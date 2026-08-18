Marwari Kadhi Recipe: लंच में ट्राई करें खट्टी-तीखी मारवाड़ी कढ़ी, एक बार खाने के बाद बार-बार बनाएंगे

Marwari Kadhi Recipe: गरमा-गरम चावल के साथ दही की कढ़ी खाने का मजा ही कुछ और होता है. लेकिन आप रोज-रोज एक जैसी कढ़ी खाकर बोर हो गए हैं और कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं तो मारवाड़ी स्टाइल कढ़ी आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है. राजस्थान की यह पारंपरिक कढ़ी अपने खट्टे, तीखे और मसालेदार स्वाद के लिए मशहूर है. इसे बिना प्याज और लहसुन के बनाया जाता है लेकिन खास मसालों का तड़का इसका स्वाद कई गुना बढ़ा देता है. आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान रेसिपी.

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इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

1 कप बेसन

1 कप दही

1 कप छाछ

1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

½ छोटा चम्मच हींग

1 छोटा चम्मच राई

1 इंच अदरक (बारीक कटा या कद्दूकस किया हुआ)

1 छोटा चम्मच जीरा

1 छोटा चम्मच सूखा पुदीना पाउडर

2 तेजपत्ता

4 लौंग

4 साबुत लाल मिर्च

3-4 साबुत काली मिर्च

2 छोटे टुकड़े दालचीनी

1 छोटा चम्मच मेथी पाउडर

8-10 करी पत्ते

2 बड़े चम्मच देसी घी

स्वादानुसार नमक

जरूरत के अनुसार पानी

मारवाड़ी स्टाइल कढ़ी कैसे बनाएं?

सबसे पहले एक बड़े बाउल में दही और छाछ डालकर अच्छी तरह फेंट लें. अब इसमें बेसन, हल्दी और थोड़ा पानी मिलाकर चिकना घोल तैयार करें. ध्यान रखें कि इसमें कोई गांठ न रहे. अब एक कड़ाही में देसी घी गर्म करें. इसमें जीरा, तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग, साबुत काली मिर्च और हींग डालकर कुछ सेकंड भूनें. इसके बाद अदरक, मेथी पाउडर, सूखा पुदीना पाउडर और करी पत्ते डालकर हल्का भून लें. अब तैयार बेसन-दही का घोल कड़ाही में डालें और लगातार चलाते रहें, ताकि कढ़ी फटे नहीं. जब कढ़ी में उबाल आने लगे, तब आंच धीमी कर दें और 20-25 मिनट तक पकाएं. बीच-बीच में चलाते रहें. अब तड़के के लिए एक छोटे पैन में थोड़ा घी गर्म करें. इसमें राई, साबुत लाल मिर्च और चाहें तो थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डालकर तड़का तैयार करें. इस तड़के को तैयार कढ़ी के ऊपर डालें और 2-3 मिनट ढककर रखें, ताकि तड़के की खुशबू कढ़ी में अच्छी तरह समा जाए. गरमा-गरम मारवाड़ी स्टाइल कढ़ी को बाजरे की रोटी, सादे चावल, जीरा राइस या खिचड़ी के साथ परोसें. इसका तीखा और खट्टा स्वाद पूरे खाने का मजा दोगुना कर देगा.

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