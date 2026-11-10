दिवाली के बाद बढ़ा प्रदूषण, अस्थमा-COPD के मरीज बन रहे शिकार; डॉक्टर से बिना पूछे बंद न करें दवाएं

दिवाली के बाद दिल्ली-NCR की हवा एक बार फिर खतरनाक लेवल पर पहुंच गई है. खराब हो चुकी हवा का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जिनको पहले से सांस की बीमारियां हैं. डॉक्टरों का कहना है कि इस समय अस्थमा, COPD और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज जिनको है उनकी सेहत ज्यादा बिगड़ रही है. हवा में मौजूद PM2.5 और PM10 जैसे छोटे- छोटे कण फेफड़ों में सूजन कर रहे हैं. इससे सांस लेने में परेशानी भी हो रही है.

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सीके बिड़ला अस्पताल, दिल्ली के पल्मोनोलॉजी विभाग के डायरेक्टर डॉ. विकास मित्तल ने इस बारे में Aajtak.in को बताया है. वह कहते हैं कि इस समय ओपीडी में सांस की बीमारियों के मरीज बढ़ गए हैं. जिनको पहले से अस्थमा और सीओपीडी जैसी बीमारियां हैं उनके लक्षण बढ़ गए हैं. इन मरीजों को भर्ती करके भी इलाज किया जा रहा है.

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लक्षण न बढ़ें, तब भी डॉक्टर से कराएं जांच

डॉ. विकास मित्तल ने कहा कि जिन लोगों को पहले से कोई पुरानी बीमारी है, उन्हें अब अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. ऐसा तब भी जरूरी है, जब फिलहाल बीमारी के लक्षण नहीं बढ़े हों. कई बार लोग तबीयत ठीक लगने पर दवाएं लेना बंद कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना नुकसानदायक हो सकता है. डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी दवा को बंद नहीं करना चाहिए.

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ऑक्सीजन और SpO2 पर रखें नजर

अस्थमा, COPD और ILD के ऐसे मरीज जो घर पर ऑक्सीजन या BiPAP मशीन का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें खास सावधानी बरतने की जरूरत है. मरीजों को अपनी मशीनों की सर्विसिंग समय पर करानी चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर वे ठीक से काम करें. इसके अलावा पल्स ऑक्सीमीटर से नियमित रूप से खून में ऑक्सीजन का स्तर (SpO2) चेक करते रहें.

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डायबिटीज और दिल के मरीज भी रहें सावधान

प्रदूषण के इस दौर में केवल फेफड़ों के मरीजों को ही नहीं, बल्कि डायबिटीज और दिल की बीमारी से जूझ रहे लोगों को भी अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए. दिवाली के दौरान खानपान और रोजमर्रा की दिनचर्या में बदलाव से ब्लड शुगर का स्तर बिगड़ सकता है. इसलिए डायबिटीज के मरीज नियमित रूप से शुगर की जांच करते रहें.



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