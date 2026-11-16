Collagen Night Gel: बाजार की महंगी क्रीम छोड़ें, घर में अपराजिता के फूल और अलसी से बनाएं नेचुरल नाइट जेल, झुर्रियां और ढीली स्किन रहेगी दूर

उम्र बढ़ने के साथ-साथ चेहरे की त्वचा का प्राकृतिक कोलेजन कम होने लगता है, जिससे स्किन ढीली पड़ने लगती है और चेहरे पर महीन रेखाएं व झुर्रियां दिखने लगती हैं. बाजार में मिलने वाली महंगी एंटी-एजिंग क्रीम्स और कोलेजन बूस्टर्स अक्सर केमिकल्स से भरे होते हैं और जेब पर भारी पड़ते हैं.

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अगर आप प्राकृतिक और 100% सेफ तरीके से चेहरे की कसावट और निखार वापस पाना चाहती हैं, तो अपराजिता के फूलों और अलसी के बीजों से बना यह होममेड नेचुरल कोलेजन जेल आपके लिए एक जादुई वरदान है. अलसी में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड स्किन को टाइट करते हैं, जबकि अपराजिता के फ्लेवोनॉयड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स कोलेजन प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाते हैं. आइए जानते हैं इसे घर पर बनाने का बेहद आसान तरीका.

आवश्यक सामग्री:

अलसी के बीज: 2 बड़े चम्मच

अपराजिता के ताजे या सूखे नीले फूल: 8-10 फूल

पानी: 1.5 कप

ताजा एलोवेरा जेल: 2 बड़े चम्मच

बादाम का तेल या विटामिन E कैप्सूल: आधा छोटा चम्मच (या 1 कैप्सूल)

बनाने की विधि:

अलसी का जेल बनाएं: एक पैन में 1 कप पानी और 2 चम्मच अलसी डालकर मध्यम आंच पर 5-7 मिनट उबालें. जब झाग बनने लगे और पानी चिपचिपा हो जाए, तो गैस बंद करके सूती कपड़े से छानकर जेल अलग कर लें.

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अपराजिता का पानी तैयार करें: आधा कप उबलते पानी में 8-10 अपराजिता के फूल डालें और ढककर 10 मिनट छोड़ दें. जब पानी गहरा नीला हो जाए, तो फूलों को निचोड़कर पानी छान लें.

सारी चीजें मिलाएं: एक बाउल में अलसी का तैयार जेल और अपराजिता का नीला पानी मिलाएं. अब इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल और आधा चम्मच बादाम का तेल (या 1 विटामिन E कैप्सूल) डालकर व्हिस्क की मदद से 2 मिनट तक अच्छी तरह फेंटें.

स्टोर करें: तैयार स्मूथ नीले रंग के जेल को एक कांच की साफ शीशी में भरकर फ्रिज में रख लें. यह जेल 15 दिनों तक आराम से खराब नहीं होता.

रोज रात को सोने से पहले चेहरा साफ करके इस जेल की कुछ बूंदें चेहरे और गर्दन पर लगाएं.

2-3 मिनट तक ऊपर की तरफ हल्के हाथों से मसाज करें.

इसे रातभर लगा रहने दें या 30 मिनट बाद ताजे पानी से धो लें.

नियमित इस्तेमाल से आपकी त्वचा का ढीलापन दूर होगा, झुर्रियां हल्की पड़ेंगी और चेहरा एकदम खिला-खिला व जवान नजर आएगा!

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