सिंह

द चैरियट

आज का दिन आप के लिए अपनों की खातिर असंभव को संभव कर दिखाने की चाह को बल देने वाला है. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. चहुंओर शुभता के संकेत बढ़ेंगे. परिस्थितियों में तेज सकारात्मक बदलाव बनेंगे. योजनाओं को सूझबूझ और सहजता से आगे बढ़ाएंगे. अनुकूलता और उत्साह में वृद्धि होगी. परिस्थिति सुधार पर बनी रहेगी. जिम्मेदारों से सहयोग पाएंगे.

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पेशेवर सफलता पाने में आगे रहेंगे. विविध मामले बेहतर बनाए रखेंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन रहेगा. यात्राएं हो सकती है. शुभ संकल्प बनाए रखेंगे. सूचनाओं की प्राप्ति होगी. अधिकारियों का समर्थन पाएंगे. अनुभव और कौशल का लाभ लेंगे. सभी को प्रभाव में लेने में सफल होंगे. लक्ष्य पूरे होंगे. वचन पूरा करेंगे. अन्य की अधिक परवाह नहीं करेंगे.

स्वास्थ्य: खानपान एवं व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. आकर्षण बढ़ेगा.

आर्थिक स्थिति: व्यावसायिक मामले पक्ष में बनेंगे. प्रभाव बढ़ेगा. लंबित कार्यों में गति आएगी.

रिश्ते: अड़चनें दूर होंगी. घर में सुख का वाताावरण बना रहेगा. भेंट मुलाकातें बढ़ाएंगे.

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