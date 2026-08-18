scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कई तो 1-1 रुपये में... 50-50 वाली राखी दिल्ली के सदर बाजार में कितने की मिलती है?

रक्षाबंधन से पहले दिल्ली के सदर बाजार में राखियों की खरीदारी जोरों पर है. बाजार में 1 रुपये से भी कम प्राइस वाली राखियों से लेकर 40, 50, 60, 100 और 150 रुपये तक के राखी पैकेट और बॉक्स मिल रहे हैं. बच्चों के लिए लाइट और कार्टून वाली राखियां, वहीं भगवान शिव, राधा-कृष्ण, खाटू श्याम और ओम जैसे डिजाइन वाली राखियां भी मिल रही हैं.

Advertisement
X
थोक में खरीदारी करने पर कुछ राखियां 80 पैसे तक की पड़ रही हैं. ( Photo: ITG)
थोक में खरीदारी करने पर कुछ राखियां 80 पैसे तक की पड़ रही हैं. ( Photo: ITG)

रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आते ही दिल्ली के सदर बाजार में राखियों की खरीदारी तेज हो गई है. यहां छोटी दुकानों से लेकर थोक दुकानों तक हर तरफ रंग-बिरंगी राखियां नजर आ रही हैं. खास बात यह है कि सदर बाजार में राखियों की कीमत इतनी कम है कि कई डिजाइन की राखियां 1 रुपये से भी कम कीमत में मिल रही हैं. वहीं, 40, 50, 60, 100 और 150 रुपये तक के डिब्बे और पैकेट में भी अलग-अलग डिजाइन उपलब्ध हैं.

सदर बाजार में सबसे सस्ती राखियों में साधारण डिजाइन वाली राखियां शामिल हैं. यहां कुछ दुकानों पर 10 रुपये में 12 राखियां मिल रही हैं. यानी एक राखी की कीमत करीब 83 पैसे पड़ती है. कुछ जगह 12 राखियों का पैकेट 12 रुपये में भी मिल रहा है, यानी करीब 1 रुपये प्रति राखी. इन राखियों में अलग-अलग रंग और डिजाइन देखने को मिलते हैं. कम बजट में बड़ी संख्या में राखियां खरीदने वालों के लिए यह अच्छा विकल्प है.

50 रुपये में 6 राखियों का पैकेट
सदर बाजार में 50 रुपये के पैकेट में भी कई तरह की खूबसूरत राखियां मिल रही हैं. एक पैकेट में करीब 6 राखियां दी जा रही हैं. इनमें खाटू श्याम जी, मोर पंख, राधा-कृष्ण, स्वास्तिक और दूसरे धार्मिक डिजाइन वाली राखियां शामिल हैं. कुछ राखियां देखने में काफी आकर्षक हैं और इन पर मोती, स्टोन और दूसरे सजावटी सामान का इस्तेमाल किया गया है. बाजार में 40 रुपये से लेकर 60 रुपये तक के पत्ते यानी पैकेट भी मौजूद हैं. दुकानदार अलग-अलग डिजाइन के हिसाब से इनकी कीमत बता रहे हैं. कुछ दुकानों पर 50 रुपये का पत्ता, तो कहीं 60 रुपये का पत्ता मिल रहा है. इनमें गोल्डन और सिल्वर लुक वाली राखियां, मोती वाली राखियां और धार्मिक प्रतीकों वाली राखियां शामिल हैं.

सम्बंधित ख़बरें

कुछ लोग धार्मिक मान्यता के चलते गंगा में आभूषण या दूसरी चीजें अर्पित भी करते हैं. ( Photo: Youtube/ Abhishek Explains Shorts)
300-400 कमा लेते हैं... गंगा में सिक्के और सोना खोजकर ऐसे पैसे कमा रहे लोग?
सिलाई का हुनर है तो अमेरिका में कमाई का मौका. ( Photo: ITG)
एक जींस की फिटिंग के ₹4000! अमेरिका में इतनी होती है टेलर की कमाई
फ्रेंच फ्राइज़ के लिए सफेद या पीला आलू? जानें सही चुनाव
Elizabeth Bathory Blood Countess
कुंवारी लड़कियों को मारकर उनके खून से नहाती थी ये रानी... ये था कारण!
स्कूल की बदहाली पर Gen Alpha का प्रदर्शन
Advertisement

बच्चों के लिए 1 रुपये की राखी भी
बच्चों के लिए सदर बाजार में अलग से कई तरह की राखियां मौजूद हैं. इनमें कार्टून और लाइट वाली राखियां खास आकर्षण का केंद्र हैं. कुछ दुकानों पर बच्चों की लाइट वाली राखियां करीब 1 रुपये में भी बताई गईं. बच्चों को ध्यान में रखते हुए राखियों में चमकीले रंग और आकर्षक डिजाइन दिए गए हैं. इसके अलावा बाजार में अलग-अलग कैरेक्टर और छोटे बच्चों को पसंद आने वाले डिजाइन भी देखने को मिल रहे हैं. अगर आप एक साथ कई राखियां खरीदना चाहते हैं तो बॉक्स वाली राखियां भी ऑप्शन हैं. बच्चों की लाइट वाली राखियां 6 से 10 रुपये में मिल रही हैं. 

