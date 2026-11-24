तमिलनाडु की धर्मनगरी मदुरै की थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी इस समय आस्था, कानून और सियासत के टकराव का केंद्र बन गई है. विवाद कार्तिगई दीपम के मौके पर पहाड़ी के शिखर पर स्थित प्राचीन 'दीपथून' स्तंभ पर दीप जलाने को लेकर है. भक्तों और हिंदू संगठनों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति और मद्रास हाईकोर्ट की हिदायत के बावजूद दीपथून पर पारंपरिक दीप नहीं जलाया जा सका.

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कार्तिगई दीपम के मौके पर मदुरै की पहाड़ी पर हर साल की तरह महादीप जलाया गया, लेकिन इस बार यह दीप पारंपरिक 'उचि-पिल्लैयार' मंदिर के दीप मंडपम में ही जलाया गया. वहीं, इससे कुछ दूरी पर स्थित प्राचीन 'दीपथून' स्तंभ पर कोई दीप नहीं जलाया गया. जिस जगह पर सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी व्यवस्था के तहत दीप जलाने की अनुमति दी थी, वहां शाम के समय सिर्फ एक लाइट जलती दिखाई दी.

20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार की अंतरिम व्यवस्था के तहत 24 नवंबर को दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति दी थी. हालांकि, इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने सांप्रदायिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश पर पुनर्विचार की मांग की थी. भक्तों और हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु सरकार ने कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी की. उनका कहना है कि इससे हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं.

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पूरी पहाड़ी पर कड़ी सुरक्षा

कार्तिगई दीपम के मौके पर मदुरै की पूरी पहाड़ी को कड़ी सुरक्षा के घेरे में रखा गया था. मदुरै पुलिस की अगुवाई में साढ़े 5 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी, 12 एसपी, 8 एडिशनल एसपी और 132 इंस्पेक्टर तैनात किए गए थे.

कलेक्टर ने पूरे इलाके में BNSS की धारा 163 लागू कर दी थी. इसके साथ ही पहाड़ी को ड्रोन के लिए रेड जोन घोषित किया गया था. भारी पुलिस सुरक्षा के बीच तांबे का कड़ाहा, रुई की बाती और घी पहाड़ी पर ले जाया गया, लेकिन दीपथून के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर उसे पूरी तरह सील रखा गया. इसके चलते दीपथून स्तंभ पर दीप जलाना संभव नहीं हो सका.

मंदिर प्रशासन ने बताई अपनी परंपरा

इस मामले में अरुलमिगु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर, थिरुपरनकुंद्रम की डिप्टी कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेल्वी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की. इसमें कहा गया कि मंदिर की लंबे समय से चली आ रही परंपरा के अनुसार 'कार्तिगई महा दीपम' पहाड़ी के ऊपर स्थित उचिप्पिल्लैयार मंदिर के पास 'दीपा मंडपम' में जलाया जाता है. यह स्थान मुख्य देवता यानी मूलवर के गर्भगृह के ठीक ऊपर है.

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि ये लंबे समय से चली आ रही धार्मिक प्रथाएं सदियों पुरानी निरंतर परंपराओं का हिस्सा हैं. इनमें रीति-रिवाज, अनुष्ठान और आगम नियम शामिल हैं, जिन्हें मंदिर की धार्मिक परंपरा और पहचान का अभिन्न हिस्सा माना जाता है.

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मंदिर के ट्रस्टी बोर्ड ने प्रस्ताव पारित किया

मंदिर प्रशासन के मुताबिक, ट्रस्टी बोर्ड ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था. इसमें कहा गया कि मंदिर में सदियों से चली आ रही परंपराओं, रीति-रिवाजों, आगम नियमों और स्थापित धार्मिक प्रथाओं की रक्षा की जानी चाहिए.

प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, इन प्रथाओं की निरंतरता और धार्मिक महत्व को स्थापित करने वाले ऐतिहासिक रिकॉर्ड, आगम संबंधी दस्तावेजों और मंदिर के पदाधिकारियों यानी स्थानिकारों की राय के आधार पर बोर्ड ने इस साल भी पारंपरिक स्थान पर 'कार्तिगई महा दीपम' जलाने का फैसला किया. बोर्ड ने यह भी तय किया कि मंदिर की परंपराओं और रीति-रिवाजों को अदालत के सामने रखा जाना चाहिए.

24 नवंबर को पारंपरिक स्थान पर जला महादीप

ट्रस्टी बोर्ड के प्रस्ताव के अनुसार 24 नवंबर 2026 को शाम करीब 6 बजे पहाड़ी के ऊपर उचिप्पिल्लैयार मंदिर के पास स्थित दीपा मंडपम में 'कार्तिगई महा दीपम' जलाया गया. मंदिर प्रशासन के अनुसार यह वही स्थान है जो मुख्य देवता के गर्भगृह के ठीक ऊपर स्थित है.

BJP संगठन महासचिव ने सरकार पर साधा निशाना

इस मामले को लेकर बीजेपी के संगठन महासचिव ने तमिलनाडु सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि तमिलनाडु सरकार, जिसका हिस्सा मदुरै के जिलाधिकारी भी हैं, ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की और निर्देशित स्थान के बजाय उचिप्पिल्लैयार मंडपम में कार्तिगई दीपम जलाया. उन्होंने तमिलनाडु की TVK सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को इस मामले में कानूनी और सभ्यतागत चुनौती का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने अपनी क्षमता से ज्यादा बड़ा कदम उठा लिया है.

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