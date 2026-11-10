'इंदिरा को इतना गुस्सा आता था कि मैं...', सोनिया गांधी ने अपनी किताब 'Belonging: A Journey of Love' में खोले परिवार के राज

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा 'Belonging: A Journey of Love' मंगलवार (10 नवंबर) को बाजार में आ गई है. इस किताब में सोनिया गांधी ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के साथ अपने संबंधों को याद किया है, साथ ही आपातकाल जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए बतौर सास भी इंदिरा गांधी और परिवार के राज शेयर किए हैं. इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही साथ नेहरू-गांधी परिवार से जुड़े कई प्रसंगों का जिक्र किया है. सोनिया गांधी ने लिखा है कि पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को कभी-कभी इतना गुस्सा आता था कि वह सहम जाती थीं.

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किसी को कोने में खड़ा कर दिया किसी से कई दिन नहीं की बात... इंदिरा गांधी का कैसा था गुस्सा?

किताब के प्रसंगों के क्रम में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री और अपनी सास इंदिरा गांधी के निजी जीवन से जुड़े कई किस्से भी साझा किए हैं. उन्होंने लिखा कि इंदिरा गांधी को कभी-कभी इतना गुस्सा आता था कि घर और कार्यालय का पूरा स्टाफ सहम जाता था. एक बार एक कर्मचारी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट याद दिलाना भूल गया था, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने उसे कमरे के एक कोने में खड़ा रहने को कहा था.

एक अन्य घटना में सोनिया गांधी ने कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता को दीवार की ओर मुंह करके खड़े देखा था. बाद में उन्हें पता चला कि इंदिरा गांधी के निर्देश पर वह ऐसा कर रहे थे. सोनिया गांधी ने लिखा कि इंदिरा गांधी कभी-कभी नाराज लोगों से कई दिनों तक बात नहीं करती थीं. एक बार संसद में विपक्ष के साथ तीखी बहस के बाद उन्होंने गुस्से में खाने की थाली मेज के दूसरी ओर सरका दी थी. इन घटनाओं से सोनिया गांधी घबरा जाती थीं. हालांकि, राजीव गांधी उन्हें समझाते थे कि इंदिरा का गुस्सा जल्द शांत हो जाएगा.

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#WATCH दिल्ली: कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की संस्मरण पुस्तक, 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' आज, 10 नवंबर 2026 को आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए जारी की जा रही है। वीडियो खान मार्केट के एक बुकस्टोर से है। https://t.co/y66D1PCSSJ — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 10, 2026

'अगर संजय गांधी को नियंत्रण में रखा गया होता तो...', किताब में सोनिया गांधी

सोनिया गांधी ने 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से लगाए गए आपातकाल को गलती बताया है. उन्होंने किताब में लिखा कि उनका मानना है कि बाद में इंदिरा गांधी को भी ऐसा महसूस हुआ था. सोनिया गांधी ने यह भी लिखा कि अगर संजय गांधी को नियंत्रित रखा गया होता, तो आपातकाल के बाद हुए काफी नुकसान को रोका जा सकता था. हालांकि, उनके इन विचारों पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं.

दादी बनने के बाद गुस्से में आई थी कमी

सोनिया गांधी के अनुसार, दादी बनने के बाद इंदिरा गांधी के स्वभाव में बदलाव आया और उनके गुस्से की घटनाएं कम होने लगीं. अपने पोते-पोतियों के साथ समय बिताकर उन्हें सुकून मिलता था. हार्पर कॉलिन्स इंडिया से प्रकाशित 544 पन्नों की इस किताब में सोनिया गांधी ने इटली में अपने बचपन, नेहरू-गांधी परिवार में विवाह, राजीव गांधी की हत्या और राजनीति में अपने प्रवेश तक के अनुभवों को समेटा है.

