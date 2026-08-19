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Dahi Chana Chukauni Recipe: उमस भरे मौसम में 1 कटोरी दही डालकर बनाएं चने की सब्जी, स्वाद के साथ मिलेगा भरपूर प्रोटीन, नोट करें रेसिपी

नेपाल की पारंपरिक डिश चुकौनी को एक हेल्दी और प्रोटीन-रिच ट्विस्ट दीजिए. अगर आप अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखते हैं तो यह हेल्दी वर्जन आपको बहुत पसंद भी आएगा. उबले काले-सफेद चने, फेंटे हुए दही, भुने मसालों और सरसों के तेल के चटपटे तड़के से तैयार दही चना चुकौनी स्वाद और सेहत का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है. आइए आपको इसे झटपट बनाने का तरीका बताते हैं.

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चना का चुकौनी हेल्दी डिश है. (PHOTO:AI)
चना का चुकौनी हेल्दी डिश है. (PHOTO:AI)

Dahi Chana Chukauni Recipe: नेपाल की दही चुकौनी के बारे में तो आपने काफी सुना होगा, लेकिन आज हम आपको इसका एक हेल्दी और प्रोटीन वाला वर्जन बताने जा रहे हैं. अगर आप हेल्दी और टेस्टी खाने की तलाश में रहते हैं तो यह रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी. इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे खाने से आपको प्रोटीन भी मिलेगा और स्वाद में भी बहुत अच्छी लगेगी.

चना चुकौनी को बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मसाले की जरूरत नहीं होती है, इसे आप नाश्ते में झटपट बना सकते हैं. हेल्दी और टेस्टी डिश के मामले में इसका कोई तोड़ नहीं है. चना चुकौनी बनाने के लिए सबसे जरूरी दही होती है और दही की वजह से यह डिश उमस भरे मौसम में लंच के लिए भी एकदम परफेक्ट है, क्योंकि इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है. 

चना चुकौनी के लिए सामग्री:

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  • 1 कप उबले हुए काले और सफेद चने
  • 1 बड़ा चम्मच तेल
  • ½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
  • ½ छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च
  • 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर
  • 1 बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट
  • 1 बारीक कटा प्याज
  • 2 हरी मिर्च, कटी हुई
  • मुट्ठीभर हरा धनिया
  • 1 कटोरी दही
  • स्वादानुसार नमक
  • 2 कटी हुई लहसुन की कलियां

तड़के के लिए:

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  • 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल
  • ⅓ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
  • 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च
  • 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी
  • सजाने के लिए हरा धनिया

चना चुकौनी बनाने का आसान तरीका

मसाला भूनें: सबसे पहले एक पैन में एक बड़ा चम्मच तेल गर्म करें. इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर हल्का भूनें. अब हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया पाउडर डालें.इन सभी मसालों को स्लो फ्लेम पर कुछ सेकंड भूनें.

मसाले में चना मिलाएं: मसाला भूनने के बाद आप इसमें उबले हुए काले और सफेद चने डालकर अच्छी तरह मिलाएं. स्वादानुसार नमक डालें और 2 से 3 मिनट तक पकाएं. गैस बंद करके चने को थोड़ा ठंडा होने दें.

दही में मसाले मिलाएं:  एक बड़े बाउल में दही को अच्छी तरह फेंट लें.इसमें पके हुए चने, कटा प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और कटा हुआ लहसुन डालकर मिलाएं. अब चुकौनी के लिए तड़का लगाने के लिए एक छोटे पैन में सरसों का तेल अच्छी तरह गर्म करें. 

तड़का लगाएं: स्लो मिडियम फ्लेम करके इसमें हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और कसूरी मेथी डालें.तैयार तड़के को चना-दही के मिक्सर के ऊपर डालें और अच्छी तरह मिला दें.आखिर में ऊपर से ताजा हरा धनिया डालकर गार्निश करें.

रोटी-चावल के साथ करें सर्व

दही चना चुकौनी को रोटी, पराठे, चावल के साथ परोसे, दही का खट्टापन और मसालेदार तड़का इस सब्जी के स्वाद दोगुना कर देता है. बच्चे से लेकर बड़े सभी इसे मजे से खाते हैं और एक बार खाने के बाद बार-बार बनाने की डिमांड भी करेंगे.

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जब भी नाश्ते के लिए कोई सब्जी ना तो आप रात को ही चने भिगोकर रख दीजिए और सुबह उठते ही उनको उबाल लें. उसके बाद तो 10 से 15 मिनट में ही यह टेस्टी 

 

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