कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक सौरव दास को पासपोर्ट के मामले में चेन्नई के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने नोटिस जारी किया है. उनसे अपने जन्मस्थान के बारे में सात दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बुधवार को इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सौरव दास को जवाब देने तक अपने पासपोर्ट का इस्तेमाल न करने की सलाह भी दी गई है.

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रणधीर जायसवाल के मुताबिक, पासपोर्ट कार्यालय ने 23 नवंबर को यह नोटिस जारी किया था. यह कदम कानून लागू करने वाली एजेंसियों से मिली जानकारी के बाद उठाया गया. उन्होंने कहा कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय सही जानकारी देना जरूरी है. अगर किसी जानकारी को छिपाने या उसमें गड़बड़ी की बात सामने आती है, तो संबंधित व्यक्ति से जवाब मांगा जाता है.

जन्मस्थान की जानकारी पर मांगा गया जवाब

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि पासपोर्ट कार्यालय ने सौरव दास से उनके जन्मस्थान के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है. उन्हें इसके लिए सात दिन का समय दिया गया है. जायसवाल ने कहा कि पासपोर्ट आवेदन में सही जानकारी देना जरूरी है. अगर किसी व्यक्ति की ओर से तथ्य छिपाने या गलत जानकारी देने की बात सामने आती है, तो पासपोर्ट कार्यालय नोटिस जारी कर सकता है. इस मामले में भी अधिकारियों को मिली जानकारी के आधार पर सौरव दास से जवाब मांगा गया है.

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#WATCH | Delhi: On a show-cause notice issued to Saurav Das following his foreign travel disruption, Ministry of External Affairs (MEA) spokesperson Randhir Jaiswal says, "The passport application process requires the applicant to provide accurate information. If, at any stage, a discrepancy is noted or reported by the authorities, amounting to a suppression of facts, we issue a show-cause notice to the applicant, allowing them to present their side of the matter. Based on reports received from the relevant law enforcement authorities, the Regional Passport Office (RPO) in Chennai issued a show-cause notice to Saurav Das on November 23, 2026, requesting a clarification within seven days regarding his place of birth. He was also advised not to use the passport until he had submitted his response." "When an individual applies for a passport and fills out the application form, it is implicit that they must provide correct information. If we identify any shortcomings or discrepancies, brought to our attention by the authorities, the established procedure is to issue a show-cause notice to the applicant (or the passport holder). This notice asks the individual to explain the discrepancies or inconsistencies that have emerged in relation to the information they originally provided..." (Source: MEA) — ANI (@ANI) November 25, 2026

दरअसल, सौरव दास ने दावा किया था कि उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर लंदन जाने वाली फ्लाइट में सवार होने से रोक दिया गया. उन्होंने बताया था कि वह रात 1 बजे की फ्लाइट से ब्रिटेन जाने वाले थे.

सौरव दास के मुताबिक, इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें बताया कि उनका पासपोर्ट फ्लैग किया गया है. वह ब्रिटेन में 'कॉकरोच मूवमेंट' पर एक पैनल चर्चा में हिस्सा लेने जा रहे थे. इस कार्यक्रम का आयोजन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से किया गया था.

मोदी सरकार पर लगाए आरोप

सौरव दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में अपनी यात्रा रोके जाने के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया था. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उन्हें विदेश में अपनी बात रखने से रोकना चाहती है.

उन्होंने दावा किया था कि उन्हें ऑक्सफोर्ड के अलावा कैम्ब्रिज, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (LSE) और एडिनबर्ग में भी बोलने के लिए बुलाया गया था. सौरव दास ने कहा कि इस घटना से उनका काम प्रभावित नहीं होगा और वह आगे भी विदेश यात्रा करेंगे.

🚨This coward government did not allow me to board my flight to London where I was invited by prestigious universities like Oxford, Cambridge, LSE, Edinburgh to deliver talks on the cockroach movement. Indian students put their heart and soul to organise the events but this anti-intellectual govt was scared of me going to these prestigious institutions! @Cockroachisback — Saurav Das (@SauravDassss) November 23, 2026

CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी इस मामले पर सरकार की आलोचना की थी. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे किसी व्यक्ति को सौरव दास का ऑक्सफोर्ड में बोलने का न्योता मिलना पसंद नहीं आया. सौरव दास ने कहा कि इस घटना से वह पीछे नहीं हटेंगे. उनका कहना है कि वह आगे भी अपना काम जारी रखेंगे और विदेश यात्रा करेंगे.

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