'आप इस कुर्सी पर बैठने लायक नहीं', CJI सूर्यकांत पर वकील की अमर्यादित टिप्पणी, कोर्ट से बाहर निकाला गया

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक ऐसा घटनाक्रम हुआ, जिसने अदालत के भीतर असामान्य स्थिति पैदा कर दी. चीफ जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले एक वकील को सुरक्षाकर्मियों ने कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया. वकील न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े अपने आरोपों पर तत्काल सुनवाई की मांग कर रहा था. इसी दौरान उन्होंने CJI की ईमानदारी और उनके पद पर बने रहने की योग्यता पर सवाल उठा दिए.

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घटना सोमवार दोपहर की है. CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ जैसे ही बैठी, वकील ने न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार को लेकर अपनी शिकायत पर तत्काल सुनवाई की मांग की. उन्होंने दावा किया कि इस मुद्दे पर 2 नवंबर को CJI कार्यालय को एक पत्र भेजा था, लेकिन अब तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है.

वकील ने पीठ से कहा कि उसकी याचिका पर तुरंत सुनवाई की जाए. इस पर जस्टिस वी. मोहना ने उन्हें टोकते हुए कहा, 'आप इस तरह की कोई केस मेंशन नहीं कर सकते.' लेकिन वकील अपनी मांग पर अड़ा रहा. इसके बाद CJI सूर्यकांत ने उनसे कहा, 'हम देखेंगे, आप बस इंतजार कीजिए.'

हालांकि वकील इसके बाद भी नहीं रुका. उन्होंने कथित तौर पर CJI के खिलाफ तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, 'नहीं, मैं इंतजार नहीं करूंगा. आप उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते. आप इसके योग्य नहीं हैं. आपमें वह ईमानदारी नहीं है.'

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वकील की इस टिप्पणी के बाद अदालत की कार्यवाही में व्यवधान पैदा हुआ. स्थिति को देखते हुए कुछ समय के लिए कोर्ट की वर्चुअल कार्यवाही भी रोक दी गई.

घटना के बाद अदालत में मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने वकील को कोर्ट रूम से बाहर कर दिया. सूत्रों के मुताबिक सुरक्षाकर्मी उन्हें बाहर लेकर गए.

पहले भी हो चुके हैं वाकये

जुलाई के बाद से यह दूसरी ऐसी घटना सामने आई है, जिसमें किसी व्यक्ति ने मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की,

जुलाई में प्रबल प्रताप जो अपना पक्ष खुद रख रहे थे ने सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान बाधा डाली. हालांकि उस बेंच में CJI सूर्य कांत शामिल नहीं थे.

अपनी बात शुरू करते हुए प्रताप ने कहा था, "मिस्टर ज्यूडिशियल सर्वेंट, मैं आपको आदेश देता हूं कि आप लखनऊ के ACP के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दें." इस पर जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने पूछा, "क्या आप मुझे आदेश दे रहे हैं? क्या आप हमें आदेश दे रहे हैं?"

रिपोर्ट के अनुसार बाद में प्रताप ने मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां कीं. इसके बावजूद बेंच ने उनके खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू नहीं की, क्योंकि उन्हें लगा कि प्रताप परेशान थे और उन्हें कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थीं.

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अक्टूबर 2025 में वकील राकेश किशोर ने एक सुनवाई के दौरान तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की थी.

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