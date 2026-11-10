'रामायण' के ये 3 सीन रहेंगे याद, 3 को भूल जाना ही बेहतर!

रामायण सिर्फ एक महाकाव्य नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का वह हिस्सा है जिसे हम बचपन से सुनते-समझते बड़े हुए हैं. भगवान राम की मर्यादा, माता सीता का त्याग, लक्ष्मण का समर्पण और रावण के अहंकार का अंत-ॉ इन सभी कहानियों से हम भलीभांति परिचित हैं. ऐसे में जब नितेश तिवारी ने 'रामायण: राइज ऑफ लीजेंड' जैसी भारी-भरकम फिल्म बनाने का बीड़ा उठाया, तो लोगों की उम्मीदें आसमान छूने लगीं.

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करीब 4,000 करोड़ रुपये के बजट, शानदार वीएफएक्स (VFX) और बेहतरीन स्टार कास्ट से सजी इस फिल्म में कुछ बातें वाकई कमाल की हैं, तो कुछ ऐसी भी हैं जो दर्शकों को निराश कर जाती हैं. आइए जानते हैं कि इस फिल्म के कौन से पहलू इसे खास बनाते हैं और कहां यह थोड़ी कमजोर पड़ जाती है.

रावण के दस सिर की बैकस्टोरी

फिल्म का एक सबसे दिलचस्प फैसला यह रहा कि रावण को सीधे भगवान राम के सामने खड़ा करने से पहले उसके अतीत को गहराई से दिखाया गया है. इसके लिए दर्शकों को 'पार्ट 2' का इंतजार करना होगा, लेकिन पहले भाग में ही उसकी महत्वाकांक्षाओं और लंका का शासक बनने तक की परिस्थितियों को अच्छे से बुना गया है.

यश ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया है और उनका 'तांडव' सीक्वेंस फिल्म के सबसे मजबूत पलों में से एक है. सबसे अनोखी बात यह है कि रावण के दस सिरों को अलग-अलग व्यक्तित्व दिए गए हैं, जिससे उसके भीतर चल रही उथल-पुथल साफ महसूस होती है.

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वॉरियर के रूप में सीता

साई पल्लवी ने माता सीता के किरदार में जिस गरिमा और शालीनता को उतारा है, वह तारीफ के काबिल है. इस फिल्म में सीता को केवल एक असहाय स्त्री के रूप में नहीं दिखाया गया है, जो चुपचाप अपने उद्धार का इंतजार करती रहे. इसके विपरीत, उन्हें राक्षसों से लड़ते हुए और अपनी ताकत का अहसास कराते हुए देखना एक रिफ्रेशिंग बदलाव है. उन्हें खेती और चिकित्सा का ज्ञान होना इस किरदार में गहराई जोड़ता है. अपहरण के बाद भी वह रोती-बिलखती नहीं दिखतीं, बल्कि शांत और संयमित रहकर रावण को चेतावनी देती हैं कि राम का आना तय है और यह उसके अंत की शुरुआत है.

सरप्राइज पैकेज हनुमान

फिल्ममेकर्स ने दर्शकों की उत्सुकता बनाए रखने का पूरा हुनर दिखाया है. चूंकि यह फिल्म दो भागों में बंटी है, इसलिए लंका युद्ध से पहले की घटनाओं को इसकी नींव के रूप में तैयार किया गया है. फिल्म के अंत में यानी पोस्ट-क्रेडिट सीक्वेंस में जब भगवान हनुमान के रूप में सनी देओल की झलक दिखती है, तो सिनेमाघर में बैठे फैंस खुशी से झूम उठते हैं. यह छोटी सी एंट्री बताती है कि 'रामायण पार्ट 2' में कहानी कितनी रोमांचक होने वाली है.

रामायण फिल्म में कहां बिगड़ी बात?

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परशुराम के रूप में रणबीर कपूर

फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक रणबीर कपूर का परशुराम के रूप में नजर आना है. परशुराम का किरदार ऐसा होना चाहिए जिसे देखते ही स्क्रीन पर एक खौफ और तेज नजर आए, लेकिन रणबीर इस रोल में बिल्कुल बेमेल लगते हैं. उनकी आंखों में गुस्से की जगह दया या बैचारे होने का भाव दिखता है. ऐसा लगता है कि निर्माताओं ने उनके चेहरे को अत्याधुनिक AI तकनीक और 3D फोटोग्रामैट्रिक स्कैन की मदद से किसी और पर सेट किया है, जिससे उनका लुक काफी बनावटी और अजीब लगता है. पहली नजर में ऐसा भ्रम होता है कि परशुराम नहीं बल्कि 'शमशेरा' का कोई सीन चल रहा है.

कमजोर कास्टिंग और सपाट भावनाएं

रणबीर, साई पल्लवी और यश को छोड़कर फिल्म के बाकी किरदार कोई खास छाप छोड़ने में कामयाब नहीं होते. इतने बड़े बजट की फिल्म में बाकी कलाकारों के हिस्से छोटे और बेअसर हैं. यहां तक कि माताओं के किरदारों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है, ना उनके पास कोई संवाद है और ना ही कोई खास भूमिका. किरदारों के बीच का इमोशनल कनेक्शन पूरी तरह गायब दिखता है, जिसे देखकर ऐसा महसूस होता है कि इस पवित्र कहानी का इस्तेमाल केवल अपने वीएफएक्स कौशल को दुनिया को दिखाने के लिए किया गया है. मूल आत्मा इस फिल्म से पूरी तरह गायब है.

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साधारण संगीत और संवादों का सूखा

फिल्म का संगीत और इसकी स्क्रिप्ट इसके सबसे कमजोर पहलू साबित हुए हैं. गाने इतने साधारण हैं कि फिल्म से बाहर निकलते ही लोग उन्हें भूल जाएंगे और कुछ जगहों पर तो बैकग्राउंड म्यूजिक कानों को चुभने भी लगता है. इसके अलावा, फिल्म में एक भी ऐसा संवाद नहीं है जो दर्शकों के दिल पर लंबे समय तक असर छोड़ सके.

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