कन्या

द डेविल

आज का दिन आप के लिए कार्याें में असहजता व अड़चन बने रहने का संकेतक है. धैर्य से कार्य करते रहें. अपनों पर भरोसा बनाए रखें. मिलकर उलझनों का सामाना करेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में असमंजस स्थिति बनी रह सकती है. उचित जांच के साथ आगे बढ़ें. सहकार से रास्ता तय करें. निर्णय लेने में सहज रहें. चुनौतियों का सामना करने की सोच रखें.

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तार्किकता पर जोर रखें. भावनात्मक अहसजता रहेगीं. विवाद व उलझाव में न आएं. बड़ों की बात को मामने व अपनाने की कोशिश करें. जिम्मेदारों से संबंध बनाए रहें. निजी विषयों में समता व भव्यता बनाए रखेंगे. जीवनस्तर साधारण रहेगा. सकारात्मक लोगों की संगति बनाए रखें. अवसरों को भुनाने में हड़बड़ी न करें.

स्वास्थ्य: सेहत प्रभावितरह सकती है. जांच समय पर कराएं. संकेतों की अनदेखी से बचें.

आर्थिक स्थिति: स्पष्टता बढ़ाएं. व्यावसायिक मामलों पर फोकस रखें. व्यवस्था पर ध्यान दें.

रिश्ते: संबंधो में विनम्र रहें. करीबी लोगों का सहयोग बना रहेगा. परिचित मददगार रहेंगे.

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