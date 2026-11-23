तमिलनाडु में कार्तिगई दीपम को लेकर विवाद गहरा गया है. मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दाखिल कर 20 नवंबर के उस आदेश पर दोबारा विचार करने की मांग की है, जिसमें मदुरै की तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित विवादित पत्थर के खंभे 'दीपथून' पर 24 नवंबर को दीप जलाने की एक बार के लिए अनुमति दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस आयोजन के लिए कुछ शर्तें भी रखी थीं.

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तमिलनाडु सरकार का कहना है कि दीपथून पर कार्तिगई दीपम जलाने की कोई स्थापित धार्मिक परंपरा नहीं है. हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग (HR&CE) के मुताबिक, परंपरागत रूप से दीप मंदिर के गर्भगृह के ऊपर उचिपिल्लैयार मंदिर के पास बने दीपमंडपम में जलाया जाता है. विभाग का दावा है कि दीपथून पर पहले कभी यह रस्म निभाए जाने का दस्तावेजी प्रमाण नहीं है.

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दरगाह की नजदीकी और सांप्रदायिक सौहार्द का सवाल

तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर अरुलमिगु सुब्रमणिया स्वामी मंदिर के साथ हजरत सुल्तान सिकंदर बदूशा औलिया दरगाह भी है. विवादित दीपथून दरगाह के करीब स्थित है. सरकार को आशंका है कि इस जगह दीप जलाने से इलाके में लंबे समय से कायम सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है. उसका कहना है कि परंपरागत जगह पर आयोजन जारी रखने में कोई बाधा नहीं है.

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मंदिर प्रशासन के अधिकार का भी दिया हवाला

सरकार ने तमिलनाडु हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1959 का हवाला दिया है. इसके सेक्शन 28(1) के तहत धार्मिक संस्थानों के प्रशासन की जिम्मेदारी ट्रस्टियों की है. वहीं, सेक्शन 63(e) के तहत संयुक्त आयुक्त को धार्मिक संस्थान की स्थापित परंपराओं से जुड़े सवालों पर फैसला करने का अधिकार है. सरकार का तर्क है कि दीप जलाने की जगह तय करने का मामला मंदिर प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की प्रक्रिया से तय होना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर क्यों है ऐतराज?

सरकार का कहना है कि विवाद का अंतिम फैसला होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत दे दी. उसके मुताबिक, याचिकाकर्ताओं ने दीपथून पर दीप जलाने की पुरानी परंपरा का पर्याप्त सबूत नहीं दिया है. सरकार को यह भी डर है कि एक बार की अनुमति को भविष्य में स्थायी अधिकार के दावे के तौर पर पेश किया जा सकता है.

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सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर के आदेश में दीप जलाने की अनुमति केवल एक बार के लिए दी थी. उसने आयोजन में सिर्फ अधिकृत मंदिर और सरकारी कर्मचारियों को शामिल होने की इजाजत दी, जबकि सार्वजनिक जमावड़े, जुलूस और प्रदर्शन पर रोक लगाई. कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि इस अनुमति से मालिकाना हक या स्थायी धार्मिक अधिकार तय नहीं होगा.

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यह मामला श्रद्धालु रामा रविकुमार की याचिका से शुरू हुआ था. मंदिर के कार्यकारी अधिकारी ने दीपथून पर दीप जलाने की उनकी मांग खारिज कर दी थी. इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने 1 दिसंबर 2025 को मंदिर प्रशासन को परंपरागत जगह के अलावा दीपथून पर भी दीप जलाने का निर्देश दिया था. राज्य सरकार और मंदिर प्रशासन ने इस आदेश को चुनौती दी थी. अब विजय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपने 20 नवंबर के आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की है.

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