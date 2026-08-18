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'मां, यह पारी तुम्हारे नाम...', तूफानी अर्धशतक जड़ आसमान की तरफ देखकर हुए भावुक हुए नीतीश राणा, फूट-फूटकर रोए

नीतीश राणा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है. अर्धशतक जड़ने के बाद राणा मैदान पर बेहद भावुक नजर आए. राणा की हालत देखकर साथी खिलाड़ियों ने आकर उन्हें संभालने का काम किया.

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बीच मैदान इमोशनल हुए राणा. (PHOTO: DPL/@Instagram)
बीच मैदान इमोशनल हुए राणा. (PHOTO: DPL/@Instagram)

सोमवार को दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL 2026) के दौरान फैन्स को एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसे देख हर कोई भावुक हो गया. वेस्ट दिल्ली लायंस के कप्तान नीतीश राणा मैदान पर अपनी टीम को संभालते-संभालते खुद को संभाल नहीं पाए और 50 रन पूरे करते ही बीच पिच पर फूट-फूटकर रोने लगे.

दरअसल, हाल ही में 7 अगस्त को नीतीश राणा की मां सतीश का बीमारी के बाद निधन हो गया था. मां को खोने के इस गहरे सदमे के बावजूद नीतीश ने क्रिकेट के मैदान पर वापसी की और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी की.

अर्धशतक जड़ रोने लगे नीतीश राणा

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पारी के 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर जैसे ही नीतीश ने चौका जड़कर महज 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, वह अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाए. उन्होंने दोनों हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखा और अपनी मां को याद किया. नीतीश राणा की भावनाएं साफ बयां कर रही थी कि वह इस अर्धशतक को अपनी मां के नाम समर्पित कर रहे हैं.

साथी खिलाड़ियों ने लगाया गले

अर्धशतक जड़ने के तुरंत बाद वह पिच पर घुटनों के बल बैठ गए और उनकी आंखों से आंसू बह निकले. यह देखकर मैदान का माहौल अचानक बेहद भावुक हो गया. नीतीश को देख विरोधी टीम के खिलाड़ी और अंपायर तुरंत नीतीश के पास पहुंचे और उन्हें गले लगाकर उनकी हिम्मत बढ़ाने लगे.

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मां के नाम की पहनी थी जर्सी

इस मैच में नीतीश राणा अपनी जर्सी के पीछे मां का नाम N Satish लिखवाकर मैदान पर उतरे थे. खुद को संभालने के बाद उन्होंने अपनी इस शानदार पारी को अपनी दिवंगत मां को समर्पित किया. नीतीश ने 33 गेंदों में 4 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 60 रनों की शानदार पारी खेली. हालांकि, नीतीश की इस जुझारू पारी के बावजूद वेस्ट दिल्ली लायंस की पूरी टीम 169 रनों पर सिमट गई. इसके जवाब में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने सनत सांगवान के बेहतरीन शतक की बदौलत यह मैच 10 विकेट से जीत लिया.

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