scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिवाली के बाद बढ़ा प्रदूषण, अस्थमा-COPD के मरीज बन रहे शिकार; डॉक्टर से बिना पूछे बंद न करें दवाएं

दिवाली के बाद दिल्ली-NCR की हवा सेहत के लिए खतरनाक हो गई है. इससे सांस की बीमारियों जैसे अस्थमा, COPD और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के मरीजों को गंभीर परेशानी हो रही है.

Advertisement
X
सांस की बीमारियों के मरीजों पर प्रदूषण का असर
सांस की बीमारियों के मरीजों पर प्रदूषण का असर

दिवाली के बाद दिल्ली-NCR की हवा एक बार फिर खतरनाक लेवल पर पहुंच गई है. खराब हो चुकी हवा का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जिनको पहले से सांस की बीमारियां हैं. डॉक्टरों का कहना है कि इस समय अस्थमा, COPD और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज जिनको है उनकी सेहत ज्यादा बिगड़ रही है. हवा में मौजूद PM2.5 और PM10 जैसे छोटे- छोटे कण फेफड़ों में सूजन कर रहे हैं. इससे सांस लेने में परेशानी भी हो रही है. 

सीके बिड़ला अस्पताल, दिल्ली के पल्मोनोलॉजी विभाग के डायरेक्टर डॉ. विकास मित्तल ने इस बारे में Aajtak.in को बताया है. वह कहते हैं कि इस समय ओपीडी में सांस की बीमारियों के मरीज बढ़ गए हैं. जिनको पहले से अस्थमा और सीओपीडी जैसी बीमारियां हैं उनके लक्षण बढ़ गए हैं.  इन मरीजों को भर्ती करके भी इलाज किया जा रहा है. 

यह भी पढ़ें: इतना बढ़ा प्रदूषण कि AQI भी नहीं कर पा रहा दर्ज, बीमार लोगों की जान को हो सकता है खतरा: डॉ. रणदीप गुलेरिया

सम्बंधित ख़बरें

बच्चों में बढ़ी खांसी और सांस की परेशानी, डॉक्टर बोले..
Delhi Air Pollution
'प्रदूषण इतना कि AQI भी नहीं कर पा रहा दर्ज', डॉ गुलेरिया ने चेताया
Pollution impact on kidney
प्रदूषण से किडनी हो सकती है खराब, डॉक्टरों ने बताया क्यों है बड़ा खतरा
corona virus
क्या है कोरोना का नया वेरिएंट PJ.2.1, WHO ने बताया -कितना है खतरा
Control Blood Sugar
क्या डायबिटीज में चावल खाना छोड़ देना चाहिए? AIIMS डॉक्टर ने बताया

लक्षण न बढ़ें, तब भी डॉक्टर से कराएं जांच

डॉ. विकास मित्तल ने कहा कि जिन लोगों को पहले से कोई पुरानी बीमारी है, उन्हें अब अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. ऐसा तब भी जरूरी है, जब फिलहाल बीमारी के लक्षण नहीं बढ़े हों. कई बार लोग तबीयत ठीक लगने पर दवाएं लेना बंद कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना नुकसानदायक हो सकता है. डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी दवा को बंद नहीं करना चाहिए.

Advertisement

ऑक्सीजन और SpO2 पर रखें नजर

अस्थमा, COPD और ILD के ऐसे मरीज जो घर पर ऑक्सीजन या BiPAP मशीन का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें खास सावधानी बरतने की जरूरत है. मरीजों को अपनी मशीनों की सर्विसिंग समय पर करानी चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर वे ठीक से काम करें. इसके अलावा पल्स ऑक्सीमीटर से नियमित रूप से खून में ऑक्सीजन का स्तर (SpO2) चेक करते रहें.

यह भी पढ़ें: फैटी लिवर से एक नहीं कई खतरे, किसी को हार्ट अटैक तो किसी को लिवर फेलियर का रिस्क

डायबिटीज और दिल के मरीज भी रहें सावधान

प्रदूषण के इस दौर में केवल फेफड़ों के मरीजों को ही नहीं, बल्कि डायबिटीज और दिल की बीमारी से जूझ रहे लोगों को भी अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए. दिवाली के दौरान खानपान और रोजमर्रा की दिनचर्या में बदलाव से ब्लड शुगर का स्तर बिगड़ सकता है. इसलिए डायबिटीज के मरीज नियमित रूप से शुगर की जांच करते रहें.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    इथेनॉल कैसे बनता है, कैसे इसकी पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग होती है? |
    दिल्ली सरकार ने दी छठ की छुट्टी, 16 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित |
    अमित शाह ने द‍िवाली पर गृहराज्य को द‍िया तोहफा, देखें गुजरात आजतक |
    Kiara Advani Flaunts Baby Bump: रेड स्लिट ड्रेस, बेबी बंप और पति सिद्धार्थ के हाथों में हाथ...प्रेग्नेंट कियारा के सिजलिंग अवतार पर अटकी नजरें |
    नेपाल कैसीनो जाने का शौकीन थाने का मुंशी? महराजगंज में जब्त पटाखों को बेचने पर एक्शन! |
    Gen Z Side Hustle: ऑफिस के बाद भी कर सकते हैं कमाई, Gen Z के लिए 5 साइड हसल |
    सिर्फ योग और अध्यात्म... जेल में पूरी तरह बदल गई लग्जरी लाइफ जीने वाली श्रद्धा दुबे |
    EPFO ने दी सुविधा... घर बैठे PF अकाउंट में अपडेट कर सकेंगे ये डिटेल, जानें ऑनलाइन प्रोसेस |
    'हमसे सलाह मशवरा करेंगे', NCP के दो गुटों के मर्जर पर क्या बोले फडणवीस |
    न्यूजीलैंड में क्यों आग बरसा रहे अंशुल कंबोज? हरियाणा के एक मैदान से जुड़ा है पूरा किस्सा
    Advertisement