आठ महीने की प्रेग्नेंट एक्ट्रेस, 16 बार चाकू से गोदा... कत्ल पर क्यों अड़ा था चार्ल्स!

8 अगस्त 1969 की देर शाम तक लॉस एंजेलिस के हॉलीवुड हिल्स पर बसा घर बिल्कुल शांत था. यह आशियाना था 26 साल की एक्ट्रेस शेरोन टेट का. शेरोन हॉलीवुड में तेजी से उभर रही एक्ट्रेस थी और उस समय साढ़े आठ महीने की प्रेग्नेंट थीं. उनके पति और मशहूर फिल्म निर्देशक रोमन पोलांस्की किसी काम से लंदन गए थे. उस रात शेरोन के साथ उनके घर पर कुछ दोस्त थे. सबकुछ सामान्य था लेकिन कुछ ही घंटों बाद यह घर एक ऐसे हत्याकांड का गवाह बनने जा रहा था, जो अमेरिकी क्राइम हिस्ट्री के क्रूरतम चेहरों में से एक है. इसी खौफनाक वारदात को बयां करती डॉक्यूमेंट्री Conversations with a killer: the Charles Manson tapes इन दिनों नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.

और पढ़ें

शेरोन टेट का यह घर चार्ल्स मैनसन के निशाने पर था. चार्ल्स 1960 के दशक का एक सनकी अमेरिकी था, जो हॉलीवुड में नाम कमाना चाहता था पर एक ऐसे ग्रुप का लीडर बन गया, जो उसके इशारे पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार था. इस ग्रुप में ज्यादातर कम उम्र की लड़कियां थीं और इस ग्रुप को Manson Family कहा जाता था.

आठ अगस्त की उस रात चार्ल्स के कहने पर उसके मेंबर के चार लोग टेक्स वॉटसन, सुसान एटकिंस, पेट्रीसिया क्रेनविंकल और लिंडा कसाबियन शेरोन टेट के घर पहुंचे. इनका मकसद घर में मौजूद लोगों की हत्या करना था. हैरानी की बात थी कि उन्हें यह नहीं पता था कि घर में उस समय कौन-कौन होगा.

चार्ल्स के कहने पर जब ग्रुप के चारों मेंबर मौके पर पहुंचे. सबसे पहले उनकी नजर 18 साल के स्टीवन पेरेंट पर पड़ी. वह शेरोन टेट का दोस्त नहीं था. वह बस वहां बने गेस्टहाउस में रहने वाले विलियम गैरेटसन से मिलने आया था और उस रात कार से लौट रहा था. हमलावरों ने उसे गेट के पास ही रोक लिया. टेक्स वॉटसन ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी.

Advertisement

आठ अगस्त 1969 की रात शेरोन स्टोन के साथ मारे गए बाकी लोग (Photo: AFP)

इसके बाद हमलावर घर के अंदर पहुंचे. वहां शेरोन टेट के साथ उनके दोस्त जे सेबरिंग, एबिगेल फोल्जर और वोइचेक फ्राइकोव्स्की मौजूद थे. वॉटसन ने लोगों को काबू में किया, जिसमें लड़कियों ने उसका साथ दिया. फ्राइकोव्स्की ने विरोध करने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. जे सेबरिंग और एबिगेल फोल्जर भी हमलावरों से बच नहीं सके. इस पूरी घटना में वॉटसन मुख्य हमलावर था, जबकि बाकी लड़कियों ने बखूबी उसका साथ दिया.

लेकिन सबसे भयावह था शेरोन टेट की हत्या. उस समय शेरोन साढ़े आठ महीने की प्रेग्नेंट थी. कुछ ही हफ्तों में वह अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली थी. पर इसकी परवाह किए बगैर उस पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किए गए. शेरोन अपने बच्चे की दुहाई देती रही और उसकी हर गुहार पर और भी क्रूर तरीके से वार होता रहा. शेरोन के साथ दरिंदगी यहीं नहीं रुकी. खून से लथपथ शेरोन को फंदे से लटका दिया गया. उस घर में उस रात पांच लोगों की बेरहमी से हत्या की गई.

हमलावरों ने घर से निकलने से पहले दीवार और दरवाजे पर पीड़ितों के खून से PIG लिख दिया था. अगले दिन जब पुलिस वहां पहुंची तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए. इस खबर से पूरा अमेरिका दहल गया. हॉलीवुड की एक उभरती अभिनेत्री, जो अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी. वह अपने ही घर में मारी जा चुकी थी.

Advertisement

लेकिन हत्याओं का यह सिलसिला थमा नहीं. अगले दिन इसे फिर दोहराया गया. इस बार भी मैंसन ग्रुप के मेंबर्स ने लॉस एंजेलिस में लेनो और रोजमेरी लाबियांका नाम के पति-पत्नी की उनके घर में हत्या कर दी. इन दोनों घटनाओं में कुछ समानताएं थीं. पुलिस को धीरे-धीरे शक होने लगा कि इन हत्याओं के पीछे एक ही समूह हो सकता है. जांच में चार्ल्स मैनसन का नाम सामने आया.

चार्ल्स मैंसन

पुलिस जांच में बाद में पता चला कि शेरोन टेट से मैनसन की कोई निजी दुश्मनी नहीं थी. उसे यह भी मालूम नहीं था कि उस रात घर में कौन लोग होंगे. मैनसन ने ग्रुप के मेंबर्स को वहां जाकर लोगों को मारने के लिए भेजा था. एक वजह यह भी बताई गई कि जिस घर में टेट रहती थीं, वहां पहले म्यूजिक प्रोड्यूसर टेरी मेल्चर रहते थे. मेल्चर ने मैंसन को संगीत की दुनिया में बड़ा मौका देने से इनकार किया था, जिससे मैनसन नाराज था.

चार्ल्स को ये भी नहीं पता था कि टेरी मेल्चर अब उस घर में नहीं रहता था. अब वहां हॉलीवुड एक्ट्रेस शेरोन टेट रहती थीं. मैंसन चाहता था कि देश में ऐसी भयानक हत्याएं होनी चाहिए जिनसे अमेरिका में डर और अराजकता फैल सके.

नेटफ्लिक्स की डॉक्यूसीरीज खासतौर पर इस बात पर ध्यान देती है कि कैसे सामान्य युवा लड़कियां धीरे-धीरे मैनसन की दुनिया में फंसती गईं और कैसे उसके प्रभाव ने उन्हें ऐसी हिंसा तक पहुंचा दिया.

---- समाप्त ----