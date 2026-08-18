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चित्तौड़गढ़ में डबल मर्डर से सनसनी... पिता ने मां को मारा तो बेटे ने खोया आपा, पीट-पीटकर ले ली जान

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के सुवाणियां गांव में पारिवारिक विवाद ने डबल मर्डर का रूप ले लिया. भगवाना कालबेलिया ने विवाद के दौरान अपनी पहली पत्नी भोमली की बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी. मां की मौत से गुस्साए बेटे अनिल ने लाठियों से हमला कर पिता भगवाना को भी मौत के घाट उतार दिया.

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घटना से पड़ोसियों में दहशत. (Photo: Screengrabs)
घटना से पड़ोसियों में दहशत. (Photo: Screengrabs)

चित्तौड़गढ़ जिले से एक रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है. यहां गंगरार थाना क्षेत्र के सुवाणियां गांव में सोमवार देर रात पारिवारिक रंजिश ने भयानक खूनी रूप ले लिया. मामूली विवाद से शुरू हुआ झगड़ा देखते ही देखते डबल मर्डर में बदल गया. एक पति ने अपनी पहली पत्नी की बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी. वहीं मां को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देख बेटे का गुस्सा इस कदर फूटा कि उसने लाठियों से हमला कर मौके पर ही अपने पिता की जान ले ली. इस खूनी वारदात में बीच-बचाव करने आई मृतक की तीसरी पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद नाजुक हालत में उदयपुर रेफर किया गया है.

वारदात गंगरार थाना क्षेत्र के सुवाणियां गांव की है. मूल रूप से भैरूसिंहजी का खेड़ा निवासी भगवाना कालबेलिया ने तीन शादियां की थी. वह पिछले कुछ समय से अपनी तीसरी पत्नी तारा के साथ सुवाणियां में खेत पर रहकर फसल और मवेशियों की रखवाली करता था. सोमवार रात भगवाना की पहली पत्नी भोमली, दूसरी पत्नी लाडू और भोमली का बेटा अनिल खेत पर पहुंचे. वे भगवाना पर पैतृक गांव लौटने का दबाव बनाने लगे. बातचीत के दौरान कहासुनी बढ़ी और तैश में आकर भगवाना ने बंदूक से फायर कर दिया, जिससे पहली पत्नी भोमली की मौके पर ही मौत हो गई.

मामले की जांच में जुटी पुलिस
​अपनी मां की हत्या से बौखलाए बेटे अनिल ने पास पड़ी लाठी से पिता भगवाना के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे भगवाना की भी मौके पर ही मौत हो गई. इस दौरान बीच-बचाव करने आई भगवाना की तीसरी पत्नी तारा भी लाठी के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंच साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने दोनों शवों को चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है.

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उदय सिंह, उपाधिक्षक ने बताया कि फिलहाल पुलिस ने आरोपी पुत्र को डिटेन करने के साथ ही मामले में जांच कर दी है. विवाद तीन पत्नियों का बताया जा रहा. पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया. वहीं घायल महिला जो मृतक की तीसरी पत्नी है, उसका उदयपुर में इलाज चल रहा है.

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