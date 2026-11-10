Chaas Kadhi Recipe: लंच में बनाएं चटपटी और टेस्टी छाछ की कढ़ी, गरमा-गरम चावल के साथ लगेगी बेहद टेस्टी

Chaas Kadhi Recipe: कढ़ी भारतीय घरों में बनने वाली पसंदीदा डिश में से एक है. कई लोगों को दोपहर के खाने में गरमा-गरम कढ़ी-चावल खाना पसंद होता है. आमतौर पर घरों में दही और बेसन से कढ़ी बनाई जाती है लेकिन छाछ से बनी कढ़ी का स्वाद भी कुछ कम नहीं होता. इसमें बेसन के साथ जीरा, राई, मेथी दाना और हरी मिर्च का तड़का लगाया जाता है जो इसे चटपटा और खुशबूदार स्वाद देता है. अगर आप रोजाना एक जैसा खाना खाकर बोर हो गए हैं तो इस बार छाछ की कढ़ी ट्राई कर सकते हैं.

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इसे घर पर बनाने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती और यह कम समय में तैयार हो जाती है. आप इसे लंच या डिनर में गरमा-गरम चावल, जीरा राइस या रोटी के साथ परोस सकते हैं. आइए जानते हैं छाछ की कढ़ी कैसे बनती है और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

2 कप छाछ

2 बड़े चम्मच बेसन

1 छोटा चम्मच जीरा

1 छोटा चम्मच राई

1 छोटा चम्मच मेथी दाना

1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

2 बड़े चम्मच देसी घी

2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया

नमक स्वादानुसार

कैसे बनाएं छाछ की कढ़ी?

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में छाछ और बेसन डालें. अब दोनों को अच्छी तरह फेंट लें, ताकि इसमें गांठें न पड़ें और एक चिकना घोल तैयार हो जाए. अब एक कड़ाही में देसी घी गर्म करें. इसमें जीरा, राई और मेथी दाना डालकर कुछ सेकंड तक भूनें. जब मसाले चटकने लगें, तो इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और बारीक कटी हरी मिर्च डाल दें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद कड़ाही में छाछ और बेसन का तैयार घोल डालें. इसे लगातार चलाते रहें, ताकि बेसन नीचे चिपके नहीं और कढ़ी में गांठें न बनें. जब इसमें उबाल आने लगे, तो गैस की आंच धीमी कर दें. अब कढ़ी को धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकने दें. बीच-बीच में इसे चलाते रहें. जब कढ़ी अच्छी तरह पक जाए, तो इसमें स्वादानुसार नमक डालकर मिला लें. आखिर में बारीक कटा हरा धनिया डालें और गैस बंद कर दें. आपकी गरमा-गरम छाछ की कढ़ी तैयार है. इसे सादे चावल, जीरा राइस या रोटी के साथ परोसें.

छाछ की कढ़ी बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान

छाछ और बेसन को अच्छी तरह फेंटें, ताकि घोल में गांठें न रहें.

कढ़ी में उबाल आने तक लगातार चलाते रहें, इससे बेसन बर्तन के तले में नहीं चिपकेगा.

उबाल आने के बाद कढ़ी को धीमी आंच पर पकाएं, ताकि बेसन अच्छी तरह पक जाए.

कढ़ी को बीच-बीच में चलाते रहें और जरूरत के अनुसार इसकी गाढ़ापन बनाए रखने के लिए थोड़ा पानी मिला सकते हैं.

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