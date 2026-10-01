काशी विश्वनाथ मंदिर में पायलट स्मित मछार के जल्द स्वस्थ होने के लिए विशेष पूजा, गुजरात भी देगा अवॉर्ड

भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार के जल्द स्वस्थ होने के लिए देशभर में दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर जारी है. इसी कड़ी में वाराणसी के श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में भी विशेष अनुष्ठान किया गया. मंदिर परिसर स्थित घाट पर 21 शास्त्रीयों ने कैप्टन स्मित के लिए रुद्राभिषेक किया. उनके जल्द स्वस्थ होने और लंबी उम्र की कामना की गई.

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वहीं दूसरी ओर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने पायलट स्मित मछार को स्पेशल अवार्ड से सम्मानित करने का ऐलान किया है. उन्हें 'विशिष्ट गुजरात गरिमा पुरस्कार' दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी अपने X अकाउंट पर दी.

भूपेंद्र पटेल ने कैप्टन स्मित के साहस की तारीफ की. उन्होंने कहा कि इजरायल जा रही फ्लाइट के पायलट के साहस को पूरी दुनिया सलाम कर रही है. हमले में घायल होने के बावजूद उन्होंने 174 यात्रियों की जान बचाई. मुख्यमंत्री ने इसे प्रेरणादायक और सराहनीय बताया.

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'हमले के बाद भी नहीं हारी हिम्मत'

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि कैप्टन स्मित मछार मूल रूप से गुजरात के रहने वाले हैं. उन्होंने अपने साहस से गुजरात और देश का नाम रोशन किया है. कैप्टन स्मित के जज्बे पर पूरे गुजरात को गर्व है. उनके असाधारण साहस और मानवीय काम को देखते हुए सरकार ने उन्हें सम्मानित करने का फैसला किया है.

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उन्होंने कहा कि कैप्टन स्मित ने मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं छोड़ी. हमले के दौरान वह गंभीर रूप से घायल हुए थे. इसके बावजूद यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी.

दरअसल, कैप्टन स्मित मछार फ्लाईदुबई की फ्लाइट में पायलट थे. यह फ्लाइट इजरायल जा रही थी. उड़ान के दौरान को-पायलट ने कॉकपिट में उन पर चाकू से हमला कर दिया था. हमले में कैप्टन स्मित गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इसके बाद भी फ्लाइट में मौजूद लोगों की मदद से स्थिति को संभाला गया. प्लेन की सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिग सऊदी अरब में कराई गई.

ઈઝરાયલ જઈ રહેલ ફ્લાઈટના પાયલટ કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરના સાહસને આજે આખી દુનિયા સલામ કરી રહી છે. હુમલાના કારણે લોહીલુહાણ હોવા છતા તેમણે અદમ્ય સાહસ દાખવીને 174 મુસાફરોના જીવ બચાવ્યા, એ વાત અત્યંત પ્રેરણાદાયી અને સરાહનીય છે.



મૂળ ગુજરાતના આ વીર સપૂતે પોતાના શૌર્યથી સમગ્ર વિશ્વમાં ગુજરાત… — Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) October 1, 2026

इस घटना के बाद कैप्टन स्मित की बहादुरी की चर्चा हुई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इजरायली पीएम नेतन्याहू समेत कई नेताओं ने भी उनके साहस की तारीफ की है.

'पूरा गुजरात उनके लिए प्रार्थना कर रहा है'

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कैप्टन स्मित के जल्द स्वस्थ होने की कामना की. उन्होंने कहा कि पूरा गुजरात उनके लिए प्रार्थना कर रहा है. उन्होंने कहा कि देशवासियों की संवेदनाएं और प्रार्थनाएं भी कैप्टन स्मित के साथ हैं. गुजरात सरकार अब उनके साहस और मानवीय कार्य को 'विशिष्ट गुजरात गरिमा पुरस्कार' से सम्मानित करेगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कैप्टन स्मित के साहस ने गुजरात और देश का नाम दुनिया में रोशन किया है. उनके इस जज्बे को सम्मान देना पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है.

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11 शास्त्रीय करेंगे 1 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप

वहीं वाराणली के काशी विश्वनाथ मंदिर में कैप्टन स्मित मच्छार के स्वास्थ्य के लिए विशेष पूजा के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी किया जाएगा. 11 शास्त्रीय मिलकर 1 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे. इसके जरिए कैप्टन स्मित के जल्द स्वस्थ होने की कामना की जाएगी. फ्लाईदुबई की फ्लाइट में हुए चाकू हमले में कैप्टन स्मित गंभीर रूप से घायल हुए थे. इसके बाद से उनके जल्द ठीक होने के लिए देशभर में प्रार्थनाएं की जा रही हैं.

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