धनु

नाइट आफ स्वार्ड्स

आज का दिन आप के लिए उम्मीद से बेहतर कर दिखाने और तेजी से लक्ष्य पाने पर जोर देने की भावना बनाए रखने वाला है. उचित रणनीति से लक्ष्य पाने में सफल होंगे. करीबी सहयोग बनाए रखेंगे. जोखिम उठाने में जल्दबाजी नहीं दिखाएं. व्यवस्थित ढंग से कार्य करें. कारोबार को बढ़ावा देंगे. नियमों का पालन करेंगे. साहस बढ़ा हुआ रहेगा. भूलचूक से बचें.

और पढ़ें

कौशल पर बल बनाए रखें. कार्याें में सबका सहयोग पाएंगे. लेनदेन को आगे बढ़ाएंगे. सहकार बढ़ेगा. स्पर्धा में अच्छा करेंगे. सीख सलाह पर ध्यान देंगे. परस्पर मदद का भाव रखेंगे. घर में सुख बढ़ेगा. एक दूसरे पर विश्वास दिखाएंगे. योजनाओं को गति देंगे. नवीन गतिविधियां में सक्रियता आएगी. आधुनिक सुधारों को बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य: सेहत के प्रति सजग रहेंगे. सक्रियता दिखाएंगे. विविध गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे.

आर्थिक स्थिति: कारोबार बढ़ाने में सफलता पाएंगे. लाभ अच्छा रहेगा. बड़ों को प्रभावित करेंगे.

रिश्ते: सभी से तालमेल बना रहेगा. दोस्तों के साथ वक्त बीतेगा. आयोजन में शामिल होंगे.

---- समाप्त ----