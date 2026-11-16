scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अब वो गर्लफ्रेंड कहां है? सवाल पर राहुल गांधी ने दिया जवाब, बोले- वह मेरी दोस्त है

'बिलोंगिंग: अ जर्नी ऑफ लव' बुक लॉन्च इवेंट के दौरान राहुल गांधी ने कैंब्रिज के अपने दौर की एक पर्सनल मेमोरी शेयर की. उन्होंने बताया कि एक बार वह अपनी गर्लफ्रेंड को उसी रेस्टोरेंट में लेकर गए थे, जहां उनके माता-पिता पहली बार मिले थे.

Advertisement
X
जब राहुल गांधी से पूछा गया कि उनकी 'गर्लफ्रेंड' अब कहां हैं, तो उन्होंने कहा- वह मेरी दोस्त हैं. (Photo: PTI)
जब राहुल गांधी से पूछा गया कि उनकी 'गर्लफ्रेंड' अब कहां हैं, तो उन्होंने कहा- वह मेरी दोस्त हैं. (Photo: PTI)

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब 'बिलोंगिंग: अ जर्नी ऑफ लव' के लॉन्च के मौके पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी 'गर्लफ्रेंड' का जिक्र किया. वहीं, जब राहुल गांधी से पूछा गया कि उनकी 'गर्लफ्रेंड' अब कहां हैं, तो उन्होंने कहा, 'वह मेरी दोस्त हैं.'

सोमवार को बुक लॉन्च इवेंट के दौरान राहुल गांधी ने कैंब्रिज के अपने दौर की एक पर्सनल मेमोरी शेयर की. उन्होंने बताया कि एक बार वह अपनी गर्लफ्रेंड को उसी रेस्टोरेंट में लेकर गए थे, जहां उनके माता-पिता, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सोनिया गांधी पहली बार मिले थे.

राहुल गांधी ने कहा कि जब वह कैंब्रिज में थे, तो उस दौरान उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, 'चलो वर्सिटी रेस्टोरेंट चलते हैं.' उसे पता नहीं था कि यह क्या है. इसके बाद वे वहां गए. राहुल गांधी ने कहा कि वह देखना चाहते थे कि उनके माता-पिता कहां मिले थे.

राहुल ने बताया कि हम वहां पहुंचे. मुझे अब भी पीले रंग का दरवाजा याद है. वहां एक सज्जन खड़े थे. उन्होंने कहा, कितने लोग... मैंने कहा 2. और उन्होंने बैठने को कहा.

सम्बंधित ख़बरें

BJP attacks Rahul Gandhi over foreign leader's slogan at Hyderabad event.
भारत समिट में विदेशी नेता के नारे पर बढ़ा विवाद, BJP ने राहुल गांधी पर साधा निशाना
कांग्रेस की 181 सीटों की डिमांड मानेगी सपा? सीट शेयरिंग पर जल्द होगी अहम बैठक
samajwadi party alliance seat sharing
UP में सीट शेयरिंग को लेकर सियासी हलचल हुई तेज
इटालियन नेता के 'वोट चोर' वाले नारे को लेकर क्या घिर गए राहुल गांधी? देखें हल्ला बोल
मैं गर्लफ्रेंड को उसी रेस्टोरेंट में ले गया, जहां मम्मी-पापा मिले थे: राहुल गांधी
Advertisement

राहुल ने बताया उन्होंने मेन्यू दिया. मैंने कहा, आप जानते हैं, मेरे माता-पिता इस रेस्टोरेंट में मिले थे. वहीं, राहुल गांधी ने अपनी मां से जुड़ी कई बातें शेयर कीं. 

राहुल ने कहा, 'मैं लगातार अपनी मां से इस बात पर बहस करता हूं. आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है. वह कभी कुछ नहीं भूलतीं, सिवाय एक चीज के. अगर आप उनसे पूछें कि जब पापा की मृत्यु हुई तो क्या हुआ था, तो उन्हें इसकी कोई याद नहीं है.'

बता दें, ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ के लॉन्च के मौके पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के साथ मंच पर नजर आईं. इस बुक लॉन्च इवेंट में एक तस्वीर में सोनिया गांधी के ठीक बगल में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव बैठे नजर आए. पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की मौजूदगी ने भी इवेंट में सबका ध्यान खींचा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 17 नवंबर 2026 वृष राशिफल: आज वृषभ राशि की बढ़ेगी कमाई, करियर में भी मिलेगी तरक्की |
    यूपी चुनाव में PDA बनाम हार्ड हिंदुत्व की पिच तैयार, देखें 10 तक |
    UP में अजय माकन तय करेंगे उम्मीदवार, कांग्रेस ने पांचों चुनावी राज्यों के लिए बनाई स्क्रीनिंग कमेटी |
    पॉल्यूशन कंट्रोल पर MCD का एक्शन, 2 हफ्ते में काटे 15,400 चालान... वसूले 1.62 करोड़ |
    आज 17 नवंबर 2026 मेष राशिफल: पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, नौकरी में मिलेगा बड़ा फायदा |
    Aaj ka Upay 17 November 2026: परिवार में एक के बाद एक परेशानी आ रही है तो क्या उपाय करें? जानिए
    Advertisement