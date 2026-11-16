आदिवासी युवती से गैंगरेप, प्रेमी की पिटाई... अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक आदिवासी युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोप है कि खरसिया के बोतल्दा स्थित अटल रॉक गार्डन में प्रेमी के साथ घूमने गई युवती को दो युवकों ने पकड़ लिया. विरोध करने पर आरोपियों ने उसके प्रेमी की लाठी-डंडों से पिटाई की और फिर युवती को दूसरी जगह ले जाकर उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया. आरोपियों ने इस दौरान वीडियो भी बनाया और उसे वायरल करने की धमकी देकर युवती और उसके प्रेमी से पैसे वसूल लिए. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

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पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, घटना 14 नवंबर की है. खरसिया विधानसभा क्षेत्र में आने वाले बोतल्दा के अटल रॉक गार्डन में एक आदिवासी युवती अपने प्रेमी के साथ घूमने गई थी. यह पिकनिक स्पॉट खरसिया से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित है. शाम करीब 4 बजे दोनों वहां मौजूद थे, तभी बोतल्दा गांव के रहने वाले दो युवक राहुल पटेल (21) और फनेश्वर पटेल (20) वहां पहुंच गए.

आरोप है कि दोनों युवकों ने प्रेमी जोड़े को रोक लिया और उनके साथ गाली-गलौज करने लगे. इसके बाद आरोपियों ने युवती को जबरन अपनी तरफ खींच लिया. जब उसके प्रेमी ने इसका विरोध किया तो दोनों युवकों ने उस पर हमला कर दिया. आरोपियों ने लाठी-डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई की और उसके शरीर पर कई वार किए. इस दौरान आरोपियों ने प्रेमी की जेब से रुपये भी लूट लिए.

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आरोप है कि प्रेमी की पिटाई करने के बाद दोनों युवक युवती को अपने साथ दूसरी जगह ले गए. वहां उन्होंने उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया. युवती के मुताबिक, आरोपियों ने उसे कई घंटों तक अपने कब्जे में रखा और इस दौरान जान से मारने की धमकी भी देते रहे. आरोपियों ने दुष्कर्म की घटना का मोबाइल फोन से वीडियो भी बना लिया. रात होने पर दोनों आरोपी युवती को छोड़कर मौके से फरार हो गए.

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी. इसी वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल किया जाने लगा. आरोपियों ने युवती से मोबाइल यूपीआई के माध्यम से 1,200 रुपये ट्रांसफर कराए. इसके अलावा उसके प्रेमी से भी 10 हजार रुपये लूट लिए. इस तरह आरोपियों ने यौन हिंसा के साथ मारपीट, लूट और वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग की वारदात को अंजाम दिया.

घटना के अगले दिन यानी 15 नवंबर को पीड़िता ने खरसिया थाने पहुंचकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. उसने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी और दोनों आरोपियों के बारे में बताया. शिकायत में सामूहिक दुष्कर्म, मारपीट, रुपये लूटने और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने के आरोप लगाए गए. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू की.

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पीड़िता की ओर से बताए गए हुलिए और अन्य जानकारियों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की. इसके लिए तीन अलग-अलग पुलिस टीमें बनाई गईं. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों राहुल पटेल और फनेश्वर पटेल को गिरफ्तार कर लिया. दोनों आरोपी बोतल्दा इलाके के ही रहने वाले हैं और पुलिस के मुताबिक आदतन अपराधी बताए जा रहे हैं. गिरफ्तारी के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है.

रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक के मुताबिक, 14 नवंबर को एक युवक और युवती बोतल्दा रॉक गार्डन घूमने गए थे. इसी दौरान दो आरोपियों ने युवक पर लाठी से हमला कर दिया. इसके बाद दोनों ने युवती के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया और नगदी रकम भी लूट ली. पीड़िता की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और उनकी गिरफ्तारी के लिए तीन अलग-अलग टीमें गठित कीं.

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़िता की ओर से दिए गए हुलिए के आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. फिलहाल दोनों आरोपी जेल भेज दिए गए हैं. पुलिस मामले में दर्ज शिकायत और पीड़िता के आरोपों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

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