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'प्यार, साहस, हिम्मत और मजबूती की मिसाल', सोनिया गांधी की किताब पर बोले दामाद रॉबर्ट वाड्रा

रॉबर्ट वाड्रा ने सोनिया गांधी के संस्मरण की तारीफ करते हुए उनके सफर पर गर्व जताया, लेकिन कहा कि उन्हें अभी किताब पढ़ने का मौका नहीं मिला. देशभर में किताब की बिक्री शुरू होने के साथ दुकानों पर उत्साह दिखा, जबकि वाड्रा ने पाठकों से सोनिया के अपने शब्दों के आधार पर राय बनाने को कहा.

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रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी. (Photo- ITG)
रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी. (Photo- ITG)

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की किताब 'Belonging: A Journey of Love' मंगलवार को देशभर के बुकस्टोर में रिलीज हो गई. इस किताब को लेकर पाठकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. इसी बीच सोनिया गांधी के दामाद और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने भी किताब पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी सास पर बेहद गर्व है और उनकी जिंदगी की कहानी प्यार, साहस, हिम्मत और मजबूती की मिसाल है.

रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि सोनिया गांधी ने जिंदगी में बहुत कुछ झेला है, लेकिन इसके बावजूद वह पूरे आत्मविश्वास और गरिमा के साथ खड़ी रही हैं. उनका मानना है कि सोनिया गांधी की कहानी हर महिला के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकती है. उन्होंने कहा कि सोनिया ने भारत के लिए जो कुछ किया और जिस प्रतिबद्धता के साथ अपनी जिंदगी बिताई, उसके पीछे देश के लिए उनका प्यार रहा है.

यह भी पढ़ें: 'इंदिरा को इतना गुस्सा आता था कि मैं...', सोनिया गांधी ने अपनी किताब 'Belonging: A Journey of Love' में खोले परिवार के राज

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हालांकि, वाड्रा ने यह भी साफ किया कि उन्हें अभी किताब पढ़ने का मौका नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि किताब में सोनिया गांधी ने अपनी जिंदगी, अनुभवों और विचारों को गहराई और ईमानदारी से सामने रखा है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे किताब पढ़ें और सोनिया गांधी के अपने शब्दों के आधार पर उनकी कहानी को समझें.

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बुकस्टोर पर दिखा उत्साह

दिल्ली के खान मार्केट स्थित मशहूर बुकस्टोर बहरीसंस बुकसेलर्स में सुबह से ही किताब खरीदने वालों की आवाजाही देखी गई. स्टोर की मालिक रजनी बहरी मल्होत्रा ने इसे इस दशक की सबसे बड़ी किताबों में से एक बताया. उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से लोग किताब के लिए ऑर्डर दे रहे थे और सोमवार से ही फोन आने लगे थे. उनके मुताबिक, यह भारतीय प्रकाशन उद्योग के लिए बड़ा दिन है.

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प्रकाशक हार्पर कॉलिन्स इंडिया के मुताबिक, किताब देशभर के कई शहरों में रिलीज की गई है. इनमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, केरल और कई अन्य शहरों के बुकस्टोर शामिल हैं.

यह संस्मरण सोनिया गांधी के इटली में बचपन, राजीव गांधी से मुलाकात और प्रेम, भारत आने के बाद की जिंदगी और परिवार में हुए बड़े निजी नुकसानों की कहानी बयां करता है. इसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या के बाद के उनके अनुभवों का भी जिक्र है.

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