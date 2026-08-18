रेप का आरोपी पुलिसवाला मुंबई से अरेस्ट, कोलकाता के गेस्ट हाउस में महिला से रेप का आरोप

पश्चिम बंगाल के सॉल्ट लेक में एक महिला से रेप के आरोप में फरार चल रहे पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है. बिधाननगर ईस्ट पुलिस ने बीरभूम जिले के नलहाटी थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर को मुंबई से गिरफ्तार किया. आरोपी को मुंबई की अदालत में पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता लाया गया है. उसे आज बिधाननगर कोर्ट में पेश किया जाएगा.

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मामला पिछले साल का बताया जा रहा है. पीड़िता ने जुलाई में बिधाननगर ईस्ट थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सब-इंस्पेक्टर उसे सॉल्ट लेक के सीएल ब्लॉक स्थित एक गेस्ट हाउस में लेकर गया, जहां उसके साथ रेप किया गया. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की.

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सब-इंस्पेक्टर को पहले मिल गई थी जमानत

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपी सब-इंस्पेक्टर को इस मामले में पहले जमानत मिल गई थी. इसके बाद जब बिधाननगर ईस्ट पुलिस ने बीरभूम जिला पुलिस से आरोपी अधिकारी के बारे में संपर्क किया, तो वह गायब हो गया. इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की.

जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के मुंबई में होने की जानकारी मिली. सूचना के आधार पर बिधाननगर ईस्ट पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए सब-इंसपेक्टरको मुंबई से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद उसे स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद पुलिस उसे कोलकाता लेकर पहुंची.

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आरोपी सब-इंस्पेक्टर को कोर्ट में किया जाएगा पेश

अब आरोपी सब-इंस्पकेटर अजमल हक को बिधाननगर कोर्ट में पेश किया जाएगा. पुलिस अदालत से उसकी कस्टडी मांगने की तैयारी में है, ताकि मामले की आगे जांच की जा सके. पुलिस आरोपी से पूछताछ के अलावा घटना से जुड़े दूसरे पहलुओं की भी जांच कर रही है.

बिधाननगर ईस्ट पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना के दौरान वास्तव में क्या हुआ था और आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों से जुड़े अन्य सबूत क्या हैं. मामले में आगे की कार्रवाई कोर्ट के सामने रखे जाने वाले सबूतों और जांच के आधार पर होगी.

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