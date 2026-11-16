लाइव कैमरे पर पति की पड़ी नजर, घर भेजे पिता और भाई... भोपाल में पांचवीं मंजिल से गिरा पत्नी का दोस्त, दोनों पैर टूटे

MP News: भोपाल के कोलार थाना इलाके की सिटी विस्तार कॉलोनी में सोमवार सुबह करीब 5 बजे एक युवक पांचवीं मंजिल से गिर गया. हादसे में उसके दोनों पैर टूट गए. युवक अपनी महिला मित्र से मिलने उसके घर पहुंचा था. घटना के बाद युवक ने महिला के ससुराल पक्ष के लोगों पर उसे पांचवीं मंजिल से नीचे फेंकने का आरोप लगाया है. वहीं, महिला का कहना है कि युवक पाइप के सहारे नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह गिर गया.

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सीक्रेट कैमरे के लाइव फुटेज में दिखा युवक

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, महिला के पति ने घर में सीक्रेट कैमरा लगा रखा था. बताया जा रहा है कि पति ने कैमरे का लाइव फुटेज देखा, जिसमें घर के अंदर एक युवक दिखाई दिया. इसके बाद उसने अपने पिता और छोटे भाई को वहां भेजा.

घर पहुंचने के बाद क्या हुआ, इसे लेकर युवक और महिला के बयान अलग-अलग हैं. युवक का आरोप है कि इसी दौरान उसे पांचवीं मंजिल से नीचे फेंक दिया गया.

महिला बोली- पाइप से उतरते समय फिसला युवक

दूसरी ओर, महिला का कहना है कि युवक घर से पाइप के सहारे नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया.

घटनास्थल पर खून के निशान मिलने की जानकारी भी सामने आई है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि घटना से पहले और बाद की गतिविधियों का पता लगाया जा सके.

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पुलिस कमिश्नर बोले- सभी पहलुओं पर जांच जारी

भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने बताया कि कोलार क्षेत्र में एक मामला सामने आया है. महिला के घर उसका पुरुष मित्र मौजूद था. इसी दौरान महिला के घर के लोग वहां पहुंच गए. युवक का आरोप है कि उसे छत से नीचे फेंका गया, जबकि महिला का कहना है कि वह पाइप से उतरते समय पैर फिसलने के कारण गिरा.

पुलिस कमिश्नर के मुताबिक, डॉक्टर से भी शुरुआती जानकारी ली गई है. फिलहाल चोटों को गिरने से संबंधित बताया गया है. हालांकि, पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है. युवक के आरोप सही पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. महिला और उसके परिजनों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे.

हादसा या धक्का देकर गिराया गया? पुलिस जांच में जुटी

फिलहाल घटना को लेकर कई सवाल हैं. क्या युवक को पांचवीं मंजिल से धक्का दिया गया? क्या वह पाइप के सहारे नीचे उतरते समय फिसलकर गिरा? या फिर घटनाक्रम की कोई दूसरी वजह है?

कोलार थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक वजह साफ हो सकेगी.

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