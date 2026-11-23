मकर

फोर आफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए हक की लड़ाई में आगे बने रहने का संकेतक है. स्वार्थ की मानसिकता से बचें. जरूरी सुविधाओं पर फोकस रहेगा. कीमती वस्तुओं की खरीदी कर सकते हैं. व्यवस्था के प्रति सहयोग समर्पण बनाए रखें. समझ बेहतर बनी रहेगी. लाभ की स्थिति बनाए रखेंगे. भावनात्मक दबाव से बचेंगे. आत्मनियंत्रण बनाए रखने का प्रयास करें.

और पढ़ें

सहकार की भावना पर बल दें. बहस विवाद से बचंे. मेलजोल से आगे बढ़ते रहे. कला कौशल पर भरोसा बढ़ाएं. जिम्मेदारों का आदर सम्मान करेंगे. अन्य से योजनाएं साझा करने से बचेंगे. स्वयं के हित पर फोकस रखेंगे. अपनों की मदद बनी रहेगी. लक्ष्य पाने की कोशिश होगी. कार्यों पूरा करने का प्रयास बढ़ाएं. नीतियों की अनदेखी से बचें.

स्वास्थ्य: खानपान सामान्य रहेगा. स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करें. स्वयं पर ध्यान दें.

आर्थिक स्थिति: कारोबार में बढ़त बना रहेगी. बेहतर गति से आगे बढ़ेंगे. उपलब्धि बढ़ाएंगे.

रिश्ते: अपनों का साथ बना रहेगा. घर वाले मददगार होंगे. चर्चा के अवसर भुनाएंगे.

---- समाप्त ----