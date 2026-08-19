बेटे के सामने मां को कार से कुचल दिया... पुराने विवाद में खौफनाक वारदात! पहले धमका चुका था आरोपी

एक मां खेत-खलिहान या घर के आंगन में नहीं, फैक्ट्री के गेट के पास अपनी गाय-भैंस चरा रही थी. बेटा पास ही फैक्ट्री में काम कर रहा था. तभी एक कार वहां पहुंची. आरोप है कि कार में सवार लोगों ने महिला को निशाना बनाया और कार से उसे कुचल दिया. एक बार नहीं... बल्कि आगे-पीछे से दो बार. बेटा दौड़कर आया. मां को अस्पताल ले जाया गया. लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

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ये कहानी राजस्थान के भीलवाड़ा की है. परिवार का आरोप है कि करीब एक साल पहले के पांच लाख रुपये के विवाद को लेकर महिला की हत्या की गई. बेटे का दावा है कि आरोपी पहले से परिवार को धमकाते थे, बंदूक और तलवार दिखाकर डराते थे, घर छोड़ने पर मजबूर किया और अब उसकी मां को भी उसके सामने मार डाला. पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है.

मृतका के बेटे किशन लोहार के मुताबिक, उसकी मां फैक्ट्री के गेट के पास गाय-भैंस चरा रही थीं. किशन खुद फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा था. इसी दौरान एक कार वहां आई. आरोप है कि कार में तीन से चार लोग सवार थे. बेटे के मुताबिक, उसने कार में एक युवक को देखा, जिसे वह पहले से जानता है. किशन का आरोप है कि कार ने उसकी मां को टक्कर मारी और फिर आगे-पीछे से दो बार कुचल दिया. इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.

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घटना के बाद वहां मौजूद फैक्ट्री मैनेजर और कर्मचारियों ने महिला को संभाला. परिवार उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचा. लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया. शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है.

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किशन लोहार का आरोप है कि इस पूरी घटना के पीछे करीब एक साल पुराना कार किराए का विवाद है. उसके मुताबिक, उसके चचेरे भाई बंटी छिपा से एक कार किराए पर ली गई थी. इस कार की गारंटी किशन ने दी थी. इसके बाद पांसल गांव के पास कार और बाइक की टक्कर हो गई. पुलिस ने कार जब्त कर ली. परिवार के मुताबिक कार के दस्तावेज पूरे नहीं होने की वजह से उसे रिलीज नहीं कराया जा सका. इसके बाद विवाद शुरू हुआ.

किशन का आरोप है कि बंटी नाम का युवक गारंटी के आधार पर उनसे पांच लाख रुपये मांगने लगा. परिवार ने पैसे देने से इनकार किया. किशन के मुताबिक, उनका कहना था कि उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया और वे पांच लाख रुपये क्यों दें? आरोप है कि इसके बाद परिवार को लगातार परेशान किया जाने लगा.

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किशन का दावा है कि पैसे के विवाद के बाद आरोपी और उसके परिवार के लोग उनके घर आते थे और उन्हें डराते-धमकाते थे. परिवार को बंदूक और तलवारें तक दिखाई गईं. हालात ऐसे हो गए कि उन्हें अपना घर और प्लॉट छोड़कर भीलवाड़ा आना पड़ा. आरोप है कि उनकी पत्नी के गहने भी छीन लिए गए. किशन का कहना है कि उसके पिता की मौत को करीब एक साल हुआ है और अब उसकी मां की भी हत्या कर दी गई. फिलहाल महिला का शव मोर्चरी में है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

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