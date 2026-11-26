बिहार के मोकामा से विधायक अनंत कुमार सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह और ऋषिकेश कुमार सात फेरे लेने के साथ एक दूसरे के हो गए. मोकामा के नदवां गांव में बुधवार रात को शाही अंदाज में हुई इस शादी की चर्चा पूरे देश में रही.

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जयमाल के लिए शिवांगी ने लैंड क्रूजर से ग्रैंड एंट्री ली. इस दौरान अनंत सिंह खुद बारातियों का स्वागत करते दिखे. बारात में आए लोग भी बेहद खुश दिखे. आजतक से विशेष बातचीत में उनलोगों ने बताया कि बारातियों के स्वागत से वे बहुत संतुष्ट और खुश है. दूल्हा ऋषिकेश और दुल्हन शिवांगी की एक झलक देखने के लिए वहां लोगों की उमड़ पड़ी थी.

इससे पहले शिवांगी से विवाह के लिए ऋषिकेश की बारात पटना के बिहटा स्थित कृष्णा नगर से ढोल-बाजे के साथ रवाना हुई. बारात को शाही अंदाज में सजाया गया था. इस दौरान दूल्हे के पिता रणविजय कुमार सिंह परिवार के लोगों के साथ नाचते नजर आए.

ऋषिकेश कुमार, कमांडेंट रणविजय कुमार सिंह के बेटे हैं. बारात रवाना होने से पहले दूल्हे की मां आशा देवी ने बेटे ऋषिकेश का परछावन किया. उन्होंने विवाह से जुड़ी पारंपरिक रस्में निभाईं. घर की महिलाएं भी मंगल गीत गाती नजर आईं.

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इस शाही शादी में शामिल होने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े कई बड़े चेहरे पहुंचे थे. इनमें पूर्व सांसद, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और बाहुबली नेताओं के परिवार के सदस्य भी शामिल थे.

उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह अनंत सिंह की बेटी की शादी में शामिल होने पहुंचे. बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने भी अनंत सिंह की बेटी की शादी में शिरकत की. शादी में बिहार की राजनीति से जुड़े कई अन्य प्रमुख चेहरे भी नजर आए.

#WATCH | Nadwan, Bihar: Grand celebrations mark Mokama MLA Anant Singh's daughter's wedding; Ganga aarti performed. Earlier in the day, the MLA had organised a horse race on the occasion of his daughter's wedding, drawing a massive crowd of spectators. https://t.co/IPlnR954js — ANI (@ANI) November 25, 2026

दानापुर के विधायक और बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव भी अनंत सिंह की बेटी को आशीर्वाद देने पहुंचे. वह अपने बेटे अभिमन्यु के साथ मोकामा पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि समारोह स्थल तक पहुंचने के लिए उन्हें खेत के रास्ते पैदल चलना पड़ा. इसके बाद वह अनंत सिंह के घर पहुंचे और उनकी बेटी को आशीर्वाद दिया.

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