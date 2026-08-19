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यूज करते हैं Axis Bank का क्रेडिट कार्ड? बदलने वाले हैं पेमेंट, ड्यू डेट और लेट फीस समेत कई नियम

एक्सिस बैंक के कुछ क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए 28 अगस्त 2026 से कई नियम बदलने जा रहे हैं. बैंक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर DCC मार्कअप 1.5% से बढ़ाकर 3.5% करेगा. वहीं, ₹50,000 या उससे ज्यादा के आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर लेट पेमेंट फीस ₹1,300 होगी. पेमेंट एडजस्टमेंट का क्रम भी बदलेगा और गिफ्ट कार्ड, ब्रिज फीस, रोड फीस और टोल जैसे कुछ ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड या कैशबैक नहीं मिलेगा. ऐसे में कार्डहोल्डर्स के लिए नए चार्ज और रिवॉर्ड नियम समझना जरूरी होगा.

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एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के नियमों में 28 अगस्त 2026 से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. (File Photo)
एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के नियमों में 28 अगस्त 2026 से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. (File Photo)

एक्सिस बैंक के कुछ क्रेडिट कार्ड्स पर 28 अगस्त 2026 से DCC चार्ज, लेट पेमेंट फीस, पेमेंट एडजस्टमेंट और रिवॉर्ड से जुड़े नियम बदल जाएंगे.  इन बदलावों के बाद एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के जरिए होने वाले कुछ ट्रांजैक्शन महंगे हो सकते हैं. बैंक ने क्रेडिट कार्ड के टर्म्स एंड कंडीशंस में कई बदलाव किए हैं. इनमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर डायनामिक करेंसी कन्वर्जन (DCC) मार्कअप, लेट पेमेंट फीस, पेमेंट एडजस्टमेंट का क्रम और कुछ कैटेगरी में मिलने वाले रिवॉर्ड्स से जुड़े नियम शामिल हैं. नई शर्तें 28 अगस्त से लागू होंगी.

DCC मार्कअप 1.5% से बढ़कर 3.5% हो जाएगा

एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से इंटरनेशनल पेमेंट करते समय अगर ग्राहक विदेशी करेंसी के बजाय भारतीय रुपये में भुगतान करने का विकल्प चुनता है, तो इसे DCC कहा जाता है. ऐसे ट्रांजैक्शन पर अभी 1.5% का DCC मार्कअप लागू होता है. 28 अगस्त 2026 से यह मार्कअप बढ़कर 3.5% हो जाएगा. यानी विदेश में कार्ड से भुगतान करते समय INR में पेमेंट चुनने पर ग्राहकों को पहले की तुलना में ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा. ऐसे में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के दौरान करेंसी चुनते समय कार्डहोल्डर्स को अतिरिक्त लागत का ध्यान रखना होगा.

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₹50,000 से ज्यादा ड्यू पर ₹1,300 लेट फीस 

बैंक ने लेट पेमेंट फीस के स्लैब में भी बदलाव किया है. ₹50,000 या उससे ज्यादा के आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर लेट पेमेंट फीस ₹1,300 होगी. इसलिए जिन कार्डहोल्डर्स का बकाया ज्यादा है, उनके लिए ड्यू डेट पर बिल का भुगतान करना और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा.

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अन्य बकाया राशि के लिए फीस इस तरह रहेगी

₹500 तक: कोई लेट पेमेंट फीस नहीं 
₹501 से ₹5,000: ₹500 
₹5,001 से ₹10,000: ₹750 
₹10,001 से ₹50,000: ₹1,200 
₹50,000 और उससे अधिक: ₹1,300

पेमेंट एडजस्ट होने का तरीका भी बदलेगा 

28 अगस्त से कार्ड पर किए गए पेमेंट को एक तय क्रम में एडजस्ट किया जाएगा. सबसे पहले टैक्स समेत लागू फीस और चार्ज चुकाए जाएंगे. इसके बाद पेमेंट का इस्तेमाल EMI, ब्याज, खरीदारी से जुड़े ट्रांजैक्शन और कैश एडवांस के बकाये को एडजस्ट करने में किया जाएगा. इसका मतलब है कि अगर कार्ड पर पहले से कोई फीस, चार्ज, EMI या ब्याज बकाया है, तो पेमेंट का एक हिस्सा पहले इन मदों में जा सकता है. ऐसे में पेमेंट करने के बाद खरीदारी या कैश एडवांस का बकाया उतनी तेजी से कम नहीं होगा, जितनी ग्राहक उम्मीद कर सकता है.

गिफ्ट कार्ड खरीदने पर नहीं मिलेगा रिवॉर्ड 

बैंक ने कुछ ट्रांजैक्शन पर मिलने वाले रिवॉर्ड्स को लेकर भी नियम बदले हैं. गिफ्ट कार्ड की खरीद पर रिवॉर्ड पॉइंट या कैशबैक नहीं मिलेगा. ऐसे ट्रांजैक्शन को स्पेंड-बेस्ड फीस वेवर या माइलस्टोन बेनिफिट के लिए होने वाले खर्च में भी शामिल नहीं किया जाएगा. इसके अलावा ब्रिज फीस, रोड फीस और टोल से जुड़े पेमेंट पर भी रिवॉर्ड या कैशबैक नहीं मिलेगा. गिफ्ट कार्ड से जुड़े खर्च को वॉलेट कैटेगरी के बजाय गिफ्ट कार्ड कैटेगरी में रखा जाएगा.

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कार्ड होल्डर्स को क्या ध्यान रखना चाहिए? 

अगर आप एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो 28 अगस्त के बाद इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते समय DCC विकल्प को ध्यान से चुनें. भारतीय रुपये में पेमेंट करने पर 3.5% DCC मार्कअप लग सकता है. इसके अलावा बड़े बकाये वाले कार्ड पर ड्यू डेट मिस करने से लेट पेमेंट फीस का बोझ बढ़ सकता है. कार्डहोल्डर्स को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हर तरह के खर्च पर अब रिवॉर्ड या कैशबैक मिलना जरूरी नहीं है.

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