13 साल बाद टूटी पवन कल्याण की तीसरी शादी, Ex वाइफ ने किया रिएक्ट, बोलीं- दया करो

अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण इन दिनों अपनी मैरिड लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. 13 साल साथ रहने के बाद वो अपनी तीसरी पत्नी अन्ना लेजनेवा से अलग हो चुके हैं. तलाक का ऐलान करते हुए उन्होंने लोगों से दया और सम्मान के साथ पेश आने की अपील की है. पवन कल्याण के तलाक के बाद उनकी एक्स वाइफ रेणू देसाई ने एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर की है.

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पवन कल्याण की Ex वाइफ ने किया रिएक्ट

पवन कल्याण के तीसरे तलाक के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है. ऐसे में उनकी एक्स वाइफ रेणू देसाई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है. उन्होंने लिखा कि जब कोई व्यक्ति पहले से ही मुश्किल दौर से गुजर रहा हो, तो उसकी और भी आलोचना करना नैतिक रूप से सही नहीं है. जो कोई पहले से गिरा हुआ हो, उसे लात मारना अमानवीय है. चाहे उसकी स्थिति कुछ भी हो, हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो भी एक इंसान है. किसी का बच्चा, किसी का माता-पिता या किसी का भाई-बहन.

उन्होंने लिखा कि कृपया दूसरों के घरों पर पत्थर न फेंकें, जब हम खुद अधूरी कांच के घरों में रहते हैं. हम सभी इंसान हैं और सहानुभूति तथा दया ही इंसान कहलाने की पहली बुनियादी जरूरतें हैं. रेणू ने आगे लिखा कि मैंने ये शब्द लिखे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप अपनी बेतुकी अटकलें शुरू कर दें, क्योंकि मैं सच में मानती हूं कि एक समाज के रूप में हम बेहतर कर सकते हैं. और नहीं, मैंने दयालु और समझदार बनने के लिए कोई पेटीएम नहीं लिया है. ये सिर्फ मेरी सोच है, जो एक सही तरीके से काम कर रहे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से आती है.

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कब हुई थी तीसरी शादी?

पवन कल्याण और अन्ना लेझनेवा की मुलाकात पहली बार उनकी फिल्म तीन मार (2011) की शूटिंग के दौरान हुई थी. दोनों ने सितंबर 2013 में शादी की. उनके दो बच्चे हैं , एक बेटी और एक बेटा. पवन कल्याण की दूसरी पत्नी रेणु देसाई थीं दोनों की मुलाकात पहली बार 2000 की तेलुगु फिल्म बद्री के दौरान हुई, जिसमें रेणु ने पवन के साथ अभिनय करते हुए अपने करियर की शुरुआत की थी. बाद में दोनों के बीच प्यार हुआ और उन्होंने जनवरी 2009 में शादी कर ली. उनके दो बच्चे हैं, बेटा अकिरा नंदन और बेटी आद्या.

दो बच्चों के पेरेंट बनने के बाद रेणू और पवन कल्याण 2012 में तलाक लेकर अलग हो गए.

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