'मोदी आमने-सामने आने पर नजरें फेर लेते हैं'

सोनिया गांधी ने अपनी किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकातों का जिक्र किया है. उन्होंने लिखा कि मोदी को प्रधानमंत्री बने 12 साल से अधिक हो चुके हैं और वह अपने तीसरे कार्यकाल में हैं, लेकिन आज तक उनके साथ उनकी कोई वास्तविक बातचीत नहीं हुई. सोनिया गांधी के मुताबिक, संसद सत्र के अंत में जब विभिन्न दलों के नेता लोकसभा अध्यक्ष के कक्ष में इकट्ठा होते हैं, तब उनकी मोदी से मुलाकात होती है.

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उन्होंने लिखा, 'जब वह मेरे आमने-सामने आते हैं, तो हम औपचारिक रूप से नमस्ते करते हैं. यह पहले के समय से अलग है, जब अलग-अलग दलों के नेता एक-दूसरे से सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते थे. वह नजरें फेर लेते हैं और आंखें मिलाने से बचते हैं.'

उन्होंने बताया कि अस्पताल से लौटने के बाद कुछ मौकों पर मोदी ने उनसे तबीयत के बारे में पूछा था. इसके अलावा जन्मदिन और नए साल पर औपचारिक शुभकामनाओं का आदान-प्रदान हुआ है.

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'मोदी अपने भारत के विचार के लिए लड़ रहे हैं और मैं अपने'

सोनिया गांधी ने किताब में प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने वैचारिक मतभेदों का भी जिक्र किया है. उन्होंने लिखा कि दोनों के भारत को लेकर विचार बिल्कुल अलग हैं. सोनिया गांधी के मुताबिक, भारत के बारे में उनकी समझ नेहरू-गांधी परिवार के अनुभवों, विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, धर्मों और समानता के सिद्धांतों से विकसित हुई. वहीं, उन्होंने मोदी की राजनीतिक सोच को आरएसएस की विचारधारा और उनके व्यक्तिगत अनुभवों से प्रभावित बताया.

उन्होंने लिखा, 'वह भारत के अपने विचार के लिए लड़ रहे थे और मैं अपने विचार के लिए. ऐसा भारत जो वर्चस्व के खिलाफ हो, समावेशी हो, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय में विश्वास रखता हो. यह व्यक्तिगत नहीं था.'

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सोनिया गांधी ने मोदी की राजनीतिक यात्रा का उल्लेख करते हुए माना कि उन्होंने आरएसएस के भीतर काम करते हुए सत्ता तक पहुंचने का रास्ता बनाया. हालांकि, उन्होंने सवाल उठाया कि मोदी की साधारण पृष्ठभूमि को उनकी प्रचार टीम ने जिस तरह प्रस्तुत किया है, वास्तविकता शायद वैसी नहीं रही हो.

बीजेपी बोली- किताब का नाम 'व्हाइटवॉशिंग' होना चाहिए था

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सोनिया गांधी की आत्मकथा की आलोचना की. उन्होंने कहा कि किताब का नाम 'Belonging' की जगह 'Whitewashing' होना चाहिए था. केसवन ने आरोप लगाया कि इस किताब का उद्देश्य नेहरू-गांधी परिवार की ऐतिहासिक गलतियों को सही ठहराना और कांग्रेस की ओर से किए गए गंभीर कार्यों पर पर्दा डालना है.

उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सोनिया गांधी अयोध्या मस्जिद के लिए रोई थीं, तो क्या 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए हजारों निर्दोष लोगों के लिए भी उन्होंने आंसू बहाए थे? बीजेपी नेता ने बाटला हाउस मामले और 26/11 मुंबई आतंकी हमले का भी जिक्र किया. उन्होंने सवाल किया कि मुंबई हमले में मारे गए निर्दोष लोगों के लिए सोनिया गांधी की क्या प्रतिक्रिया थी और तत्कालीन यूपीए सरकार ने जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की.

केसवन ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने अपनी किताब में आपातकाल को सामान्य और उचित ठहराने का प्रयास किया है, जबकि उस दौरान संविधान और मौलिक अधिकारों को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया था.

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