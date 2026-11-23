वृश्चिक

टेन आफ वांड्स

आज का दिन आप के लिए चुनौतियों को स्वीकारने और उन्हें हर हाल पूरा करने की भावना बनाए रखने पर जोर देने वाला है. अधूरे कार्य से शून्य परिणाम की प्राप्ति की आशंका है. समय और उूर्जा का संतुलन बनाए रखें. सहजता से आगे बढ़ते रहें. तथ्यात्मक विषयों में स्पष्टता बनाए रहेंगे. सूझबूझ से लक्ष्य साधें. ठगों से व्यवहार में सजगता रखेें.

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प्रलोभन व दिखावे में नहीं आएं. चिंता तनाव से दूर रहें. उपलब्ध अवसर का लाभ उठाएं. परिस्थितियां मिलीजुली रहेंगी. व्यवस्थाओं को बेहतर बनाएं. परिजन विश्वसनीय रहेंगे. चर्चा उचित दिशा में बनाए रखेंगे. पेपरवर्क में लापरवाही नहीं दिखाएंगे. लंबित कार्यों में सूझबूझ रखेंगे. जवाबदेही बनाए रखेंगे. अनुबंधों में निरंतरता बनाए रखें.

स्वास्थ्य: सेहत साधारण रहेगी. संकेतों के प्रति गंभीरता बनाए रखें. वातावरण सामान्य रहेगा.

आर्थिक स्थिति: परिणाम की जल्दी में न रहें. चर्चा में धैर्य दिखाएं. वित्तीय सावधानी बरतें.

रिश्ते: घरेलु मामलों में सहजता से आगे बढ़ें. नकारात्मक के लोगों से दूर रहें. अपनों की सुनें.

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