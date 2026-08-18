scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Marwari Kadhi Recipe: लंच में ट्राई करें खट्टी-तीखी मारवाड़ी कढ़ी, एक बार खाने के बाद बार-बार बनाएंगे

Marwari Kadhi Recipe: आपने अब तक कई तरह की कढ़ी का स्वाद चखा होगा लेकिन क्या कभी मारवाड़ी स्टाइल मसालेदार कढ़ी ट्राई की है. अगर नहीं तो आज हम आपको इसे घर पर बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिससे आप इसे आसानी से बना सकते हैं.

Advertisement
X
घर पर बनाएं मारवाड़ी स्टाइल मसालेदार कढ़ी (Photo-ITG)
घर पर बनाएं मारवाड़ी स्टाइल मसालेदार कढ़ी (Photo-ITG)

Marwari Kadhi Recipe: गरमा-गरम चावल के साथ दही की कढ़ी खाने का मजा ही कुछ और होता है. लेकिन आप रोज-रोज एक जैसी कढ़ी खाकर बोर हो गए हैं और कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं तो मारवाड़ी स्टाइल कढ़ी आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है. राजस्थान की यह पारंपरिक कढ़ी अपने खट्टे, तीखे और मसालेदार स्वाद के लिए मशहूर है. इसे बिना प्याज और लहसुन के बनाया जाता है लेकिन खास मसालों का तड़का इसका स्वाद कई गुना बढ़ा देता है. आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान रेसिपी.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)
1 कप बेसन
1 कप दही
1 कप छाछ
1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
½ छोटा चम्मच हींग
1 छोटा चम्मच राई
1 इंच अदरक (बारीक कटा या कद्दूकस किया हुआ)
1 छोटा चम्मच जीरा
1 छोटा चम्मच सूखा पुदीना पाउडर
2 तेजपत्ता
4 लौंग
4 साबुत लाल मिर्च
3-4 साबुत काली मिर्च
2 छोटे टुकड़े दालचीनी
1 छोटा चम्मच मेथी पाउडर
8-10 करी पत्ते
2 बड़े चम्मच देसी घी
स्वादानुसार नमक
जरूरत के अनुसार पानी

मारवाड़ी स्टाइल कढ़ी कैसे बनाएं?

  1. सबसे पहले एक बड़े बाउल में दही और छाछ डालकर अच्छी तरह फेंट लें. अब इसमें बेसन, हल्दी और थोड़ा पानी मिलाकर चिकना घोल तैयार करें. ध्यान रखें कि इसमें कोई गांठ न रहे.
  2. अब एक कड़ाही में देसी घी गर्म करें. इसमें जीरा, तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग, साबुत काली मिर्च और हींग डालकर कुछ सेकंड भूनें.
  3. इसके बाद अदरक, मेथी पाउडर, सूखा पुदीना पाउडर और करी पत्ते डालकर हल्का भून लें.
  4. अब तैयार बेसन-दही का घोल कड़ाही में डालें और लगातार चलाते रहें, ताकि कढ़ी फटे नहीं.
  5. जब कढ़ी में उबाल आने लगे, तब आंच धीमी कर दें और 20-25 मिनट तक पकाएं. बीच-बीच में चलाते रहें.
  6. अब तड़के के लिए एक छोटे पैन में थोड़ा घी गर्म करें. इसमें राई, साबुत लाल मिर्च और चाहें तो थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डालकर तड़का तैयार करें.
  7. इस तड़के को तैयार कढ़ी के ऊपर डालें और 2-3 मिनट ढककर रखें, ताकि तड़के की खुशबू कढ़ी में अच्छी तरह समा जाए.
  8. गरमा-गरम मारवाड़ी स्टाइल कढ़ी को बाजरे की रोटी, सादे चावल, जीरा राइस या खिचड़ी के साथ परोसें. इसका तीखा और खट्टा स्वाद पूरे खाने का मजा दोगुना कर देगा.
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    Marwari Kadhi Recipe: लंच में ट्राई करें खट्टी-तीखी मारवाड़ी कढ़ी, एक बार खाने के बाद बार-बार बनाएंगे |
    कितने पढ़े-लिखे हैं विनोद तावड़े? BJP ने दी बड़ी जिम्मेदारी  |
    छात्रों पर लाठियां क्यों चली? सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दिया ये जवाब |
    इसे कहते हैं रईसी... सिर्फ बालों पर हर महीने 25 हजार रुपये खर्च करती है महिला, बताई वजह |
    Jio Prime Membership Launch: 300 रुपये के इस प्लान में 1 साल तक ऐक्टिव रहेगा सिम? आपके हर सवाल का जवाब |
    अब आएगा रांची आंदोलन का चैप्टर-2... देवेंद्र महतो का ऐलान, मांगी पेपरलीक पर सरकार से गारंटी |
    6 साल पहले हो गए थे साइडलाइन, अब यूपी की कमान... कमबैक करने वाले विनोद तावड़े की कहानी |
    स्मृति ईरानी का 'पॉलिटिकल सीरियल', हर एपिसोड में ट्विस्ट ही ट्विस्ट |
    रवि किशन के डांस स्टेप्स कॉपी करते दिखे दिव्येंदु और अली फजल |
    'ऑपरेशन सफेद सागर' में राजू श्रीवास्तव का क्या रोल? सीरीज के क्रिएटर ने बताई अंदर की कहानी
    Advertisement