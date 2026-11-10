गांव गया पति तो बॉयफ्रेंड के कमरे में पहुंची महिला, फिर हो गई हत्या

गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के इंद्रापुरी में प्रेम संबंधों के चलते एक महिला की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है. आरोप है कि फेसबुक के जरिए हुई दोस्ती प्रेम संबंधों में बदली और फिर विवाद के बाद खूनी अंजाम तक पहुंच गई. महिला को मिलने के लिए कमरे पर बुलाया गया, जहां कहासुनी के बाद उसके सिर पर ईंट से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी गई. वारदात के समय आरोपी का एक दोस्त भी कमरे में मौजूद था. पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. महिला के सिर पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

और पढ़ें

मृतका की पहचान बुलंदशहर के अनूपशहर थाना क्षेत्र निवासी पिंकी (28) के रूप में हुई है. वह अपने पति प्रमोद और दो बच्चों के साथ लोनी के इंद्रापुरी नंबर-दो स्थित नीलम फैक्टरी रोड पर किराये के मकान में रहती थी. उसका पति मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता है. त्योहार के चलते प्रमोद अपने गांव बुलंदशहर गया हुआ था. इसी दौरान सोमवार देर शाम को पिंकी की हत्या कर दी गई.

मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि पिंकी अपने प्रेमी पिंटू से मिलने पिंटू के साथी आर्यन के कमरे पर पहुंची थी. जहां तीनों ने पहले साथ बैठकर शराब पी थी. इसके बाद प्रेमी पिंटू और पिंकी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. गुस्से में पिंटू ने ईंट से पिंकी के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने पिंटू और उसके दोस्त आर्यन को हिरासत में ले लिया है.

Advertisement

कमरे पर पिंकी, उसके प्रेमी और प्रेमी के दोस्त ने पी थी शराब

पिंटू और उसके साथी ने प्रेमिका पिंकी के घर के पास ही एक कमरा किराए पर लिया था. जिसमें करीब 4 दिनों से वह रह रहे थे, जहां कल पिंकी मिलने पहुंची . कमरे में तीनों ने पहले शराब पी. इसके बाद विवाहित पिंकी और कथिक प्रेमी पिंटू के बीच सोमवार को कमरे में मिलने के बाद कहासुनी बढ़ने पर युवक पिंटू ने पास में रखी ईंट से पिंकी के सिर पर वार कर दिया. हमले में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के दौरान कमरे से चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोगों को अनहोनी की आशंका हुई. पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी. सोमवार रात करीब 8:54 बजे पुलिस को घटना की जानकारी मिली.

सूचना पर लोनी बॉर्डर थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. कमरे में पिंकी का शव जमीन पर पड़ा मिला. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर फील्ड यूनिट को बुलाया और साक्ष्य संकलित कराए. दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने मृतका के पति और परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है. पंचायतनामा भरने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

Advertisement

एसीपी अमरदीप मौर्य ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में फेसबुक और फोन के जरिए कुछ माह पहले दोस्ती और फिर आपसी विवाद की बात सामने आई है. आरोपी से पूछताछ की जा रही है. परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने के साथ हत्या के कारणों की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----