बाजार में 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 120 रुपये तक के बॉक्स बताए जा रहे हैं. कुछ बॉक्स में 12 राखियां आती हैं. इन बॉक्स में मोती वाली, गोल्डन-सिल्वर डिजाइन, ओम, स्वास्तिक, त्रिशूल और फूल वाले डिजाइन की राखियां मिल रही हैं. कुछ बॉक्स की पैकिंग भी काफी आकर्षक है.

150 रुपये तक के खूबसूरत राखी बॉक्स
थोड़े बेहतर डिजाइन और पैकिंग वाली राखियों के बॉक्स 150 रुपये तक के भी हैं. ऐसे बॉक्स में राखियां देखने में ज्यादा प्रीमियम लगती हैं. इनमें अलग-अलग तरह के स्टोन, मोती और सजावटी डिजाइन देखने को मिलते हैं. इसके अलावा 150 रुपये में दो बॉक्स का विकल्प भी कुछ दुकानों पर बताया गया, यानी एक बॉक्स करीब 75 रुपये का पड़ सकता है.

Advertisement

थोक में 80 पैसे तक की राखी
सदर बाजार में थोक खरीदारी करने वालों के लिए कीमत और भी कम हो सकती है. कुछ दुकानदारों ने बताया कि बंडल के हिसाब से राखियां लेने पर एक राखी करीब 80 पैसे तक पड़ सकती है. हालांकि इसके लिए पूरा बंडल खरीदना पड़ सकता है. यही वजह है कि रक्षाबंधन के लिए बड़ी संख्या में राखियां खरीदने वाले दुकानदार और छोटे व्यापारी सदर बाजार का रुख करते हैं. सदर बाजार में धार्मिक डिजाइन वाली राखियों की भी अच्छी रेंज दिखाई दे रही है. इनमें भगवान शिव, ओम, स्वास्तिक, राधा-कृष्ण, खाटू श्याम और मोर पंख जैसे डिजाइन शामिल हैं. इसके अलावा राखी के साथ तिलक करने के लिए छोटे कुमकुम-चावल वाले सामान भी बाजार में मिल रहे हैं. कुछ राखियों में धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये देखने में काफी आकर्षक लगती हैं.

50 रुपये की राखी लेने वालों के लिए कई ऑप्शन
अगर आपका बजट करीब 50 रुपये है तो सदर बाजार में आपके पास कई ऑप्शन हैं. इस कीमत में आपको एक अच्छी डिजाइन वाली राखी, कई राखियों का पैकेट या कुछ मामलों में पूरा छोटा बॉक्स भी मिल सकता है. हालांकि कीमत दुकान, डिजाइन, क्वालिटी और खरीदारी की मात्रा के हिसाब से बदल सकती है.

Advertisement

कुल मिलाकर सदर बाजार में इस बार राखियों की रेंज बेहद बड़ी दिखाई दे रही है. 1 रुपये से भी कम कीमत वाली सामान्य राखियों से लेकर 150 रुपये तक के डिजाइनर बॉक्स उपलब्ध हैं. बच्चों, युवाओं और धार्मिक पसंद रखने वालों के लिए अलग-अलग डिजाइन मौजूद हैं. अगर आप थोक में राखियां खरीदना चाहते हैं तो यहां कम कीमत में ज्यादा वैरायटी मिल सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    चित्तौड़गढ़ में डबल मर्डर से सनसनी... पिता ने मां को मारा तो बेटे ने खोया आपा, पीट-पीटकर ले ली जान |
    ईरान का अमेरिकी सैनिकों को मारने-पकड़ने पर इनाम का ऐलान, भड़के ट्रंप |
    टाटा ग्रुप की आज बड़ी बैठक, लेकिन अचानक आई ये अड़चन, रुक सकते हैं फैसले |
    टैक्स देकर मिडिल क्लास को क्या मिलता है? BJP से अलग होते ही शहजाद पूनावाला ने सरकार से पूछे चुभते सवाल |
    जंतर-मंतर पर पुलिसिया कर्रवाई पर बनेगी हाई पावर्ड कमेटी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम |
    SIR: इस राज्य में वोटर लिस्ट से कट सकता है 1.08 करोड़ वोटरों का नाम |
    Marwari Kadhi Recipe: लंच में ट्राई करें खट्टी-तीखी मारवाड़ी कढ़ी, एक बार खाने के बाद बार-बार बनाएंगे |
    कितने पढ़े-लिखे हैं विनोद तावड़े? BJP ने दी बड़ी जिम्मेदारी  |
    छात्रों पर लाठियां क्यों चली? सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दिया ये जवाब |
    इसे कहते हैं रईसी... सिर्फ बालों पर हर महीने 25 हजार रुपये खर्च करती है महिला, बताई वजह
    Advertisement