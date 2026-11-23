हिंदू धर्म आचार्य सभा के संयोजक परमात्मानंद सरस्वती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को एक ओपन लेटर लिखा है. यह लेटर राहुल गांधी की उस हालिया सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर है, जिसमें भगवान शिव की गोद में बैठी माता पार्वती की तस्वीर शेयर की गई थी. परमात्मानंद ने अपने लेटर में इस तस्वीर के दार्शनिक महत्व को समझाते हुए इसे उपनिषदों के गहरे ज्ञान और माया, ब्रह्म, शक्ति की अवधारणाओं से जोड़ा है.

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'राहुल और प्रियंका के नाम एक खुला पत्र' टाइटल वाले इस लेटर की शुरुआत 'आशीर्वाद सहित राहुल-प्रियंका, नमस्ते' के साथ होती है. परमात्मानंद सरस्वती ने लिखा कि उन्हें ठीक से नहीं पता कि राहुल गांधी इस तस्वीर के जरिए क्या संदेश देना चाहते थे, लेकिन वे कांग्रेस नेताओं को लिखने के लिए मजबूर हुए क्योंकि इस इमेज का महत्व जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा है.

बता दें, यह पूरा विवाद सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' के लॉन्च के दौरान शुरू हुआ था. उस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने बचपन की यादें शेयर करते हुए कहा था कि फैमिली के साथ भोजन के दौरान उनकी मां उनके पिता राजीव गांधी की गोद में बैठ जाती थीं.

उनके इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने कड़ी आलोचना की थी. इसके बाद 17 नवंबर को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कर्नाटक के हलेबिडु स्थित होयसलेश्वर मंदिर की 12वीं सदी की एक होयसल मूर्ति की तस्वीर शेयर की, जिसमें भगवान शिव और पार्वती नंदी पर बैठे नजर आ रहे हैं.

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तस्वीर के साथ राहुल गांधी ने लिखा था कि डर, गुस्से और नफरत ने बीजेपी और आरएसएस समर्थकों के दिलों में एक जाल बुन दिया है, जो उन्हें प्यार महसूस करने से रोकता है. राहुल ने यह भी कहा कि एक सच्चे हिंदू के रूप में यह उनका कर्तव्य है कि वे उन्हें इस जाल से आजाद कराएं.

उनकी इस पोस्ट ने एक और राजनीतिक बहस छेड़ दी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा समेत कई बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के बयान की आलोचना की.

वहीं कांग्रेस ने अपने नेता का बचाव करते हुए तर्क दिया कि प्यार को छिपाने की जरूरत नहीं है और स्नेह कोई कमजोरी नहीं है.

इस बीच, अपने पत्र में परमात्मानंद सरस्वती कहते हैं कि उमा-महेश्वर का चित्रण, जिसमें माँ पार्वती भगवान शिव की गोद में बैठी हैं, केवल एक तस्वीर नहीं है बल्कि उपनिषदों के गहरे ज्ञान का प्रतीक है.

दार्शनिक महत्व को समझाते हुए वे लिखते हैं कि माया एक उपाधि, या कंडीशनिंग एडजंक्ट के रूप में काम करती है, जिसके माध्यम से लोग ब्रह्म में कोई वास्तविक परिवर्तन माने बिना उसे कॉज ऑफ क्रिएशन समझ सकते हैं.

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उनके अनुसार, ब्रह्मांड माया उपाधि के माध्यम से ईश्वर के क्रम में प्रकट होता है और इसे मिथ्या, या आश्रित वास्तविकता के रूप में समझा जाता है, जिसका ब्रह्म से स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है.

परमात्मानंद कहते हैं कि यह संबंध दो चित्रणों में स्पष्ट प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति पाता है: भगवान शिव की गोद में बैठी माता पार्वती और अर्धनारीश्वर, जिसमें शिव और पार्वती एक ही रूप के दो हिस्सों के रूप में दिखाई देते हैं.

वे लिखते हैं, 'यह छवि बताती है कि क्रिएटिव शक्ति माया शिव की है जो इससे स्वतंत्र हैं जबकि माया स्वतंत्र नहीं है.'

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