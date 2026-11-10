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₹24 हजार तक सस्ता मिल रहा LG का 50 इंच 4K Smart TV, शानदार फीचर्स के साथ खरीदने का आज आखिरी मौका!

LG के 50 इंच वाले 4K Smart TV पर फ्लिपकार्ट बिग बैंग दिवाली सेल में शानदार छूट मिल रही है. इस टीवी की कीमत में करीब 24 हजार रुपये की कटौती हुई है. बैंक ऑफर के साथ इसे और कम कीमत में खरीदा जा सकता है. आज इस सेल का आखिरी दिन है.

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Flipkart सेल में सस्ता मिल रहा LG का 4K Smart TV, आज है आखिरी मौका! (Photo: AI)
Flipkart सेल में सस्ता मिल रहा LG का 4K Smart TV, आज है आखिरी मौका! (Photo: AI)

आप भी अगर अपने घर के लिए शानदार हाई क्वालिटी वाला स्मार्ट TV खरीदना चाहते हैं, जिसकी मदद से आप हाई रेजोल्यूशन में मूवी देख सकें और कीमत भी कम हो, तो आज हम आपको एक ऐसी ही डील के बारे में बताने जा रहे हैं.

LG के 4K स्मार्ट TV पर फ्लिपकार्ट Big Bang Diwali Sale में शानदार छूट मिल रही है. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सेल का आज यानी 10 नवंबर को आखिरी दिन है. ऐसे में अगर आप नया टीवी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आइए जानते हैं इस डील के बारे में और साथ ही यह भी कि इसमें कौन-कौन से खास फीचर्स मिलते हैं.

कौन सा टीवी हुआ ₹24 हजार सस्ता?

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LG Nano 4K UHD Smart TV के एक मॉडल पर यह डील देखने को मिल रही है. फ्लिपकार्ट के ऑफिशियल पेज पर इस मॉडल की कीमत 65,990 रुपये है, लेकिन सेल में इसकी कीमत घटकर 41,990 रुपये हो गई है.

(Photo: Amazon)

वहीं, अगर आप बैंक ऑफर का फायदा उठाते हैं, तो इस टीवी को सिर्फ 37,990 रुपये में खरीद सकते हैं. यानी आपको इस टीवी पर करीब 28 हजार रुपये तक की बचत हो सकती है. आइए जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में.

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डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी है?

डिस्प्ले की बात करें तो इस टीवी में 126 सेंटीमीटर यानी 50 इंच की स्क्रीन मिलती है. इसमें 4K UHD रेजोल्यूशन दिया गया है. साथ ही 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, जो आपको स्मूद व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है.

इसके अलावा टीवी में HDR10 का सपोर्ट भी मिलता है. इसकी मदद से आपको बेहतर कलर और शानदार पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है. ऐसे में मूवी देखने का एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा हो सकता है.

यह भी पढ़ें: 29 साल में शुरू की Nvidia... अब जासूसी विवाद में घिरे, जानें कितनी दौलत के मालिक हैं जेनसेन हुआंग

स्पीकर कैसे दिए गए हैं?

टीवी में डिस्प्ले के साथ-साथ साउंड क्वालिटी भी काफी जरूरी होती है. ऐसे में LG ने इस टीवी में 20W का स्पीकर आउटपुट दिया है. इसके साथ AI Sound Pro और Dolby Atmos का सपोर्ट भी मिलता है. इसकी मदद से आपको बेहतर साउंड एक्सपीरियंस मिलता है. यानी मूवी हो या फिर आपका पसंदीदा शो, देखने के साथ-साथ सुनने का मजा भी अच्छा रहेगा.

फीचर्स भी हैं खास

इस टीवी में कई स्मार्ट फीचर्स भी दिए गए हैं. इसमें Google Assistant और Copilot जैसे फीचर्स का सपोर्ट मिलता है. इनकी मदद से आप वॉयस कमांड देकर टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सकते हैं.

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यह भी पढ़ें: Amazon Sale में iPhone 16 हुआ 70 हजार से सस्ता, Samsung Galaxy S25 Ultra पर भी 43 हजार की छूट!

परफॉर्मेंस कैसी है?

परफॉर्मेंस की बात करें तो इस टीवी में webOS का सपोर्ट मिलता है, जो आपको स्मूद यूजर एक्सपीरियंस देता है. इसके अलावा इसमें 1.5GB RAM और 8GB स्टोरेज मिलती है. इससे आप अपने पसंदीदा ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और टीवी पर एंटरटेनमेंट का मजा ले सकते हैं.

अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन में अपने घर के लिए नया स्मार्ट TV खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह डील आपके काम आ सकती है. हालांकि, ध्यान रखें कि फ्लिपकार्ट पर चल रही बिग बैंग दिवाली सेल का आज आखिरी दिन है. ऐसे में ऑफर खत्म होने से पहले आप इस डील को चेक कर सकते हैं.

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