने इस तरह की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने की मांग की. वहीं, दूसरी तरफ कुछ लोग इस फैन मीटअप को पाकिस्तानी ड्रामों की लोकप्रियता का सबूत बता रहे हैं.

आखिर दर्शकों की पसंद बड़ी या देश की भावनाएं?

मेरी नजर में यह मामला सिर्फ किसी ड्रामे को देखने या न देखने का नहीं है. पहलगाम जैसे हमले के बाद लोगों का गुस्सा और उनकी भावनाएं समझना जरूरी है. जब किसी देश के साथ रिश्ते इतने तनावपूर्ण हों, तब वहां के मनोरंजन उद्योग को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है. लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि दर्शकों की पसंद को सिर्फ सोशल मीडिया के गुस्से से पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता.

एक सवाल यह भी है कि अगर किसी कंटेंट पर भारत में रोक है, तो क्या लोग दूसरे प्लेटफॉर्म या तरीकों से उसे देखना जारी रखेंगे? और क्या सिर्फ ऑनलाइन बॉयकॉट की अपील से किसी शो की लोकप्रियता खत्म हो जाएगी?

Advertisement

फिलहाल नेटफ्लिक्स सीरीज की भारत में रिलीज पर कोई आधिकारिक तस्वीर साफ नहीं है और दिल्ली कैफे की स्क्रीनिंग को लेकर भी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तानी ड्रामों का यह विवाद एक बार फिर मनोरंजन, राजनीति, देशभक्ति और दर्शकों की पसंद के बीच खड़ी बड़ी बहस को सामने ले आया है.

---- समाप्त ----