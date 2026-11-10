Tulsi Vastu Tips: पैसा चाहते हैं तो मेन गेट पर ऐसे रखें तुलसी, जानें सही दिशा और नियम!

Tulsi Vastu Tips: हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र माना जाता है. मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहां सुख-शांति और सकारात्मकता बनी रहती है. यही वजह है कि लोग घर के आंगन, बालकनी या मुख्य द्वार के पास तुलसी लगाना पसंद करते हैं. हालांकि, तुलसी का पौधा लगाने से पहले उसकी सही दिशा और जगह का ध्यान रखना भी जरूरी माना जाता है. कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा दाईं तरफ रखना चाहिए या बाईं तरफ? वास्तु शास्त्र में इसे लेकर कुछ खास नियम बताए गए हैं. आइए जानते हैं तुलसी का पौधा लगाने की सही दिशा और इससे जुड़े जरूरी वास्तु टिप्स.

और पढ़ें

मुख्य द्वार पर दाईं या बाईं तरफ रखें तुलसी?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा दाईं तरफ रखना शुभ माना जाता है. हालांकि, यह घर के प्रवेश द्वार की बनावट और उपलब्ध जगह पर भी निर्भर करता है. पौधे को ऐसी जगह रखें जहां उसे पर्याप्त धूप और ताजी हवा मिल सके. ध्यान रखें कि आने-जाने में किसी तरह की परेशानी न हो और पौधा सुरक्षित रहे.

तुलसी का पौधा लगाने के लिए कौन सी दिशा है शुभ?

वास्तु शास्त्र में तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर-पूर्व यानी ईशान कोण को सबसे अच्छा माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह दिशा देवी-देवताओं से जुड़ी होती है. इसके अलावा पूर्व और उत्तर दिशा में भी तुलसी का पौधा लगाना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इन दिशाओं में तुलसी लगाने से घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

Advertisement

दक्षिण दिशा में न लगाएं तुलसी का पौधा

वास्तु मान्यताओं के अनुसार, तुलसी के पौधे को दक्षिण दिशा में लगाने से बचना चाहिए. इस दिशा को तुलसी के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है. अगर घर के मुख्य द्वार पर जगह नहीं है, तो आप बालकनी या आंगन में उत्तर-पूर्व दिशा की तरफ तुलसी रख सकते हैं. बस इस बात का ध्यान रखें कि पौधे को पर्याप्त रोशनी मिलती रहे.

तुलसी का गमला सीधे जमीन पर न रखें

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, तुलसी के पौधे को उचित स्थान और सम्मान देना चाहिए. इसलिए इसके गमले को सीधे जमीन पर रखने के बजाय किसी ऊंचे स्टैंड या चौकी पर रखना अच्छा माना जाता है. आप चाहें तो तुलसी के लिए छोटा सा सुंदर वृंदावन भी बनवा सकते हैं. इससे घर में तुलसी का स्थान अलग और व्यवस्थित नजर आएगा.

तुलसी के आसपास रखें साफ-सफाई

वास्तु के अनुसार, तुलसी के आसपास साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए. इसके पास जूते-चप्पल, कूड़ेदान या बेकार सामान नहीं रखना चाहिए. पौधे के आसपास गंदगी जमा होने से बचें. तुलसी के सूखे पत्तों और टहनियों को समय-समय पर हटा दें. इससे पौधे की देखभाल भी बेहतर तरीके से हो सकेगी.

शाम के समय तुलसी के पास जलाएं दीपक

हिंदू धर्म में तुलसी के पास सुबह और शाम दीपक जलाने की परंपरा है. खासतौर पर कार्तिक महीने में तुलसी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है. मान्यता है कि शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाने से घर में सुख-समृद्धि आती है. दीपक जलाते समय उसे पौधे की पत्तियों और सूखी टहनियों से थोड़ी दूरी पर रखें, ताकि आग से पौधे को नुकसान न पहुंचे.

Advertisement

तुलसी के पौधे की देखभाल के लिए भी अपनाएं ये टिप्स

तुलसी का पौधा सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है. इसलिए इसकी सही देखभाल करना जरूरी है.

- धूप का रखें ध्यान: तुलसी को ऐसी जगह रखें जहां रोजाना पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी मिल सके.

- जरूरत के अनुसार पानी दें: मिट्टी सूखने पर ही पानी डालें. गमले में पानी जमा न होने दें.

- सूखी पत्तियां हटाएं: पौधे की सूखी और खराब पत्तियों को समय-समय पर साफ करते रहें.

- हवा का रखें ध्यान: तुलसी को ऐसी जगह रखें जहां हवा का आवागमन बना रहे.

- गमले में जल निकासी हो: गमले में छेद जरूर होना चाहिए, ताकि अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके और जड़ें खराब न हों.

ध्यान दें: तुलसी की दिशा और पूजा से जुड़े नियम वास्तु एवं धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं. अलग-अलग परंपराओं में इनके नियमों में अंतर हो सकता है.

---- समाप्त ----