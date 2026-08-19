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'वर्चस्व की लड़ाई में उलझे...', इमरान-आशु की नोकझोंक के बाद BJP का सपा-कांग्रेस पर तंज

सहारनपुर में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में सपा विधायक आशु मलिक और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बीच तीखी बहस हो गई. वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने गठबंधन पर निशाना साधा है. हालांकि, दोनों नेताओं ने इसे सामान्य चर्चा बताया.

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इमरान मसूद-आशु मलिक की नोकझोंक पर बीजेपी का तंज. (photo: ITG)
इमरान मसूद-आशु मलिक की नोकझोंक पर बीजेपी का तंज. (photo: ITG)

सहारनपुर में मंगलवार को हुई दिशा की बैठक में सपा विधायक आशु मलिक और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद आमने-सामने आ गए. दोनों के बीच जमकर बहस हुई. सपा-कांग्रेस के बीच खींचतान को लेकर अब बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन पर तंज कसना शुरू कर दिया है. हालांकिं, दोनों नेताओं ने अपने-अपने बयान जारी कर स्पष्ट किया कि बैठक में कोई निजी झगड़ा नहीं था.

दरअसल, सहारनपुर में मंगलवार को आयोजित दिशा बैठक में विधायक आशु मलिक अपनी विधानसभा से जुड़े जनता के मुद्दे मजबूती से उठा रहे थे. अधिकारियों के जवाब से असंतुष्ट होने पर जब उन्होंने सवाल जारी रखे तो समय और बोलने की बारी को लेकर सांसद इमरान मसूद से बहस शुरू हो गई. आशु मलिक ने कहा कि 80 फीसदी सवाल जनता के हैं और वे सवाल जरूर पूछेंगे. इस पर इमरान मसूद ने कहा कि अन्य सदस्यों को भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए.

BJP का सपा-कांग्रेस का तंज

इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सपा और कांग्रेस की एकता पर सवाल खड़े किए हैं. बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि सहारनपुर में बेनकाब हुई सपा-कांग्रेस की तथाकथित एकता!

बीजेपी ने कहा, 'आगामी यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सहारनपुर की सार्वजनिक बैठक में सपा-कांग्रेस की खींचतान ने इंडी गठबंधन की असलियत उजागर कर दी. जो दल सत्ता से पहले ही वर्चस्व की लड़ाई में उलझे हैं, उनसे प्रदेश के विकास और स्थिरता की उम्मीद कैसे की जा सकती है?'



वहीं, इस वायरल वीडियो में बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी तंज कसा है. उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी और अखिलेश यादव की पार्टी आपस में ही लड़ रही हैं! SP-कांग्रेस गठबंधन अब पूरी तरह लड़ाई में बदल गया है!'

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'सपा-कांग्रेस को नकार देगी जनता'

उन्होंने महागठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये है महागठबंधन का हाल. SP विधायक: 'अरे तुम... हम यहां पकौड़े खाने नहीं आए हैं!' इमरान मसूद: 'यहां तुम्हें पकौड़े कौन खिला रहा है?'

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि जो लोग आपस में ही लड़ने में लगे हैं, वो कभी-भी उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा नहीं जीत सकते. उत्तर प्रदेश एक बार फिर SP-कांग्रेस के इस विपक्ष को नकार देगा!

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ऐसी बहस सदन में भी होती हैं: आशु मलिक

उधर, वायरल वीडियो पर सपा विधायक आशु मलिक ने सफाई देते हुए कहा कि ऐसी बहसें विधानसभा और सदन में भी होती हैं, इसे ज्यादा तूल देना सही नहीं है. उन्होंने कहा कि इसमें गठबंधन की कोई बात नहीं है. 5 घंटे चली बैठक में कुछ छूटी योजनाओं को इमरान मसूद ने पढ़ा हुआ मानने को कहा था, लेकिन वो लिखित जवाब चाहते थे. आशु मलिक ने कहा कि दिशा की बैठक भाषण के लिए नहीं होती, बल्कि मुद्दों के समाधान के लिए होती है.

बैठक में कोई झगड़ा नहीं हुआ: इमरान मसूद

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी स्पष्ट किया कि बैठक में कोई झगड़ा नहीं हुआ था. उन्होंने कहा कि बैठक की अध्यक्षता करना उनकी जिम्मेदारी थी और उनका काम सभी जनप्रतिनिधियों को बोलने का समान अवसर देना था.

मसूद ने कहा कि सबसे ज्यादा आशु मलिक ही बोल रहे थे और वे सिर्फ दूसरे सदस्यों को अपनी बात रखने देने की बात कह रहे थे.उन्होंने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य विकास कार्यों की समीक्षा करना था.

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